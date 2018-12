Zlatko Dalić, Željko Kerum, Sandra Perković, Slavica Ecclestone, Andro Krstulović Opara... Svi oni će pohoditi Spaladium arenu zbog njega

Split se sprema za koncert legendarnog pjevača Miše Kovača koji u subotu, s početkom u 20 sati, nastupa u Spaladium Areni. Mišo je spreman za veliki podmarjanski come back, Split ga dočekuje nakon pet godina od posljednjeg nastupa. A s koncertom pod nazivom "Samo nas nebo rastavit može" napravit će i uvertiru za veliku obljetnicu svoje glazbene karijere.

- Uvijek ponavljam, mene i Split samo nebo može rastavit. Jedva čekam da se u subotu opet nađem sa svojom publikom – veli Mišo.

Iduće godine zagrebački Šibenčanin slavi pet desetljeća scene, razdoblje obilježeno mnoštvom hitova koji će Splitom odzvanjati ovu subotu. Interes je veliki i raduje to organizatore, koji nam potvrđuju da u metropolu Dalmacije ovoga vikenda stiže jaka Mišina sljedba iz Hrvatske i dijaspore.

U publici će biti vrlo zanimljivih lica, očekuju se aktivni i umirovljeni nogometaši predvođeni Zlatkom Dalićem, poslovni ljudi, modna kreatorica Aleksandra Dojčinović, prijateljica joj Sandra Perković. Stižu i glumci, među njima i Marija Borić, a vrlo je vjerojatno da će u gledalištu sjediti i njegova velika obožavateljica Slavica Ecclestone.

- Dolaze nam i jake političke snage, splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara sa suprugom Danijelom, župan Blaženko Boban, čelništvo TZ-a Splita. Nadamo se i dolasku Željka Keruma, koji je uvijek njegovao dobre odnose s Mišom. Bit će tu i brojni splitski liječnici, poslovni ljudi, poznata lica – vele organizatori.

Očekuju se i njegovi obožavatelji iz BiH, a budući da će dosta njih stići organizirano, autobusnim prijevozom, osigurano je improvizirano parkiralište pred južnom tribinom Hajdukova stadiona. Mišo na pozornici neće biti sam, pridružit će mu se i kćerka Ivana, a imat će i duet s klapom Rišpet. Organizatori pripremaju i goste iznenađenja i, kako tvrde, bit će to poslastica za publiku, ali i začin više, koji će Spaladium dovesti do usijanja.

- Duboko vjerujem da će to biti koncert za pamćenje. Publiku i Mišu i doslovce samo nebo rastaviti može, to je živa istina. Mišo koliko ga ja znam, a znam ga, živi publiku. I sama se veselim koncertu, ne samo zbog toga što nastupam, nego i zbog činjenice da ću opet doživjeti tu posebnu energiju, interakciju Miše i splitske publike. To je savršena euforija koja me oduševljava – kaže Ivana Kovač.

Što očekuje publiku? Prema najavama organizatora, vrhunska produkcija praćena moćnim ozvučenjem, velikom pozornicom, LED ekranima s brojnim vizualnim efektima. I u centru pozornice Dalmacija sa svim svojim simbolima, onim našim domaćim, svjetionikom, sidrom, prikazom života kraja o kojem je Mišo pjevao u svih svojih 50 godina staža.

A u duhu tog istog života Mišo i njegov tim odlučili su napraviti humanitarno djelo, splitskoj bolnici, Hitnom internom prijemu donirati defibrilator, uređaj koji će mnogima omogućiti život. Mišo želi da ga ljudi pamte i po lancu humanosti s uključenim velikim brojem ljudi, koji će svojim dobrim djelima učiniti nešto dobro za širu zajednicu.

- Uređaj ćemo ravnatelju splitskog KBC-a donirati u petak, dan prije koncerta, a primopredaji će prisustvovati i Mišo. Njega iznimno raduje činjenica da je postao karika u lancu humanosti koja nekom može produžiti život. Time šalje i poruku svim svojim kolegama, da od prihoda sa svojih budućih koncerata uvijek dio doniraju za kupnju prijeko potrebnih medicinskih uređaja. Jer sreća je veća kada se dijeli, a najveća je ona koja dovodi do spasa nečijeg života – poručuju organizatori.