Prije nego date djetetu ime po djedu ili baki, dobro promislite: priča mame kojoj je kćer tinejdžerica slomila srce natjerat će vas da ponovno promislite

Prilikom biranja dječjih imena, većina roditelja vodi se emocijama. Ne možete jednostavno pobjeći od onoga što vam srce govori, treba ispoštovati obiteljsku tradiciju... Bez puno objašnjenja, dogodi se scenarij "standardan" za ovo naše podneblje, pa vaš mališan nekako završi s imenom bake ili djeda.

No morate biti svjesni da odabirom te opcije - riskirate. I to bijes vlastitog djeteta kada dođe u godine u kojima počinje shvaćati da jedino u razredu nosi ime dulje od tri slova, uz to nema ni jedan "ipsilon" ili "duplanje". Strano je moderno, kratko je nepretenciozno, a klasika je jednostavno - bezveze, potvrdit će vam svatko u bilo kojemu 6.c razredu u Hrvatskoj.

A i šire. U globalnom selu u kojemu živimo, proširila se priča o majci jedne tinejdžerice kojoj je kćer "slomila srce", kako je sama napisala. Britanski Mirror prenosi priču koja je sasvim primjenjiva i na naše podneblje, na domaće trendove.

Riječ je o tome da je njena trinaestogodišnjakinja odlučila promijeniti svoje "staromodno" ime. Majci je rekla da zvuči kao "ime neke babe" i da se ne želi više na njega odazivati.

"Izabrali smo ga za nju jer smo bili oduševljeni imenom... Možda sam sebična, ali ne mogu zamisliti da ju zovem ikako drugačije", piše nesretna mama na forumu, a njenu žalopojku prenosi Mirror.

Prenose i neke odgovore ostalih roditelja, a oni su, začudo, prilično progresivni i ne "gaze" nove generacije tinejdžera.

"Riječ je o njoj, ne o tebi...", pišu joj. "I ja sam promijenila svoje staromodno ime, a danas je ponovno u modi!", dodala je jedna korisnica.

Svakako, i nakon rasprave korisnici ovoga foruma složili su se da treba (i zakonski) pričekati dok djevojčica ne napuni 18 godina, a onda porazgovarati s njom.

A evo poruka i za domaće mame i tate: u potrazi za sličnim situacijama ne treba preko granice; i naši forumi vrve temama promjene imena, a većinom se radi o "staromodnim" obiteljskim nasljeđevinama.