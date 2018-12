Pomorski muzej, Državni arhiv, Umjetnička akademija, Koteks, sportski centar Gripe... Sve je te važne sportske, prosvjetne i kulturne ustanove udomio gradski kotar Gripe, prije Prvog svjetskog rata "debelo" predgrađe Splita, napučeno tupinom i vinogradima; izgradnjom Higijenskog zavoda 1933. godine postaje ipak rubni dio Splita, mjesto gdje prestaje asfaltirani dio.



No, Gripe ubrzano mijenjaju izgled šezdesetih godina prošlog stoljeća. Sedamdesetih, užežin Mediteranskih igara u Splitu dobivaju sportske objekte i trgovački dragulj Koteks, preteču današnjih velebnih centara, potrošačkih meka novog doba. Nemaju puno stanovnika, oko sedam tisuća, dakle otprilike dvostruko manje nego, primjerice GK Pujanke.

No, što znači sama riječ "Gripe", odnosno "Plakaluša" kao mikrolokalitet živopisna naziva unutar kotara? Pitali smo, za potpunu informaciju u startu, našeg "kućnog etimologa", novinara Damira Šarca, inače ponosnog stanovnika rečenoga "kotara s patinom" već niz godina.



– Ovako ti je ta zavrzlama: kotar Gripe nosi ime po predjelu na kojemu se nalazi tvrđava Gripe, tvrđava Gripe po kojoj kotar nosi naziv je na – Lučcu, a škola Gripe je usrid kotara Lokve. Većina današnjeg kotara Gripe u starome splitskome polju s južne strane nazivalo se Plakaluša: njezin Cardo ti je donji dio današnje Osječke, nekadašnje XX. divizije, a njezin Decumanus su Barakovićeva i Krstulovićeva. Plakaluša ugrubo graniči s Lučcem na zapadu, Pojišanom na jugu, Blatinama na istoku i Gripama na sjeveru. Najlipša je po strateškome položaju u gradu, ni blizu ni daleko od centra i po moru zelenila, a posebno pelegrinki. Eto to ti je Plakaluša. Sporo, mirno, zeleno i malo oronulo gradsko naselje – nekoliko riječi o smještaju kazao je Šarac, deklariran kao "fetivi Plakalušanin".



A propos naziva, pak, veli sljedeće:



– Gripe se prvi put spominju 1144. kao "ad grippam", a u kaptolskom kartularu iz 12. stoljeća kao Grippe; naziv "grippa" označava kamenu liticu, hrid. Na ovoj strateškoj uzvisini Mlečani su sredinom 17. stoljeća podigli forticu Gripe za osiguranje od turskih navala na tristotinjak metara udaljen grad – kazuje Šarac.



No, koliko su drugi ljudi vezani uz rečeni kotar upućeni? Nasumičnim izborom najprije smo anketirali karizmatičnog ugostitelja Dražena Granića (55), poslovno vezanog uz Gripe, a s adresom na obližnjim Lokvama. Zatječemo ga na ulici, očekuje nekoga.



– Gripe, jel'? Nema nikakve veze s gripom? E, to je najvažnije – rezonira Granić, pa duboko uvlači dim cigarete. Okrijepljen nikotinom nastavlja:



– Rodom sam s Muća, ali odrastao sam u nekadašnjoj Paićevoj, danas Šižgorićevoj. Sićan se BUK-a, nekadašnjeg otpada vojne opreme ovde na Gripama, di smo dolazili kupovat vojne torte za u školu, to je bilo popularno sedamdesetih i osamdesetih godina. Uz to, na Gripama su važni objekti, Koteks, i pogotovo bih naglasija ćevape Lozo, otvorija ih je u doba teškog socijalizma još dida današnjeg vlasnika, mislim da se zva Iko Lozo, nisan siguran. I opsta evo do danas. Ne, ne znam šta znači Gripe – priznaje, naposljetku, Granić.



U šetnji sablasno pustim stepeništem od "Cukarina" prema teretani na gornjoj etaži nailazimo na svu silu kartona – ostataka ispaljene pirotehnike, te usamljeni bračni par na povratku iz spize. Ankica i Ivo Tomić ljudi su u šezdesetima, žive u Dubrovačkoj ulici, a on je fetivi.



– Jesan, pravi san Splićanin, a i čini mi se da znam šta znači izraz "gripe". Vezano je za kamen, možda tupinu; ovdje je ranije toga bilo u izobilju, kao i vinograda. Higijenski je bio kraj, završetak grada, onda su počinjali vinogradi, a jedine su kuće bila, uz talijanske barake, one Radnić i Plazibat – svoje se djetinje optike prisjetio umirovljeni prometni tehničar šjor Ružić.



Osebujnu teoriju vezanu uz naziv kotara ponudio je, pak, mladi Jerko Zaneta (30), po zanimanju "voditelj klub-gejminga". S obzirom na to da po prirodi posla često govori engleski, ne iznenađuje što mu je prva asocijacija bio prijevod engleske riječi "grip", "po naški", je li, "zahvat", "stisak".



– Ili je to, ili ima neke veze s gripom? Hm. Ipak ne vjerujem da bi kvart nazvali po bolesti. Ukratko, ne znam – priznaje Zaneta, inače nastanjen u elitnom dijelu grada: na Marjanu, ispod Vidilice, u nekadašnjoj vikendici u koju su odlazili "na izlet" iz Kuće Jelaska na Trgu Gaje Bulata, gdje su živjeli prije sadašnje adrese.



Umirovljena računovođa Marija Lalić (83) prisjeća se još nekih promjena u krajobrazu Splita i Gripa.



– Ee, nekad su ovdje bile same tupine, vinogradi – veli, i pokazuje rukom prema Osječkoj, toj "kralježnici Gripa".



– Kad sam odlazila pedesetih godina baki u posjet u bolnicu, ručak bih joj nosila u tećici preko vinograda. Danas živim u Spinutu, u Kineskom zidu, a na Gripe sam došla vidit jedan tapet za kupit. Još se živo sjećam tih vinograda... Ima li to kakve veze s nazivom "Gripe"?