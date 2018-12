Mrze ih baš svi, ali ovi nam kukci mogu riješiti problem Karepovca, u njima leži ozbiljan biznis

Prije nego krenemo u detalje, upozorenje, od ovog teksta bi vam se koža mogla naježiti. Širenje kineskih gradova stvara sve više otpada, tolike količine koje postojeća odlagališta više ne mogu prihvatiti, i žohari bi mogli biti jedan od načina da se riješi problem brda otpada prehrambenih proizvoda osiguravajući pri tom hranjive tvari za domaće životinje kad žohari jednom uginu, a po nekima, i lijek za probavne tegobe ili estetske zahvate.

U pregrađu grada Jinana, glavnog grada istočne pokrajine Šandong, milijarde žohara svaki dan dobivaju oko 50 tona kuhinjskog otpada što odgovara težini sedam odraslih slonova. Otpad stiže prije zore u pogon Shandong Qiaobin Agricultural Technology Co gdje se kroz cijevi dostavlja žoharima. U gotovo potpunom mraku čujete ih prije nego što ih vidite - milijuni žohara gmižu po drvenim daskama dok proždiru tone kuhinjskog otpada - i tako rade na ekološkom zbrinjavanju gradskog smeća. A kako je u kuhinjama zrak topao i vlažan, to su idealni uvjeti za zdravlje i apetit kolonija.

Tvrtka planira otvoriti još tri takva pogona sljedeće godine kako bi preradila trećinu kuhinjskog otpada iz toga grada u kojemu živi oko sedam milijuna ljudi. Zbog epidemije afričke svinjske groznice u državi je na snazi zabrana davanja kuhinjskog otpada svinjama pa i to potiče razvoj 'žoharske' industrije.

Napustio posao s mobitela i uhvatio se prerade otpada

"Žohari su biotehnološki način prerade kuhinjskog otpada", kaže Liu Yusheng, predsjednik šandonškog udruženja industrije insekata. Žohari su također dobar izvor bjelančevina za svinje i druge domaće životinje. "To je kao da pretvarate smeće u resurs", kaže predsjednica Shandonga Qiaobina Li Hongyi.

Sličnu ideju ima i u udaljenom selu u pokrajini Sečuan i Li Bingcai, koji je posao prodavača mobitela zamijenio poduzetništvom i uložio oko 150 tisuća dolara u žohare koje prodaje svinjogojskim farmama i ribogojilištima te tvornicama lijekova. Na njegovoj je farmi sada oko 3,4 milijuna žohara.

"Ljudi misle da je čudno što se time bavim", rekao je Li. "To ima veliku ekonomsku vrijednost i moj je cilj osigurati napredak drugim stanovnicima sela ako me budu slijedili". U njegovu su selu dvije takve farme a on ih planira 20.

U drugom dijelu Sečuana tvrtka Gooddoctor raspolaže sa šest milijarda žohara.

Ljekovita svojstva

"Srž žohara dobra je za liječenje čireva u želucu i u ustima, rane na koži pa čak i rak želuca", tvrdi Wen Jianguo iz Gooddoctora. Znanstvenici proučavaju njihovo korištenje u maskama za ljepotu, tabletama za mršavljenje pa čak i za liječenje ćelavosti. U Gooddoctoru žohari koji dođu do kraja svoga životnog vijeka za oko šest mjeseci budu ubijeni parom, oprani i osušeni prije nego što završe u velikim posudama za ekstrakciju hranjivih sastojaka.

Wen isključuje mogućnost bijega insekata tvrdeći da je poduzeo potrebne sigurnosne mjere. Oko pogona iskopan je kanal s vodom i ribama pa bi žohari, u slučaju bijega, završili u tim kanalima i ribe bi ih pojele.