Robert Knjaz: Hrvati bi se trebali gađati rajčicama!

Zašto postoje fešte? Što fešta govori o zemlji, kraju, ljudima? U novoj putopisnoj seriji autora Roberta Knjaza, vizualno i sadržajno atraktivnoj, punoj šarenila i emocija, možemo naučiti mnogo toga o stranim zemljama, kulturi i ljudima, ali i kako Hrvatska može proširiti svoju turističku ponudu. Više nego dobar povod da porazgovaramo s ovim televizijskim kreativcem koji već godinama svojim zabavnim emisijama uveseljava mnoge gledatelje, što smo zbog njegovog gustog rasporeda napravili e-mailom.

Nedavno je s emitiranjem započeo vaš novi putopisni serijal 'Najveće svjetske fešte'. Kako ste birali destinacije za novu televizijsku pustolovinu?

- Kao što samo ime serijala kaže, tema su najveće svjetske fešte, pa nije teško otići na Google i pogledati koje svjetske imaju najviše 'naj', koje su najpopularnije, najatraktivnije i najposjećenije. Imamo ukupno osam epizoda, s devet spektakularnih svjetskih fešti. Prva je epizoda bila festival San Fermin u Pamploni, koju ljudi najviše znaju po opasnom i napetom trčanju s bikovima. U drugoj epizodi ovu nedjelju na HTV 1 u 20.38 je Calcio Storico, tradicionalan i šokantno brutalan nogomet iz Firenze. Uz nogomet obično ide pivo, pa je drugi dio epizode posvećen Oktoberfestu u Münchenu. U trećoj i jedinoj hrvatskoj epizodi je legendarni i napeti Maraton lađa u Metkoviću. Poslije toga imamo Tomatinu, španjolski veselu i otkačenu najveću svjetsku borbu rajčicama. Poslije Nove godine gledat ćete najveći svjetski susret blizanaca tzv. Twins Days iz SAD-a. Pa slijedi najegzotičnija epizoda u cijelom serijalu, Goroka fest, godišnji festival plemena u džunglama Papue Nove Gvineje, zemlje koju prate glasine o ljudožderskoj prošlosti. Potom je najblesavija svjetska fešta - kotrljanje sa sirom u Gloucesteru te u istoj epizodi festival čokolade u Perugi. I zadnja, osma epizoda su najbolji dijelovi svih devet fešti i biranje koja je - najbolja svjetska fešta?!

Vatromet i pucnjava

Kakvi su prvi komentari gledatelja?

- Oduševljenje, ludilo, vatromet, suze, vriskanje, pucnjava i dim! Za sada su svi jako zadovoljni, zabavili su se i ponešto naučili, ali glupo je da sad nabrajam pohvale i sam sebe hvalim. Bolje da vi sami pogledate emisiju i kažete sviđa li vam se. No mogu samo reći da je svaka emisija nabijena veseljem, optimizmom, te mnoštvom razdraganih ljudi, kako to i biva na feštama. A čini mi se da optimizma i odmaka od problema treba gledateljima kada umorni dođu s posla i zasluženo odahnu na trosjedu pred televizijom.

Put vas je u ovom serijalu odveo na različite strane svijeta. Gdje ste najbolje zatulumarili?

- Iako emisije prikazuju ljudsko veselje i tulumarenje, npr. u Pamploni, gradu veličine Splita, milijun ljudi tulumari punih devet dana, i to 24 sata dnevno, mi si to nažalost ne možemo dopustiti. Mi ustajemo rano, u Pamploni oko 5.30 i jurcamo cijeli dan po brojnim lokacijama i snimamo, jer zato smo i došli na to mjesto, zar ne? Ako mi počnemo tulumariti, tko će snimiti emisiju? Jer na feštu u Pamplonu išla su dva snimatelja, tonac, ja, koji sam tamo bio i vozač kombija, te producentica koja je organizirala sve jer je na svakoj fešti pravi organizacijski kaos. Tamo nas je dočekala lokalna prevoditeljica i onda sva ta ekipa u pet dana na terenu proizvede 3 do 4 sata materijala, da bi u montaži u emisiju stavili najboljih 50 minuta. Puno ozbiljnog rada i truda za nešto što na ekranu izgleda kao zezancija.

Koja je za vas najbolja fešta?

