'Volio bih izgubiti najmanje i otići kući!': kandidat 'Života na vagi' požalio se da ga ostali loše tretiraju, i to iz sasvim banalnog razloga

Sinoćnja epizoda "Života na vagi" donijela je mnogo drame, jedan izljev emocija i brojne nove probleme za kandidate.

Kako je i inače sezona "spora", barem što se tiče gubitka kilograma simpatičnih natjecatelja, otkrića nakon liječničkih pregleda samo su ih dodatno demotivirala...

Josipa je tako doznala kako su joj istegnuti ligamenti, ali da ništa nije puknulo, no mora mirovati pet do osam dana.

"Osjećam se jadno jer neću moći pomoći svome timu", komentirala je zabrinuto kandidatkinja. Pridružila se tako kolegama Josipu i Nini s ozljedama, pa nije ni čudo što je plavi tim od početka bio "u problemu".

Kobno "twerkanje"

Nakon pregleda, oba su se tima zaputila u dom košarke Cedevita, gdje im je trener Ivica Blažević objasnio pravila po kojima će igrati tzv. "street ball", odnosno uličnu košarku, ali 3 na 3 po pet minuta. Pobjednik je onaj koji da više koševa. U izazovu nisu sudjelovali Nina, Petar, Josipa i Baro jer su ozlijeđeni.

Irena se odlučila dobrovoljno povući iz izazova jer je rekla da je boli kralježnica od 'twerkanja' s navijačicama.

Kad je počela utakmica, plavi je tim zaključio kako crveni igraju puno agresivnije od njih, no bez obzira na to - nisu se dali sputati. U prvom poluvremenu crveni je tim vodio 7:0 protiv plavog tima, no s obzirom na to da je crveni tim ispunio kvotu od pet faula, sudac je donio odluku kako je svaki idući faul slobodno bacanje.

Crveni je tim na kraju pobijedio 17:3 i tako osmi put zaredom odnio pobjedu nad plavim timom. No tu nije bio kraj. Došao je red na slobodna bacanja pobjedničkog tima. Svako bacanje donosi pola kilograma i ako sve troje pogodi koš, imaju tri kilograma prednosti na vaganju. Biserka nije pogodila koš, a Miro također nije imao sreće, i to dvaput, kao ni Domagoj pa će na vaganju biti ravnopravni s plavim timom.

Miro je kao igrač utakmice dobio na dar dres Cedevite sa svojim imenom i potpisima svih košarkaša Cedevite, a tim je dobio na uporabu korištenje toplih bazena za opuštanje mišića.

Emotivne poruke

Kad su se vratili u kuću, Biserka je pročitala pismo koje su dobili od Sanje i Marija te je prema uputama pustila videoporuke za svakog kandidata. Sve ih je to razgalilo, pa su zaplakali i Alen i Miro, ali i Domagoj i Josipa kad su vidjeli poruke od svojih najbližih.

Stiglo je vrijeme za last chance trening, a kandidate je dočekalo pismo u kojem je pisalo da moraju pomoći jedni drugima prije vaganja. Miro je tako morao motivirati plavi tim, a nakon zagrijavanja vraća se u svoj tim. Isti je zadatak dočekao i Alena, koji je morao otići u crveni tim i odraditi s njima trening.

Dok je plavi tim negodovao kad su ugledali Miru, Alen je od crvenog tima dobio pljesak. No Miro ih je iznenadio kad je obukao plavu majicu pa su se ipak malo smekšali.

"Želim ići kući!"

Domagoj je poslije treninga komentirao s Irenom da bi rado izašao iz kuće jer se Miro, Baro, Biba i Josipa prema njemu ne odnose kako treba.

"Zamjeram im jer sam najmlađi, a oni misle da bih ja trebao još više", rekao je Domagoj te dodao kako bi volio da izgubi najmanje i ode kući.