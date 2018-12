Vole ga Seve, Mamić i Dalićevi 'Vatreni', a sad je pokorio i metropolu: slijepi srpski turbofolker dva dana zaredom pjevao u zagrebačkoj Areni

Hrvatska je metropola proteklog vikenda bila u znaku srpskog pjevača Saše Matića koji je u zagrebačkoj Areni, čak dva dana zaredom, održao trosatne koncerte uz podršku EXTRA FM-a, prvog narodnjačkog radija u Hrvatskoj.

- Ovaj ću koncert dugo pamtiti. Hvala divnoj publici. Ovo je moj dar za njihovu vjernost svih ovih godina. Nisam mogao ni sanjati da ću imati priliku pjevati dva dana zaredom u Zagrebu - rekao je uzbuđeni glazbenik nakon prvog koncerta održanog u subotu. Ni snijeg koji je padao u kontinentalnom dijelu zemlje nije spriječio njegove poklonike da ga dođu slušati, a mnogi su na zagrebačko Lanište potegli i iz Dalmacije.

'Poklonite mi nju za rođendan', 'Ružmarin', 'Kralj izgubljenih stvari' i brojni drugi narodnjački hitovi orili su se Arenom, gdje su se Matiću pridružili i Brenina 'snajka' Aleksandra Prijović, Aca Lukas, Željko Samardžić, Jelena Karleuša i Edita Aradinović, bivša članica grupe 'Ministarke'. Već i vrapci na grani znaju da Hrvati godinama obožavaju slušati glazbu s one strane Bajakova unatoč tome što većina nacionalnih televizijskih i radijskih postaja ne pušta srpske folk hitove. Tonči Huljić nedavno je rekao kako u Hrvatskoj svi slušaju narodnjake, a pravimo se da smo europska civilizacija. I nije daleko od istine. Samo u posljednjih nekoliko godina srpski su pjevači zaradili ogromne honorare puneći mnogobrojne diskoteke i Arene u Lijepoj našoj.

Incident u Splitu

Led je u listopadu 2009. probila Lepa Brena kad je unatoč prosvjedima branitelja u najvećoj zagrebačkoj dvorani održala prvi veliki koncert nakon Domovinskog rata. Otada redovito nastupa kod nas i uvijek je rado viđen gost. Baš kao i njezini kolege Željko Joksimović, Zdravko Čolić, Bojan Rajović i sada Saša Matić, koji redovito rasprodaju Arene, od Splita do Zagreba, dok gotovo svakog tjedna barem jedna folk zvijezda ima nastup u nekoj od diskoteka. Neki od njih ne staju samo na jednom koncertu pa održavaju nastupe i po dvije ili tri večeri zaredom, a najnoviji primjer za to upravo je Saša Matić.

Glazbenik podrijetlom iz BiH jedan je od rijetkih glazbenika koji je nastupao i u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Svojedobno je u Splitu umjesto u klubu noć proveo u policijskoj postaji jer nije imao radnu dozvolu pa mu je čak oduzeta i putovnica. Javnosti je poznat i incident koji se dogodio prije tri godine u Zadru kad su mu tijekom koncerta kamenjem zasuli automobil. Kasnije je izjavljivao da je to djelo pijanih ljudi kojemu ne pridaje previše pažnje.



- Točno je da je razlupan kombi mog benda i siguran sam da su to napravili ljudi koji nemaju veze s glazbom. To nas je iznerviralo, ali smo nastavili dalje kao da se ništa nije ni dogodilo, nisu nam se poremetili planovi. Kombi je ostao u voznom stanju te se ekipa sigurno prevezla do Beograda. Ja sam se po planu vratio avionom. Bitno je reći da vandala ima svuda i da ne treba to izdizati na neki viši nivo - kazao je pjevač. Ima brata blizanca Dejana koji se također bavi glazbom, a nedugo nakon rođenja obojica su izgubila vid i ostala slijepa, što su tijekom odrastanja nadomještali izvanrednim talentom za pjevanje.

Pjevao na piru Matea Kovačića

Sašine hitove znaju i naši srebrni nogometaši pa tako nijedna njihova pobjeda ne može proći bez njegovih pjesama. Kad je Hrvatska u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kijevu pobijedila Ukrajinu, procurila je snimka na kojoj Andrej Kramarić, Dejan Lovren, Ivan Rakitić i Ivan Perišić od riječi do riječi pjevaju hit 'Kralj izgubljenih stvari'. Matić je čak pjevao na vjenčanju Matea Kovačića u lipnju prošle godine kad je Zdravko Mamić, koji je također bio jedan od uzvanika, rekao da su gosti odlično reagirali na srpskog folkera.

- Lijepo je to rekao Zdravko Mamić, kakvo je to veselje bilo! A muzika tome i služi, da nas uveseljava i spaja. Doduše, postoje i oni ljudi koji su sposobni da u svemu, ma koliko čisto i lijepo bilo, vide nešto loše. Ali oni su nebitni, njih ćemo zanemariti. Hvala svima koji su te večeri zajedno s nama uživali i, ne štedeći glasnice, ispratili svaku pjesmu. Posebno hvala velikom gospodinu Mamiću koji je uvijek na visini zadatka, i kad radi, a bogami i kad se veseli - poručio je Matić nakon vjenčanja.

Bio je gost i na vjenčanju Severine i Igora Kojića, a sa splitskom pjevačicom snimio je i duet 'More tuge'. Iako mu je bila gošća na koncertu u 'Lisinskom', u Areni se sada nije pojavila. Inače je osvajanje velikih dvorana nekoliko dana zaredom od hrvatskih pjavača nekad uglavnom polazilo za rukom Oliveru Dragojeviću i Tonyju Cetinskom, dok su u posljednjih mjesec dana zagrebačku i splitsku Arenu uspjeli napuniti jedino Tomislav Bralić i klapa Intrade.

Neupitno je kako srpska glazba, nazivali je neki šundom ili ne, itekako ima svoje poklonike u Hrvatskoj, a tako je bilo oduvijek. U ožujku je i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na Radio Mrežnici u razgovoru sa Sanjom Doležal priznala da, kad je neka fešta, voli poslušati dobar narodnjak.