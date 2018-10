Ako imate vlastitu priču o lošem iskustvu, nemaru i neprofesionalnosti u hrvatskom zdravstvu koju ste voljni podijeliti kako bismo temu održali u fokusu javnosti i utjecali na Ministarstvo zdravlja, javite nam se na mail [email protected] ili u inbox naše Facebook stranice. Anonimnost je zajamčena.

Kao kad pukne golema brana, pa se silna voda izlije rušeći sve pred sobom - takav je efekt proizvela saborska zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić ispričavši, u raspravi o povjerenju ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, svoje iskustvo iz splitske bolnice gdje joj je, kako kaže, vezanoj - kiretaža napravljena "na živo", bez anestezije - ni lokalne ni opće.

Društvene mreže, forumi, komentari pod portalima "gorjeli" su, i još uvijek "gore", od reakcija na iskustvo Mostove zastupnice Ninčević Lesandrić.



Najveći dio reakcija odnosi se na podršku njezinu činu, javnom iznošenju privatnog i vrlo intimnog iskustva: "Svaka čast; bravo Ivana, čestitam na hrabrosti; naklon do poda!; hvala ti u ime svih žena koje već dugo, predugo pokušavaju ukazati na nehumane i neljudske situacije koje doživljavaju u ustanovama koje bi trebale skrbiti o njima u najosjetljivijim i najemotivnijim trenucima njihovih ženskih života...

Podršku su joj dale i kolegice političarke; SDP-ovka Vesna Podlipec na FB-u riječima "Bravo Ivana, veliki doprinos za žene", a Marijana Puljak iz stranke "Pametno" napisala je: "Bravo Ivana, čestitam ti na hrabrosti. Zapravo treba više prekinuti s tim da se o tim stvarima ne smije naglas u javnosti, kao treba se skrivati, pognuti glavu, pričati ispod glasa, uložak staviti u metalnu kutijicu da ga nitko ne vidi kad ga ideš promijeniti, ili u škartoc kad ih kupuješ u dućanu, a da ne spominjem nešto ovako strašno kao spontani pobačaj i kiretaža. Sram bilo ministra neznalicu, samo radi toga bi trebao dati ostavku. Svaka čast Ivana".



Saborski istup Ivane Ninčević-Lesandrić komentirala je i SDP-ova gradonačelnica Supetra Ivana Marković.

"Velika podrška Ivani! Istina je da se to tako radi. Doživjela sam i sama isto iskustvo nakon poroda. I dan danas,nakon devet godina kada se toga sjetim uhvati me jeza. Tada sam,onako ranjiva, kao što je sigurno i tisuće drugih žena koje su se našle u istoj situaciji pomislila da to tako treba biti. Žena može podnijeti i proživjeti nevjerojatne stvari i nije lako ispričati ovo što se Ivana usudila javno i uglavnom u muškom društvu. Zato velika podrška još jednom i zbog žena koje su ovaj postupak prošle, kao i zbog onih koje ovaj postupak ne smiju više prolaziti na ovaj nehumani način."

Provuče se i poneka zamjerka Ivaninu saborskom nastupu, jer je "neprimjerno od ove gospođe da iznosi svoju privatnost u Hrvatskim Saboru", kao i "puno žena je to proživjelo, ali nisu zastupnice". No radi se upravo on tome da ona kao zastupnica o tome i treba progovoriti, čak da joj iskustvo nije bilo osobno.

Zanimljivo je da je zastupnici Ninčević Lesandrić podršku uputilo i puno muškaraca, pokazujući razumijevanje problema i empatiju, bez obzira što sami takvo nešto kao kiretažu, pobačaj ili porod nikad nisu iskusili.

U svojim komentarima i žene i muškarci otvaraju puno pitanja, više ili manje opravdanih: zašto se toliko dugo šutjelo o bolnim postupcima rađenim bez anestezije; zašto su žene u današnje vrijeme uopće izložene tako ponižavajućem tretmanu ("u požeškoj bolnici ne daju anesteziju i još ženu mora držati par sestara da se ne pomiče i ne vrišti, doslovno kao u mesnici... Jad i bijeda"); zar ne postoji standardizirani postupak nego način obavljanja ovakvog zahvata ovisi o volji liječnika; zašto se optužuje aktualnog ministra zdravstva kad je isti problem ignorirao cijeli niz ministara - od kojih je jedan, usput rečeno, bio ginekolog.

O tome da ovakva iskustva nisu samo ovdašnja svjedoči komentatorica koja kaže kako joj je kiretaža "na živo" rađena u prestižnoj američkoj bolnici - "niti sam pitala za anesteziju, niti mi ju je tko nudio. Ja sam mislila da je to standardna procedura i stisnula sam zube..." Druga, pak, kaže kako se "1980. kiretaža radila uz anesteziju i žena je ostajala u bolnici na promatranju a ne poslana kuci da dobije sepsu, a pobačaj i kontracepcija su bili besplatani i svim ženama dostupni…"