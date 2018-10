Ako imate vlastitu priču o lošem iskustvu, nemaru i neprofesionalnosti u hrvatskom zdravstvu koju ste voljni podijeliti kako bismo temu održali u fokusu javnosti i utjecali na Ministarstvo zdravlja, javite nam se na mail [email protected] ili u inbox naše Facebook stranice. Anonimnost je zajamčena.

Iako je ministar zdravstva Milan Kujundžić na ispovijest Ivane Ninčević Lesandrić o postupku kiretaže koji joj je nakon spontanog pobačaja odrađen "na živo", reagirao s apsolutnim neprepoznavanjem tematike, čini se da je njegov komentar ne drži vodu.

Kujundžić o potresnom svjedočanstvu zastupnice Mosta: Moram provjeriti što se događalo u Splitu

Ili pak ima sjećanje zlatne ribice, jer slučaja koji je potresao javnost prošle godine bi se svakako trebao sjetiti, pa i bez da prethodno prouči dokumentaciju.

Pismo koje je Lesandrić spomenula u svojemu govoru toliko je potresno da je i pokrenulo peticiju za anesteziju prilikom kiretaže na hitnom prijemu Petrove bolnice u Zagrebu.

Korisnica Facebooka Marija Dadić tada je uputila otvoreno pismo Vladi Republike Hrvatske, iznijevši preko ove društvene mreže sve što je doživjela nakon spontanog pobačaja. Dvije kiretaže, od kojih je prva bila "na živo", ostavile su trajnu posljedicu na njeno zdravlje, a kako nijedna žena više ne bi prošla kroz istu torturu, poručila je ovo:

"Poštovana Vlado Republike Hrvatske, prvenstveno ministre Kujundžiću.

Nedavno sam imala spontani pobačaj i došla na čiščenje u hitnu ambulantu Petrove bolnice. Zbog vaših odredbi radili su mi kiretažu bez ikakve anestezije. Sad vi meni recite smatrate li to ljudskim i humanim? Bi li ikad pristali da vaša žena, sestra, kćer proživi takvu bol da joj se radi kiretaža na živo? Naravno bez obzira na pretrpljeni psihički šok zbog gubitka djeteta, ja sam se istinski trudila surađivati na zahvatu jer je to za moje dobro. Ali, naravno to previše boli da bi žena mogla biti mirna kao "bubica" dok joj na živo otvaraju grlić maternice i čiste sadržaj (sreća vaša muško ste pa nikad niste saznali koja je to bol). 2 sata nakon odradene kiretaže pustili su me doma, ali nakon 2 dana ponovno se javljaju bolovi, krvarenje i ugrušci i ja se naravno vratim na hitnu. Naravno kiretaža nije bila učinjena kako treba i pošto je doktorica vidjela u kojem sam psihičkom i fizičkom stanju zaprimljena sam u bolnici kako bi bila ponovno kiretirana ovaj put u sali uz opću anesteziju. Sad vas ministre molim pojasnite mi zašto ja plaćam svaki mjesec dopunsko zdravstveno osiguranje koje vidim želite i poskupiti. Na temelju čega? Na temelju toga što čak i kod zubara za puno bezbolniji zahvat dobijem lokalnu anestetiju a u hitnoj za jednu kiretažu ne dobijem ništa više nego ketonal i normabel? Molim vas ministre, sjetite se da jednoga dana na mome mjestu može biti netko od vaše obitelji. Uključite ljudskost i odobrite korištenje anestezije u hitnoj ambulanti Petrove bolnice. Ono što sam ja proživjela ne želim da itko ikada proživi. Lijep pozdrav", stoji u pismu ove hrabre žene.