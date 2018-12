'Kad sam postala majka, bilo je traumatično! Mnoge misle da s njima nešto nije u redu...': poznata kineziologinja vodi jedinstven program u kojem 'podiže žene', evo zbog čega Hrvatice najviše pate

Zagrebačka kineziologinja Ana Kuhanec Brašnović godinama razvija koncept "sensual fitnessa", u kojem je, kako smo saznali, okupirana psihofizičkim zdravljem žena s intencijom da sve što se radi zaista podigne kvalitetu života mahom prezaposlenih i životnim zahtjevima prezasićenih osoba.

Kuhanec Brašnović svoj program zato vodi u suradnji s psiholozima Idom Juranić i Hrvojem Malekovićem.

Kad smo pročitali njezinu izjavu u kojoj je, govoreći o "sensual fitnessu" ustvrdila kako "kružne kretnje pobuđuju senzualnost i ženstvenost te razvijaju pozitivan i potpuno drukčiji osjećaj za vlastito tijelo", te da "ovo jedinstveno tjelesno iskustvo podiže razinu samopouzdanja te emocionalno uravnotežuje", željeli smo znati o čemu se tu radi.

"Pa o čemu se ovdje radi?" - pitali smo kineziologinju, odmah zamišljajući ovu priču kao rješenje za dobro poznate muke punačkijih djevojaka i gospođa koje, iskompleksirane izgledom u tajicama, a i ponešto inertne, godinama odlažu odlazak u fitness.

"Ovakav koncept vježbanja s emocionalnom komponentom počela sam razvijati prije 14 godina, kao prva i, za sada, još uvijek jedina kineziologinja na našim prostorima, ali mogu reći i da u Europi na ovaj način još uvijek nitko ne spaja kineziologiju i psihologiju.

U suradnji s psiholozima Idom Juranić i Hrvojem Malekovićem razvijam posljednjih pet godina 'Body Empathy tehniku', koju uspješno provodimo i s pacijenticama oboljelima od karcinoma." - objašnjava kineziologinja, odvodeći nas u priču koja je ipak nešto ozbiljnija od "borbe s kompleksima". Iako se uvijek negdje sve vrati i na to.

Poznate osobe na sve strane naveliko pokušavaju osvijestiti značenje Međunarodnog dana mentalnog zdravlja, vi spajate psihičko i fizičko, kakva su vam iskustva, pucaju li žene danas pod pritiskom?



"Urbani način života i današnji tempo dovodi nas u kontakt s duboko potisnutim emocijama, između ostalog i sa strahom, koji danas često remeti kvalitetno funkcioniranje, bilo da se radi o strahu kao rezultatu nedovoljne tjelesne aktivnosti tijekom cijelog života ili o anksioznosti koja danas jednoj urbanoj ženi stvara probleme u funkcioniranju, jer ne nalazimo vrijeme za opuštanje i relaksaciju te regeneraciju našeg tijela."

Prošle ste godine bili gošća i u RTL-ovom showu 'Život na vagi', u gledanoj emisiji se događa upravo to, borba s fizičkim i emocionalnim preprekama u postizanju cilja. Brojni kandidati su životne traume navodili kao uzrok prejedanja i prekomjerne kilaže.

"Istina, radim puno i sa ženama koje imaju problem s pretilošću i koje imaju poteškoće s tjelesnom težinom, često sam sugovornik kada su u pitanju problemi s debljinom, koju žene često ne mogu riješiti niti dijetama niti samo redovitom tjelesnom aktivnošću.

Prejedamo se zbog neuravnoteženih emocija

Razlog nekontroliranog prejedanja upravo su naše neuravnotežene emocije, koje treba regulirati. Moje tehnike vježbanja upravo rade na tome, a najvažnije je da tjelovježba, kakva god da je, pruža zadovoljstvo, a ne da podiže frustraciju, što je često primjer. Svaka emocionalna transformacija za posljedicu će imati i tjelesnu, vjerujte mi."

Na pitanje jesu li anksiozni poremećaji, strahovi, napadaji panike, depresivna raspoloženja... tegobe koje Hrvaticama u velikom broju zadaju probleme, odgovorila nam je psihologica Ida Juranić.

