Zvončići, rogovi, borići: na Rivi je vladao totalni šušur, koja je Splićanka zaslužila krunu blagdanske kraljice?

Tako je to na Badnjak u Splitu. Kao da nitko ne peče fritule, kao da nitko ne sprema Bakalar, grad je pun kao šipak, svaki stol na Rivi, Prokurativama, Pjaci zauzet...



Svi su vani i svi su dotjerani, kao da ni o čemu nisu imali brigati osim o savršenom blagdanskom "outfitu".



Dakako da ključni faktor u ovoj badnjačkoj formuli čine majke, svekrve i punice koje su, u najvećem broju slučajeva, ipak "potegle" i preuzele ručak na sebe, no i one koje nije poljubila takva sreća u životu mudrom strategijom sve stignu posložiti.

Pa Splićanke su "žvelte ženske".

Svjedočila je tome danas najpopularnija blagdanska promenada, na kojoj su glavni saveznici većine modnih izdanja bili neodoljivi ukrasi u kosi, poput svjetlećih mašni, borića, rogova i zvončića.

Naš je fotoreporter marljivo skitao i snimao, evo na koga je sve naletio...