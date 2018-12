Ovoga nema nigdi na svitu! Evo zašto ova izreka najbolje opisuje sinoćnji koncert Miše Kovača

On je fenomen, on je legenda, Mišo Kovač je čudo i to je pokazao i na sinoćnjem koncertu pod nazivom 'Samo nas nebo rastaviti može', održanom u prepunoj splitskoj Spaladium Areni. Popeo se na binu malaksao od teške viroze koja ga je dobrano namučila, iza sebe je ostavio visoku temperaturu koja ga je cijeli dan držala. Teško je hodao, brzo se tu našla i sjedalica, no nije se dao, nije želio odustati od splitske publike od koje ga, sto puta je to naveo, samo nebo rastaviti može.

Dakle, Mišo se popeo na binu, stao je mirno, tiho pred više od deset tisuća ljudi. Nije digao ni ruke, samo je pogledao tu vojsku svojih obožavatelja. Dovoljno da ljude automatski baci u trans, izazove masovnu histeriju među svojim obožavateljima. A onda je počeo, jedna za drugom redale su se njegove antologijske uspješnice, nizao ih je kao perle, praćen ovacijama, pljeskom, pozivima Mišo, Mišo.

Sijevali su blicevi mobitela, palili se upaljači, dizali se transparenti. Tamo gdje bi on stao uskakale su tisuće, gdje bi se uhvatio sjedalice dizao se pljesak, gdje bi ga uhvatila slabost, ljudi su ga povicima dizali.

- Ovoga nema nigdi na svitu – čulo se na tribinama, parteru,Vip ložama, slavilo se ime čovjeka, najpoznatijeg brka na estradi, možda i jedinog živućeg, koji ima pravo i dištonavati, malo i zaboravljati, malo i usporavati, i za sve to biti nagrađen ovacijama. E ako to nije fenomen, onda stvarno ne znamo kako bi se ova Mišomanija mogla drugačije nazvati.

-Ja imam godina, ali volim mladu publiku – rekao je Mišo pozdravljajući mnoštvo u kojem su se promiješale doslovce sve generacije ljudi.

A da nije bilo lako potvrdio nam je dr.Tomislav Madžor koji je kao jastreb cijeli dan pratio Mišino stanje.

- Pamtit ćemo ovaj dan, Mišu je tresla groznica, 39 stupnjeva. Cijeli dan smo liječnica Daniela Marasović Krstulović, medicinska sestra i ja skidali visoku fibru. Nije želio odustati od druženja sa splitskom publikom. To je snaga, volja i ljubav. Njega doslovce samo nebo može od Splita rastaviti – ispričao nam je Madžor.

No sve je bilo ok, publika je ludovala, skakala, vrištala, među njima i brojni gosti koji su pridošli iz cijele Hrvatske i dijaspore. U jednom od VIP-ovih salona naletjeli smo i na jednu od naših ponajboljih dizajnerica Aleksandru Dojčinović, koja nam je priznala kako je veliki, ali baš veliki Mišin fan.

Ali zato je Marija Borić kao i topa ispalila omiljenu, onu 'Ako me ostaviš' zbog koje se sinoć Spaladium doslovce tresao. Otkrila nam je i zanimljivost, upravo je tu pjesmu htjela otpjevati u showu Zvijezde pjevaju.

- Nije mi to uspjelo, a toliko sam htjela baš nju. Obožavam Mišu – ispričala nam je i Marija.

Mišo sinoć nije bio sam, nastupila je i njegova mala, kćerka Ivana, imao je duet s klapom Rišpet, pjevao je svima omiljeni, nenadmašni zabavljač Jole, pamtit će se i Alen Nižetić kao gost iznenađenja. Bio je to spektakl, nenadmašni događaj. Mišo možda nije ostao uvijek isti, kao u baladi koja je izmamila i poneke suze. Vrijeme ipak čini svoje.

Ali ono najvažnije se promijenilo nije, ostala je uvijek njegova moćna pjesma, Dalmatinac u srcu i žilama, i publika koja Mišu naprosto obožava.