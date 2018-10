Maja Sever napala lovce: Ne razumijem poriv da hodaju po šumama i ubijaju životinje koje se ne mogu obraniti od njihovih pušaka

U Zagrebu se na trgu Trgu Josipa Jurja Strossmayera 27. 10. 2018. u 11 sati organizira veliki prosvjed za zabranu lova. Jedno od zaštitnih lica je i poznata novinarka i urednica Maja Sever.

Naime, Maja Sever je s grupicom ljudi otišla pomoći starijim i bespomoćnim ljudima u napuštenim selima po Baniji. Tamo je srela ljude s puškama, lovce.

- Razmišljala sam o tim lovcima, koji hodaju pokraj napuštenih kuća, pokraj napuštenih staraca i idu tražiti životinje koje će ubiti. Nemaju potrebu pomoći ljudima koji su još uvijek živi, kojima pomoć treba, kojima pomoći možemo, nego hodaju cijeli dan između njihovih kuća i traže bespomoćne životinje koje će upucati. Nikad nisam shvatila je li to sport, je li to zabava, nadmetanje?

Ne razumijem poriv, ne razumijem potrebu da negdje vidiš divlju svinju, nekakvu vučicu, da digneš pušku da je ubiješ? Prošla su davno vremena kad su na taj način ljudi preživljavali. To je njima sport i zabava?! Zaista ne mogu to shvatiti, ne mogu to podržati, ne volim, protivim se!

Životinje žive svoj život, ne diraju nas, ne vidim potrebu da diramo mi njih. Uglavnom su nezaštićene i nemoćne obraniti se. Nema stvarno nikakve potrebe hodati po šumi i ubijati srne, lisice, vukove, bilo kakvu životinju koja se ne može obraniti od 20 lovaca s puškama. Pomozite ljudima pomozite životinjama - rekla je Maja Sever.