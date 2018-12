Evo koliko točno meso i povrće smije biti u zamrzivaču, otkrivamo i što ni u kojem slučaju ne smijete staviti u škrinju

Američki mediji su, pozivajući se na državne agencije i ministarstva, sastavili popis hrane koja se smije zamrzavati, ali uz bitnu napomenu koliko pojedina hrana smije biti zamrznuta i potom odmrznuta i konzumirana. Također, navode i koje se namirnice ne smiju stavljati u 'škrinju'.



KRUH I PECIVA

Kruh - do tri mjeseca

Pečene voćne pite - do pola godine

Kolač od sira - do tri mjeseca

Palačinke - do tri mjeseca

Wafli - do jednog mjeseca



MESO

Janjetina i teletina - do 9 mjeseci

Odresci od svinjetine i govedine - do pola godine

Odresci od ostalog mesa - do pola godine

Mljevena svinjetina i puretina - do tri mjeseca

Cijelo pile ili purica - do godine dana

Jezik, jetra, bubrezi, srce - tri mjeseca

Kuhana šunka - dva mjeseca

Kobasice - dva mjeseca

Kuhano meso - dva mjeseca



RIBA

Nemasna riba - do šest mjeseci

Masna riba - do tri mjeseca

Kuhana riba - od četri do 6 mjeseci

Dimljena riba - do dva mjeseca

Jastog - do godine dana

Rakovi - do 10 mjeseca

Lignje - između tri i šest mjeseci



MLIJEČNI PROIZVODI I JAJA

Maslo - pola godine

Margarin - 12 mjeseci

Meki sir - do šest mjeseci

Tvrdi sir - do šest mjeseci

'Cottage' sir - do mjesec dana

Jogurt - do mjesec dana

Mlijeko - oko tri mjeseca

Svježa jaja - do mjesec dana



VOĆE I POVRĆE

Citrusno voće - do tri mjeseca

Ostalo voće - oko devet mjeseci

Orašasti plodovi - do tri mjeseca

Povrće - oko osam mjeseci

Mesne juhe - dva do tri mjeseca

Juhe od povrća - dva do tri mjeseca

Domaći sok - šest mjeseci

Koncentrirani sok - do godine dana

OVO NIKAKO NE ZAMRZAVAJTE:

- Vakumirani proizvodi

- Delikatese

- Majoneza

- Kavu i napitke od kave

- Sirne namaze

- Puding

- Začinjene salate

- Konzerviranu hranu

- Nekuhanu pastu

- Nekuhanu rižu

- Razne vrste pahuljica

- Jabuke

- Lubenice

- Artičoke

- Patlidžan

- Zelenu salatu

- Krumpir

- Radić

- Klice

- Pića sa sodom

- Pivo