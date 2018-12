Roko i Cicibela današnjice: nemaju božićne jelke, pečenke ni doma, ali imaju jedno drugo; U braku su 23 godine, a pola od toga proveli su na ulici

Svaki je beskućnik tužna priča za sebe, a u gradu Splitu posebno u oči upada jedan par. Ana (59) i Davor Josipović (51) u braku su već dvadeset i tri godine, od toga su barem pola proveli - na ulici.

Kako stvari stoje, ovo će Josipovićima biti još jedan Božić bez doma, jelke i ukrasa, atroke mirisa kolača; osim onoga koji se eventualno širi iz neke pekarnice na putu ka Trajektnoj luci, koja im je privremeni dom. I tako već tko zna koju godinu...

Mnogi sad će olako reći: "Vjerojatno nisu ni zaslužili ljepšu sudbinu". U takvim životnim pričama, međutim, i ne treba inzistirati na više od onoga što ljudi smognu snage sami ispričati... Jer, svatko od nas ionako nosi svoj križ.

- Znate što: ova država većinu ljudi, pogotovo malih ljudi koji nešto zgriješe, kazni po propisu. Ali kad ljude treba nagraditi, nema nikoga nigdje! Ja sam iz Legije stranaca, gdje sam bio od svoje sedamnaeste do dvadeset i prve godine, dragovoljno išao u Domovinski rat. Cijeli sam rat proveo u Četvrtoj, na prvoj crti od Dubrovnika do Zadra, a za to mi nikad nitko nije rekao ni "hvala", a kamoli ponudio penziju, pomoć u nevolji. Emigranti koji dobiju azil imaju smještaj, hranu i dvije tisuće kuna pomoći. Ja nemam smještaj, hranu doduše možemo dobiti u Caritasovoj pučkoj kuhinji (ručak), odnosno večeru u župi svetog Dominika na Pazaru, zahvaljujući pateru Jozi Čirku, župniku. K tomu, imam devetsto kuna socijale; žena prima još četiristo. I eto, nas dvoje živimo od tih tisuću i tristo kuna cijeli mjesec, na ulici. Ljeti se još i može skupiti boce, namaknuti koju kunu povrh socijale; zima je teška, pogotovo ova. Valjda smo na izmaku snaga – gorko veli Davor, još uvijek relativno mlad i radno sposoban čovjek.

Strašno djetinjstvo

Njegovo je djetinjstvo bilo strašno: roditelji teški alkoholičari, zlostavljanje, glad i batine bile su mu svakodnevica. To se, nažalost, u jednom dijelu života odrazilo i na njegovo ponašanje, ali tu je odgojnu lekciju, tvrdi, predobro naučio.

- Odrastao sam u Baškoj Vodi, imam polubrata i polusestru od rodbine i na njih ne mogu računati. Često mi se kao djetetu dogodilo da u školu idem bos, doslovce; ni rana mladost nije mi bila puno bolja. Zapravo sam bio sretan samo jedno kratko vrijeme, kad sam u dvadeset i osmoj godini života upoznao moju Anu – govori Davor i nježno gleda suprugu.

- Ona je tada imala trideset i šest, i bila je udovica. Njezini su sinovi iz braka s poginulim braniteljem udomljeni, i od tih momaka ne možemo nakon svega tražiti pomoć; i oni se muče svaki za sebe – rezonira Davor, dok na spomen djece Ani poteku nijeme suze niz lice...

Suprug nastavlja priču.

- Ja sam završio srednju ugostiteljsku, Ana je galanteristica. Ona nije radila, a ja jesam nešto kratko, na brodu, manje od godinu dana. Moja je mladalačka odluka bila otići u Marseilles, priključiti se Legiji, pobjeći od nevolje u roditeljskoj kući i biti vojnik. Tako sam i učinio; proveo sam u vojarni u okolici toga francuskog grada četiri godine mladosti, i poletio braniti zemlju kad je u Hrvatskoj zaratilo, priključiti se gardi. Svi su Hrvati tada učinili isto. Nije mi žao, ma nije mi ni do vojne penzije; želim posao. Ma bilo što. Samo da imam plaću da mogu uzdržavati sebe i svoju ženu. I da nam se omogući samo dvadeset kvadrata, garsonijericu: ležaj za nas i tuš da se okupamo, bilo gdje. Nismo se okupali kao ljudi mjesecima – ogorčen je naš sugovornik.

Josipovići ne vide kraj svoje beskućnićke kalvarije, iako su navikli na život poput ptica nebeskih. Kategorički odbijaju useljenje u derutnu zgradu upokojenog "Dalmacijavina" jer ne žele imati, kažu, blisko susjedstvo osoba koje kubure s ovisnošću...

- Moji su se roditelji nasmrt opijali, a ja sam ponosan jer nikad nisam pio alkohol niti uzimao ikakve opijate. Jedini su mi porok cigarete, kad ih mogu kupiti – napominje.

Dan počinje u četiri ujutro

Josipovićima dan počinje već oko četiri ujutro, s prvom vrevom u Trajektnoj luci, gdje spavaju na tvrdoj klupi.

- Ako imamo koju kunu, popijemo kavu s aparata u cik zore, te se malo osvježimo u javnom toaletu (koji zatvara u 20 sati, nap.a.). Žena koja čisti taj zahod pričuva nam ono malo mižerije, deku i jastuk za Anu, koja liježe već oko 19 sati. Ja ju pokrijem, pa koji sat čitam "Slobodnu" koju mi daju zaštitari kad je oni pročitaju, tako sam barem uvijek u toku s novitadama. A ujutro, zna se što ide: traže se boce. Ako je kiša, kuku nama, onda moramo stajat u Luci i ne mrdamo. Ja boce tražim do ručka, a Ana prošeta popodne. Ručamo ili u "Caritasu", ili ja kupim malo salame, kruha, pa jedemo – govori Davor.

Josipovićima puno pomaže Crkva, osobito časne sestre iz zatvorenog samostana svete Klare, gdje je poglavarica Časna majka Dolores. One najviše, vele, priskoče s odjećom ili lijekovima ako Anu zaboli zub. Srećom, većih problema sa zdravljem nisu imali...

- Ne tražim milostinju, ponavljam. Bilo kakav posao želim koji mogu raditi, čuvati stoku, kopati, brati masline. Čak bih i konobario, ali teško će me netko zaposliti u takvom sektoru dok se čestito ne operem i uredim; znate da je beskućništvo mračni začarani krug, zatre i one male šanse za zaposlenje. A ja ne biram i ne tražim puno, nego krevet, tuš i pošteno zarađenu plaću kako bismo supruga i ja ljudski proveli starost – iskonsku božićnu želju, priliku za život, zaželio je Davor Josipović, muška polovica beskućničkog para sa splitskih ulica.