Župnik tijekom mise raspustio zbor, jedna od vjernica otkriva što se dogodilo:  'Kazao je da na njih više ne računa jer su stari, šire negativne vibracije i samo tračaju'

Vjernici su prošle nedjelje na misi u crkvi Presvetog Trojstva u Reki svjedočili nesvakidašnjem dokažaju. Kako javlja podravski.hr mjesni župnik vlč. Mario Križanac tijekom mise je raspustio crkveni zbor zbog toga što je – prestar!

– Župnik je javno zahvalio zboru na suradnji i kazao im da na njih više ne računa jer su stari, šire negativne vibracije i samo tračaju. Osim toga, prigovorio im je što njihova djeca i obitelji ne dolaze u crkvu. Po njemu, stariji od 60 ne mogu na kor. Zar postoji zakon koji propisuje s koliko godina čovjek treba prestati pjevati u zboru? Zašto on kao dušobrižnik ne animira vjernike, pa bi ih više dolazilo – zapitala se vjernica koja je te nedjelje bila na misi.

– Jest, istina je da sam raspustio zbor, no to je situacija koju bih volio riješiti unutar naše župne zajednice. Otvoren sam za dijalog i tko god ima kakvo pitanje može mi se slobodno obratiti – rekao nam je u petak vlč. Mario Križanac.

Ipak, na koncu je svejedno otvoreno kazao što misli o svom činu.

– Kao župnik moram misliti na budućnost župe, stoga ćemo krenuti s mlađim zborom. Moram priznati da naši mladi nisu dosad mogli dobiti priliku i oni se pokazati. Jednostavno sam se dosadašnjem zboru morao zahvaliti, istaknuo sam i njihove dobre osobine, ali kazao i ono što nije dobro – dodaje koprivnički župnik.

Ističe da razumije kako su zborašice šokirane i možda nisu najbolje prihvatile njegov način, no on smatra da je to napravio pristojno i jasno, prenosi podravski.hr