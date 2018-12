'Stojim pred vama kao potpuno druga osoba': nakon 8 'paklenih' tjedana tjelovježbe i strogog režima prehrane, naša novinarka Milena zablistala ispod bora

Ala, da, finila je i ova! Stojim pred vama kao potpuno druga osoba, kako u opsezima i kilogramima, tako i unutar glave same.

Iza mene je osam tjedana, 40 sati tjelovježbe, sati tretmana MedConturom i sati presoterapije, sve u okrilju i sigurnim rukama djelatnika Le Meridien SPA centra RE:CUPERA.

'Stroj je pokazao kako masti imam za dvoje!': pratite borbu naše novinarke s viškom kilograma u ekskluzivnom centru, spremna je na sve i otkrivat će nam sve

Iza mene je ostalo desetak kilograma, koji, kako danas razmišljam, i nisu toliko bitni – koliko je bitna činjenica da mi se zdravstveno stanje popravilo toliko da bez straha od srčanog udara – noseći pune ruke vrećica sa spizom – poskakujući stižem na treći kat. Iza mene je period života u kojem sam pod "vrime za moju mene" stavljala fotelju i knjigu, s eventualno kakvim grickalicama i daljinskim upravljačem televizora. Preda mnom je period života u kojem se darujem redovitom vježbom, održavanjem tjelesne težine i spreme. Preda mnom je period života kojem se jednostavno – radujem.

A moja ekipica iz RE:CUPERA me za naš oproštaj (ne zauvijek!) darovala posebnim tretmanom – dobila sam frizuru iz snova i makeup koji mi je bilo teško skinuti s lica, toliko mi se svidio.

Teško je svakoj frizerki sjesti za stolac nekoga poput mene. Isprike svima prije i poslije! Mogu u tom stolcu izdržati maksimalnih pola sata, s tim da poput djeteta s ADHD-om već nakon petnaest minuta jednostavno ne mogu mirovati.

Ali Sanja Vrkić nakon tri puna desetljeća rada – jednostavno zna sa ovakvima poput mene. Posjela me, dozvolila mi da pišem tekst dok se ona bavi mojim raščupanim vlasima. A dati mi laptop je kao dati petogodišnjaku lizaljku, umirih se potpuno.

Poznavajući te stavila sam ti pramenove "ton na ton", kako ne bi imala obvezu čestog odlaska frizeru. Radimo samo s vrhunskim preparatima, L'orealom, tako da nema straha od kakve reakcije ili uništene kose, dapače, djeluje na korijen kose hranjivo, veli mi Sanja.

Ošišala me tako da po izlasku ispod tuša samo moram prstima proći kroz kosu i frizura je postojana. Istrpjela sam i feniranje! Bombon za mene! Krajnji je rezultat bio sjajan, reče ona skromno. Baš mi se svidio, prirodno, ništa pretjerano, pristojno i veselo.

Nakon Sanjinih vještih ruku – preuzele su me ruke vizažistice Marine Ursić, i to je tek bila poezija. Za one koji me ne poznaju trebam kazati da se ja uopće ne šminkam. Oprostit ćete, ali to mi je gubitak vremena. Uz sve to i ne koristim nikakve kreme i pomade, samo i isključivo Jadro.

Ne kekse, šta ste šaljivi, mislim na vodu... Čišćenje lica, pa tonik, potom podloga (brižljivo sam bilježila sve ove izraze, ne bojte se!), onda sjenila, igra tonovima na mom licu, a da u niti jednom trenutku nisam ćutila Marininu ruku. Žena kao da pleše zrakom, čudo jedno.

Dobila sam uokvirene oči, čak i umjetne trepavice, sjajan ten, cijela ko naslikana. Sama sam se sebi svidjela.

A onda je na scenu stupio moj kolega Ante Čizmić. Ruku gore, ruku dolje, gledaj vamo, gledaj tamo. Njegov objektiv me hvatao po divnom prostru mog omiljenog SPA centra, a ja sam se trudila biti poslušna. Trudila, velim, koliko sam uspjela - ne znam.

I za kraj, kad sam se pogledala u ogledalo – preostalo mi je samo jedno: nazvati trenera Igora.

Neću ti doć na trening, previše sam lijepa za sport, rekoh mu. A ništa onda, poruči svijetu ono što mu sve manekenke i misice žele, kaže on.

Molim, što, rekoh. Pa da želiš od srca mir u svijetu, veli Slavonac. I di ćeš boljeg završetka teksta, zar ne?