- Španjolci su najluđi i njihove fešte, a snimali smo dvije - Tomatinu i San Fermin, uključuju kompletnu zajednicu i cijeli je grad na ulicama. To zajedništvo, situacija da su doslovce svi susjedi iznijeli svoje stolove i stolice, hranu i piće na cestu i da je cijeli grad zakrčen ljudima koji guštaju u zajedničkom druženju, e to je nestvarno lijepo! I kad se zapitate zašto Španjolci imaju besmisleno gađanje rajčicama, onda dobijete odgovor da na tome gradić Bunjol, gdje se fešta održava, zaradi milijunske iznose, a još važnije, ljudi ispucaju svoje frustracije i to je jedna vrsta ispušnog ventila koji bi i nama u Hrvatskoj jako dobro došao! Možda bi na ulici bilo više nasmijanih lica.

S obzirom na učestala putovanja zbog posla, kaže li vam tijelo ponekad da usporite?

- Kaže mi Zrinka, kaže mi obitelj, ali moj posao je takav i jednom kada se navikneš na stres i adrenalin, to ti postane pogonsko gorivo. S druge strane, ljudi također imaju stres u uredu radeći od 9 do 17, a ja snimam okolo najbolje fešte svijeta, pa iako mi je radni dan 12 sati na studeni i zvizdanu, ne mogu se i ne smijem žaliti. To bi bilo suludo. Uz to trenutno radim i nogometni sadržaj za A1, Planet sport koji se vrti na B-netu, pokrivam Ligu prvaka i snimio sam emisije sa Zvonimirom Deranjom, Vjeranom Simunićem, Goranom Goca Jurićem, Stipom Pletikosom, Marijom Stanićem, Joškom Jeličićem, Rudikom i Domagojem Vidom, Šimom Vrsaljkom, a ovaj intervju pišem s aerodroma, jer putujem na snimanje u Liverpool na utakmicu Lige prvaka Liverpool - Napoli. Nakon Hrvatskih velikana, terapija feštama i nogometom. Ljudi, pa ko to može platit!

Što vas zna razljutiti? Možemo li vas ikad vidjeti loše volje?

- Ako si normalan, mogu te razljutiti i političari i sebičnost, i promet i nogomet i sto drugih stvari, ali u isto vrijeme život je u svojoj nesavršenosti lijep i zabavan. Možeš se svaki dan sto puta nasmijati svojim susjedima, ekipi u lokalnom kafiću, svojoj obitelji, sebi samom. Tako da je puno više razloga za biti dobre volje. Na kraju krajeva, današnji dan je samo danas, nikad se više neće ponoviti, pa ako ga provedemo namršteni, nema više popravka.

Vaši su se projekti s vremenom upisali među najgledanije formate i njima promičete granice televizijskog stvaralaštva u Hrvata. Možemo slobodno kazati - jedan je Robert Knjaz. Je li teško uvijek iznova dobivati inspiraciju za nešto novo?

- Hvala na komplimentima, plaćam pivicu. Pred dućanom, naravno. Sada sam već 27 godina na televiziji i svaku godinu, dvije moram smisliti nešto novo, jer takva je televizija, gledatelji traže i zaslužuju promjenu. Tako da sam se navikao na izmišljanje novih projekta i zapravo se mozak, bez mog odobrenja, navukao na to, pa izbacuje ideje i kad treba i kad ne treba. Tako da ne da mi fali ideja, već ih imam viška. Već su spremni novi, nikad viđeni projekti za idućih pet do šest godina.

Možemo li u budućnosti očekivati nove nastavke 'Mjenjačnice', 'Svlačionice', ili recimo 'Koledžice'?

- Bilo, pa prošlo. Kao što rekoh, gledatelji zaslužuju novo i drukčije. Jer kada platiš pretplatu za HRT očekuješ i dobiti nešto za to, pa nek se ljudi na televiziji potrude da me iznenade, zabave i informiraju. Tako razmišljam i kada radim svoje emisije, što bi bilo novo, zanimljivo i zabavno za gledatelje. Meni su kao klincu 80-ih, kada sam u Dugavama živio s mamom i bakom u 39 kvadrata, veliki stričeki pomoću televizije u naš skromni dom donosili sve ono što si mi nismo mogli priuštiti. Daleke svijetove i kulture, nova saznanja i informacije, pa čak i zabavu i smijeh kojih je uvijek bilo i kod nas. To je i moj zadatak pa pokušavam biti dorastao tome, te svakih godinu, dvije ponuditi ljudima nešto novo.

Na društvenim mrežama

U posljednje ste vrijeme dosta aktivni na društvenim mrežama, gdje nas počastite fotografijama iz raznih kutaka svijeta. Što vam obožavatelji pišu?

