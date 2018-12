Bivši ratni zapovjednik proizvodi rakije i likere: Založio sam braniteljski stan, digao kredit i pokrenuo uspješan biznis

Prvi ratni zapovjednik Specijalne policije Policijske uprave Splitsko-dalmatinske BATT Jozo Režić iz sela Maovice u Vrlici, kaže da je o događajima iz Domovinskog rata s guštom pričao u vrijeme kada je narod bio sretan.

- No, danas kad narod živi teškim životom teško je govoriti o nekim zaslugama. Jer kakve smo mi zasluge učinili kad smo stvorili državu koja je gora od one prethodne i u kojoj ništa ne valja – veli taj umirovljeni kriminalistički inspektor, koji je bio i dozapovjednik Policijske postaje u Solinu.

Zato ga preokupiraju neke druge teme, prvenstveno bio proizvodnja. Tako smo ga susreli na sajmu ekoloških proizvoda koji nose etiketu "proizvedeno u Hrvatskoj", nedavno održanom na Prokurativama u Splitu u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije i Turističke zajednice. Tamo je kao ponosni proizvođač ponudio svoje likere od rogača, smokve, meda..., te rakije. I tako smo se odazvali njegovom pozivu da posjetimo njegovu destileriju "Išo" u Maovicama.

Kaže da je destileriju otvorio nakon što je otišao u mirovinu 1995. godine, jer je njegova majka htjela da se iz Splita, gdje je došla kao prognanica, vrati u rodni kraj.

Krenuo u juriš

- U privatni posao sam otišao jer želim da svi članovi moje obitelji budu neovisni od javne službe i da budu svoji na svome.

- Kada sam planirao krenuti u proizvodnju alkohola, upoznao sam tehnologe iz firmi koje su stasale u socijalizmu, kao što su "Dona" i "Dalmacijavino". To su sve bili visoko stručni ljudi od kojih sam učio i koji si mi otkrili tajne posla da bih i ja postao stručan. Zbližili smo se jer ja sam prepoznao njihovu pamet, a oni su u meni prepoznali mladog čovjeka željnog znanja – priča nam Režić, koji je uistinu mlad umirovljen, sa samo 35 godina, na što dodaje – ne svojom krivicom.

Napominje da ga je zaboljelo kada su mu proizvođači u Prijedoru (BiH) rekli da nakon propasti "Done" idu u Hrvatsku na rasprodaji kupiti njezinu vrhunsku opremu za proizvodnju alkohola.

Režić je založio stan u Splitu, koji je dobio kao branitelj, da bi od banke dobio kredit. Od tog novca je u Njemačkoj kupio stroj za destiliranje, u Solinu rezervoare, u Italiji pumpe, u Maovicama izgradio objekt...

Kada je otvorio destileriju, shvatio je da - neće uspjeti. Najviše jer su, kako je kazao, pjace bile pune uvoznog alkohola. Režić je tada 150 tisuća maraka za kredit banci vratio baveći se sasvim drugim poslom – prijevozništvom.

- Nisam više imao prava na odmor, samo sam krenuo u juriš. Na autoputu u Njemačkoj sam kupio mali kamion do 7,5 tona za osam tisuća maraka. Prvi račun koji sam ispostavio bilo je 500 maraka. Vozio sam, kupio druge kamione i zaposlio još dva radnika, organizirao sam i posredovao. Na cesti bih bio po 30 sati bez stajanja. I to je trebalo izdržati.

Kamionu dao ime Kravica

Svoj prvi kamion nazvao je Kravica.

- U vrijeme pada Vrlike bio sam na zadacima i nisam mogao pomoći majci i ocu koji su prošli preko Svilaje. U selu su ostale krave, magare... Nisam htio da ostanu okupatoru, pa smo se otac i ja 1992. godine vratili preko Svilaje i odveli naše krave u Kaštela. Smatrao sam da ako ih sačuvam i vratim u Maovice, da smo pobijedili.

Napomenimo da je gore spomenutu magaricu darovao i ona je, veli, završila na naslovnici Slobodne Dalmacije. Njegovo selo je pet godina bilo okupirano.

I tako ne čudi da je svom prvom teretnom vozilu dao naziv Kravica.

- Od Kravice sam vraćao kredit za destileriju. Kad sam ga vratio, postao sam čovjek.

Trajalo je to više od 10 godina. Usporedno s prijevozničkim poslom sve vrijeme je uzgajao voće, vježbao proizvoditi što bolje likere i rakije. Onda je, priča nam, 2012. godine carina objavila da svi građani mogu legalizirati svoj alkohol. I to je učinio, a sve likere i rakije prebacio na svoju tvrtku "Doci". Stasalo je to u obiteljsku tvrtku s petero zaposlenih.

- Kao obiteljska tvrtka mi smo najzdraviji element hrvatskog društva – ističe.

Sredstvima Europske unije kupili su jedan od svojih traktora, uzgajaju voće, godišnje proizvedu između 10 tisuća i 20 tisuća litara alkoholnih pića. Jozo je svojim rukama u Maovicama podigao cijelo imanje u kojem često uživa njegovo petero unučadi (šesto je na putu). Okreće se i prema seoskom turizmu.

U destileriji nikad nije sam, jer tamo ima cijelo gnijezdo stršljenova.

- Bude ih na stotine, ali nikad me ne napadaju. S njima sam u dobrim odnosima, jer su oni ti koji mene kradu. Bar imam s kime pričati u ovome pustom selu. To su mi i najbolji zaštitari, jer tko ih vidi odmah bježi – kroz smijeh će.

Kako se država ponaša prema ekološkim proizvođačima?

- Velika je razlika između alkohola koji ja radim od grožđa i onog etilnog alkohola koji je nusprodukt u šećeranama. Od oba se mogu raditi likeri i rakije, a ja sam se opredijelio za onaj voćni i zbog toga mi konkurencija nisu niti poznati veliki proizvođači, niti oni manji koji od ovih kupuju alkohol i rade "kemije". Dok oni od jedne litre apsolutnog alkohola naprave 2,5 litre travarice, i to ih košta 3,5 kune, kod mene je sasvim druga situacija. Jer ja moram potrošiti od pet do sedam kilograma grožđa da bih dobio litru travarice. U jednu litru moje višnjevače ide najmanje kilogram višnje, dok u one kemije, koje neki drugi prodaju, ide jedna kap.

No, država to gotovo da ne razlikuje. I dok na prvu dobivaju oni proizvođači koji mute kemiju, na drugu ja dobivam – kaže naš sugovornik, koji svojim proizvodima opskrbljuje restorane i kafiće od Splita do Dubrovnika.

Dodaje da mu je žao gostiju koji u ovo blagdansko doba na štandovima kupuju upravo "kemije".