"Konkretne podatke koliki postotak žena u Hrvatskoj pati od anksioznih tegoba nisam našla u dostupnoj literaturi, ali sudeći po broju žena koje nam se obraćaju za pomoć, smatram da je broj zabrinjavajuće velik.

Anksiozne tegobe su ujedno i najčešći razlog obraćanja. Simptomi na koje se žale najčešće su osjećaj nemira, osjećaj "stiskanja" u prsima, strah od gubitka kontrole, zabrinutost, osjećaj fizičke i psihičke napetosti i slično. Drugi glavni razlog zašto nam se žene obraćaju za pomoć su depresivna raspoloženja, a opisuju ih kao kronični umor, tugu, iritabilnost, ruminacije ili osjećaj ispraznosti. Međutim, često se i navedene tegobe isprepliću. Sa zadovoljstvom mogu reći da naše klijentice vrlo uspješno, različitim alatima, učimo da pronađu unutarnji mir i ravnotežu.

Od patoloških stanja kao npr. opći anksiozni poremećaj pati oko 5 posto populacije, paničnih poremećaja između 1,5 i 3 posto, socijalne fobije između 1,5 i 4,5 posto populacije, a opsesivno kompulzivnog poremećaja oko 2,5 posto populacije. Po spolu, učestalost anksioznih poremećaja kod žena je čak 2 puta veća nego kod muškaraca. Međutim, općenito tim BodyEmpathy ne radi s patološkim stanjima, osim u pojedinim slučajevima gdje radimo uz podršku nadležnog psihoteraterapeuta".

Jesu li žene otvorene u razgovoru s vama, koliko bez zadrške progovaraju o takvim tegobama? Skrivaju li se još uvijek problemi općenitim rečenicama poput "pod stresom sam, samo bih se željela opustiti?"



- Većina naših klijentica je vrlo otvorena po pitanju razgovora o tegobama, vjerojatno zato što je kod nas međusobni suport vrlo izražen. Klijenticama koje su zatvorenije individualno pristupaju psiholozi s dugogodišnjim radnim iskustvom u struci, Ida i Hrvoje, koji profesionalnim pristupom zadobe povjerenje tako da još nismo naišli na "pretvrd orah".

Kao što smo rekli, tegobe su najčešće anksioznost ili depresivna raspoloženja, ali i pretjerana izloženost stresu, na kojeg gledamo kao na legitimno stanje, bez obzira što se ponekad kod laika previše generalizira. Kako ih u šali zovemo "žene u crvenom", jer su na rubu svojih kapaciteta, učimo "prikočiti" kako bi mogle uživati u svojoj svakodnevici i kako ne bi došlo do ozbiljnog pogoršanja.

'Nije u redu način života koji živimo'

Iako se ne bavimo teorijama nastanka određenih stanja, već pomažemo simptomatski, primjećujemo da je stres nerijetko triger anksioznih i depresivnih raspoloženja. Svakodnevno se u dvorani susrećem sa zdravim ženama koje su izložene velikom stresu i vrlo često su pod pritiskom, ja sama na to gledam kao nešto što je posljedica načina života koji živimo, a ne nikakve patologije.

Kada sam sama postala majka, to je za mene bilo vrlo bolno i traumatično iskustvo, o takvim stvarima, baš kao i o našoj današnjoj temi, treba govoriti, jer se mnogo žena tako osjeća, a skriva jer se boji ili srami, misleći da je drugima sve idealno, ili da s njima nešto nije u redu.

Nije u redu način života koji živimo jer isključivo samo radimo, pogubljenog kompasa, ne znajući niti zašto radimo. Naši roditelji nekad su radili da bi uživali, a što radi većina ljudi danas? Pitajte prosječnu ženu radi li uopće nešto što je usrećuje i veseli i koliko često. Koliko često radi neku aktivnost koja podiže razinu ugode u tijelu ili nešto u čemu doista uživa?



U svom studiju već dugi niz godina podižem razinu svijesti o važnosti tjelovježbe za psihofizičko zdravlje, tehnikama s emocionalnom komponentom podižem razinu ugode, tako da je ugoda u tijelu njihov 'must have with no excuses'.