'U kojem god redu stajala, vozila se u tramvaju, nitko te ne šljivi ni pet posto...': slavna Trogiranka ogorčena odnosom sugrađana pokrenula lavinu na Instagramu

Kad ti kazu da mirujes, a ti nakon par dana malo prolupas 💥😎🤙🏼 #gangsta #look #pidjama #trenirka #stikle #biseri #krzno #stilisticadabudem #nemoguvise #dajsve #cipelicelutalice #zagreb #jennyfromtheblock #huaweimate20pro #pregnantlife #babybump #34weeks

A post shared by 𝔸𝕟𝕚𝕥𝕒 • 𝔻𝕦𝕛𝕚𝕔 (@anita__dujic) on Dec 13, 2018 at 2:05am PST