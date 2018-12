Iskrena ispovijest Dalmatinca koji vara suprugu 'užgala' internet: Volim i ženu i ljubavnicu, ljudi, pomagajte mi!; 'Htio si nevolju, kasno je da kukaš sada...' 

Volim ženu i ljubavnicu, tako je jedan anonimni Dalmatinac na Forum.hr počeo svoju intimnu ispovijest i zatražio savjet forumaša. Nakon njegove iskrene ispovijesti forum je naprosto - eksplodirao.

- Hahaha koja baza... da mi je neko reka da ću to mislit ( da volim ženu i ljubavmnicu) reka bi mu da je lud. Pa ja san oženjen vec 12 g. iman dvoje dice, posal... lipo mi je, ništa mi ne fali, a i nisan ti ja od tog đira da varam ženu. Da je nevolin reka bi joj to u glavu pa di puklo...Ali...

Jedne kišne večeri nakon, po ko zna koji put, svađe sa ženom oko toga jel nebo plave ili tirkizno roze boje, možda ipak oko toga jeli misto čarapama na polici ili u ladici, uglavnom nekih jako bitnih i krucijalnih stvari za život, dođen na briljantnu ideju da se registiran na badoo (internetska stranica za dejtanje i upozvaanje drugih ljudi) i popričan s nekim ženskim bićem o nevažnim stvarima tipa volim ženu kao sestru, prijatelja i kad se pokrijemo dekom i skinemo mudante, obavezno je ugašeno svitlo...

I tako naletim ja na jedno smišno žensko biće na tom badooo (jebo ga ko ga izmislia), ma sami cukar od 40-tak godina. Starija od mene, ali anđel. I pomislih, pa neću je upoznat niti držat za ruku, samo ću se malo dopisivat... E, ali nakon puno dopisivanja zabole prsti, pa predložim amo popit šta pa se ispričat. Ali završimo u krevetu... I osmjeh od uva do uva...

Eeee, al' onda čin ostaneš sam sa sobom ajmeeee to riči nemogu opisat, gadiš se sam sebi. Tia bi se oprat al' nisu još izumili sapun za to. Tia bi priznat ženi sve, al nemas muda... Pa odlučiš da si ipak govno od covika, kukavica i đubre i najvažnije od svega - pomiriš se s tim! Nakon nekoliko mjeseci težeg hedonizma i puno smija i plača, nađes se u ovoj situaciji da tražis savjet u bespućima interneta pod anonimnim imenom...

U biti ne trazim savjet jel znam šta bi triba napravit al' neman muda za to, već upozoravam nekoga tko će ovo proćitat prije nego dobije briljantnu ideju instalirat badoo ili ić na pice ili neznam ni ja šta... Popričajte sa ženom prije, rastanite se ka ljudi pa onda činite pizdarije jer ovo je užas..., napisao je taj muškarac, a onda su usljedili komentari:

- "Ovo je današnja realnost u mnogim odnosima, neovisno s koje strane gledamo i tema je više nego aktualna. Naši stari se nisu toliko 'pucali' sa strane, jer nije bilo ovoliko dostupnih mehanizama za pronalaženje partnera. A ljubav? Hmm....pa lako je voljeti puno ljudi odjednom... ali to je površna ljubav. Žena ti se ipak uvukla pod kožu i tu je već vjerojatno bratstvo i jedinstvo. Ali i ova druga će kad tad doći do te faze. Može se tako do bezdana, a koliko ima smisla, teško reći..."

- "Autor teme je napisao istinu o braku. Mnogi u braku to prolaze. Samo da mu kažem - proći će te. To isto možda prolazi tvoja žena, samo ti to ne znaš. Kad budete stariji - preko 50, neće vam to više biti interesantno. Sad si u godinama kad se još uvijek želiš osjećati mlad i poželjan, ali neće to potrajati dugo"

- "Pa ako voliš ljubavnicu onda ne volis ženu, onda ti je žena navika, sigurnost. A ti si vidi, ako ti je brak loš i monoton, bez pravih emocija, strasti onda je ljubavnica i uzrok tome. I ne mislim da ce ga proći, premlad je da onda trune u takvom braku, može biti samo jos gore kada ostane bez ljubavnice. Muškarci, budite hrabri i iskreni, bit ce lakše i vama, a i svima oko vas. Čast izuzetcima, ali izgleda da ih je jako malo"

- "Valjda ti je trebalo malo uzbuđenja u životu, pa si sebi navukao problem na glavu... Sada imaš uzbuđenje koje si tražio, pa opet nisi zadovoljan... Ako hoćes i dalje uzbuđenje, onda ne kukaj više, imaš šta si htio..."