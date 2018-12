Nije šala! U Imotskom se proizvode parfemi za nju i njega, a njihova imena izmamit će vam osmijeh na lice

Ma što ti je Nina Ricci, ili recimo Coco Chanel, da ne govorimo Giorgio Armani, kontra Nuše i Matana iz Raosovih "Prosjaka i sinova". Ozbiljno! Ti svjetski majstori parfumerije dobili su konkurenciju. Ma nigdje drugdje do u Imotskom. Ovo mislimo najozbiljnije.

Ako su već Imoćani nadaleko poznati po svojoj zaljubljenosti u Mercedese, svjetsku automobilsku marku, e red je da se dokažu i na polju visoke svjetske mode i to kroz onaj najosjetljiviji artikl – parfem. Uostalom, kultura života u Imotskom u neka davna vremena odisala je europskim, a samim time i svjetskih štihom. Jer odlasci Imoćana u svijet iz siromašne Imotske krajine, te njihov povratak doma donosio je ondašnje svjetske trendove, bilo u odijevanju, vožnji vrhunskih automobila, konačno i lijepim parfemima. I tko je onda, pa čak i sve do prije šest mjeseci mogao i zamisliti da će iz Imotskog u svijet krenuti prvi izvorni, originalni parfem "made in Imotski" i to s nazivima personifikacije upravo takvih turbulentnih migracija Imoćana, Matana i njegove Nuše.

I eto, dogodilo se. Mattan i Nusha ugledaše svjetlo dana i bit će predstavljeni, kome drugo, nego prvo Imoćanima, u nedjelju, u Imotskom. A, mi smo namirisali predivne mirise Mattana i Nushe i potrčali napraviti priču o tvorcu prvih imotskih parfema. Nismo trebali mnogo trčati, jer nas je vodio miris vrbe s rijeke Vrljike, jasena iz imotskih brda, smilja s ljutog krša Crvenog i Modrog jezera, konačno i vinove loze iz Imotskog polja, da ne govorimo o mirisu majske ruže iz okućnica vrijednih imotskih domaćica, đurđica iz Tomalina vrta s imotske Bazane, svježe mahovine, jasmina...

I dođosmo do Višnje Žužul, rođene Bago, profesorice biologije i kemije, koja je, eto, za svoj diplomski rad izabrala temu "Ljekovito bilje Imotske krajine" i postigla najveću ocjenu.

– Pazite, s Mattanom i Nushom smo se samo uklopili u nazivima s trendovima današnjice, pa ostavili dva t u Matanu i Nušu imenovali u Nushu, iz prostog razloga što smatramo da će naši ljudi kojih ima diljem Europe i svijeta moći te mirise pokazati i svojim prijateljima. Tome i služi ovakvo brendiranje. No, izvorni naziv parfema su Matan i Nuša. Eto, prije šest mjeseci planula je ta ideja, koja je u meni tinjala od kada sam diplomirala. Onda sam sa svojim najbližim suradnicama, svojim kćerima Nikolinom i Anđelom, krenula u projekt. Moje dugogodišnje ispitivanje ljekovitih i mirišljivih biljaka i trava koje rastu u mom imotskom zavičaju ne može nestati. Zašto bi neke svjetske marke parfema bile bolje i ljepše od mirisa moga vriska, kadulje, majske ruže, jasena u cvatu, ljubičice iz moga Borka (nekada poznati rasadnik biljaka u Imotskom) od recimo tamo nekih francuskih ili talijanskih polja i brda. Pa, eto, i parfema Plitvice – s pravom se pita Višnja, te pojašnjava svoju ljubav prema mirisima.

– Moj djed bio je šumar, otac nastavnik biologije i te mirise i tu ljubav koju su mi usadili dok sam s njima godinama šetala po mirisnim bespućima moga životnog okružja, htjela sam pretočiti u parfem. I evo ih tu su, sretna sam da ih mogu podariti Imotskom i svijetu. Hoću da to bude imotski brend, mirisno opojna priča iz moga rodnoga grada, moje Imotske krajine. Moj Mattan je u parfemu pretočen kao snažan, muževan, otmjen i galantan, a Nusha elegantna, profinjena, senzualna i zavodljiva. Mattan u sebi sadrži note vrbe, procvjetalog jasena, smilja, lista ljubičice i konačno vinove loze. Da, vinove loze, jer tko je ne pomiriše u cvjetanju, taj nije okusio pravi miris. Nusha sadrži note mahovine, majske ruže, jasmina i đurđice. Ima trinaest sastojaka, slatkastog je okusa, a Mattan je s četrnaest sastojaka, onako muževan i težak. Eto, to je ta moja Imotska mirisna priča koju želim brendirati, pokazati svijetu. Dakako da će najbolju ocjenu dati oni koji kušaju i osjete te mirise. Rekoh pomogle su mi moje kćeri, kao i u dizajniranju ambalaže koja će još "pretrpjeti" male ispravke. Još se učimo, jer i ambalaža je važan detalj cijele ove priče. U projektu je svojim savjetima i stručnim radnjama pomogao i Tomislav Vrbanec iz Čakovca – govori Višnja.

– Zamislite kada neki mladi Imoćanin, ili Imoćanka u Njemačkoj, ili Zagrebu idu na spoj, ili neke priredbe i namirišu se Mattanom ili Nushom. Zar neće biti bliži korijenima i mirisima svoje krajine i Imotskog – veli nam ponosna Višnja Žužul.

Da ona, Nikolina i Anđela misle ozbiljno svjedoči i to što su već režirale i vrhunski spot za svoga Mattana i Nushu. Nushu u spotu igra Josipa Kusić, prva Imoćanka misa Hrvatske i poznato manekensko lice, te mladi i naočiti Imoćanin Frane Dropuljić.

Glazba je mladoga glazbenog meštra Imoćanina prof. Ljubomira Glibote, njegov fantastičan aranžman glazbe iz "Prosjaka i sinova". Josipa dakako vozi Cabriolet Mercedesa i njih dvoje se susreću na vidilici Modrog jezera. On s mirisom Mattana, ona s mirisom Nushe. Ma kud ćete ljepše i sadržajnije imotske priče od ove. Mattane i Nusha, sretan put u svijet!