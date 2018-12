Ruskinja na -30 stupnjeva hoda gradom u ljetnim haljinama i sandalama; razlog zbog kojega to radi više je nego zanimljiv

Dok njezini sugrađani na sebe navlače i po nekoliko slojeva odjeće i zamataju glave kako bi se othrvali strašnoj ruskoj hladnoći Galina Kutereva iz grada Toljatija u Samarskoj oblasti svake zime paradira ulicama u ljetnim haljinama i sandalama, jer vjeruje kako njezino tijelo može izdržati temperaturu ispod nule što joj donosi samo dobro.

Razgolićena Ruskinja postala je lokalna zvijezda i ponosno nosi nadimak "snježna žena", a mnogi je još uvijek pokušavaju nagovoriti da obuče deblju odjeću čudeći se kako se još nije smrznula.

Galina njeguje tropski look u zimskim mjesecima posljednjih deset godina i to u razdoblju kada temperature padaju ispod nule i idu do čak minus 30 stupnjeva. Članica je kluba "Dug život", koji vodi doktor Makarov, i vjeruje kako će njezin mentor živjeti 124 godine, jer je pronašao način za dugovječan život.