- Još sam u počecima online aktivnosti, ali svjestan sam da ću za koju godinu morati kompletnu produkciju preseliti tamo. Otvorio sam knjazTV kanal na YouTubeu i pozivam vas da me posjetite, da se zabavite, podsjetite na neke od serijala, te da vidite sebe ili susjeda kojeg sam snimao. Tu stavljam sve što sam u životu snimio i sačuvao, dakle više od 400 emisija, koje malo-pomalo stavljam gore. A s vremenom, kad se skupi dovoljno subscribera, počet ću proizvoditi materijale isključivo za online platforme.

Je li teško biti freelancer u Hrvatskoj?

- Je, jer je malo tržište, i možeš raditi samo za HRT, RTL i Novu TV, a komercijalne televizije su samo ispostave neke matice tamo negdje u Europi, pa skoro ništa ne uzimaju od hrvatskih autora. Dakle, da nema HRT-a ne bi bilo ni hrvatske nezavisne produkcije. Hvala im na tome!

Da niste u medijima, biste li se bavili ekonomijom koju ste diplomirali? Ili nekim drugim zanimanjem?

- Ne bih. Ne mogu se zamisliti ni u čemu drugom. Završio sam filmsku i televizijsku režiju na ADU u Zagrebu. Time bih se sigurno bavio, konkretno da nisam toliko zaokupljen televizijom, sigurno bi se bavio filmom. Sa snimanjem svojih filmovima sam i krenuo u sve ovo, preko Kino kluba Zagreb. Televizija je bila samo digresija, koja eto traje već 27 godina, ali vratit ću se filmu kad-tad.

Pretpostavljam da su vam supruga i troje djece najveća životna potpora. Kako izgleda vaša svakodnevica?

- Istina, iako obitelj u isto vrijeme pati zbog mog posla, ima i brojne prednosti upravo zbog tog istog posla. Inače, moja svakodnevica je jedan beskonačni - slalom. Vozim trku između snimanja, montaže, scenarija, snimanja offova, sastanaka, Lukinog nogometa, nabave u dućanu, smeća koje sam zaboravio baciti, moj dan za suđe a ja u Liverpoolu... Ali zato postoje i praznici, a kako nemam obavezno radno vrijeme, tu u zimskim, proljetnim, ljetnim praznicima pokušavam nadoknaditi obitelji sve što nisam odradio tijekom godine. I čini mi se, kad podvučem crtu, da sam ipak više s obitelji nego netko koji radi cijelu godinu u uredu. Da obiteljska putovanja i teambuildinge ne spominjem.

Biste li voljeli da djeca krenu vašim koracima? Prate li vaš rad?

- Emanuel je student povijesti i latinskog i njega osim toga, meksičkog wrestlinga i traktora ništa ne zanima. Sunčica je veliki kreativni potencijal, ali se još nije izjasnila, jedino je najmlađi Luka Eusebio, koji sad ima devet godina, više puta izjavio da će jednog dana biti redatelj. I reper.

Toliko ideja...

Gdje se vidite za desetak godina?

- Nemam pojma, toliko mi ideja i planova za život pada na pamet da je to teško prognozirati. Inače, uvijek sam se čudio ljudima koji žele znati budućnost, jer to ubija čaroliju. Zar nije super kada znaš da ti se u svakom trenutku život može okrenuti? Jedan poziv npr. za posao može te odvesti na drugi kraj svijeta, jedna loša dijagnoza može te baciti u krevet, jedno slučajno poznanstvo na cesti može ti donijeti prijatelja do kraja života. To te motivira da pokušaš svaki dan živjeti kao da je zadnji, jer ljepota je u otkrivanju dan po dan, ljepota je u putovanju, a ne u cilju, jer kad jednom dođemo na cilj, dalje više nema.

Imate li neku neostvarenu želju ili projekt koji biste voljeli realizirati?

- Ajoj, nemate vi toliko mjesta u novinama.

Kako se opuštate u slobodno vrijeme?

- Samoodricanje i stega. Naguravanje. Disko ples i nevješti pokušaji brejkdensa. Nogomet ponedjeljkom s naglaskom na treće poluvrijeme. Škakljanje sa svojim klincima, ovima koji se još daju uhvatiti. Putovanje s obitelji, zajednička bezbrižnost i smijeh.

Što biste poželjeli da vam se dogodi u 2019.?

- Poželio bih si isto što i vama. Da budemo voljeni, da smo svjesni lijepih strana našeg života, da se loše strane smanje i nestanu, da svakodnevno budemo okruženi pozitivnim, pametnim i poštenim ljudima. Da se baš svaki dan u godini par puta od srca nasmijemo. Te da u Hrvatskoj zauvijek vlada ona atmosfera zajedništva i ponosa onim što smo i tko smo, kao za vrijeme nogometnog prvenstva u Rusiji!