Kako miriše bura, a kako maestral? Pogledajte eksponate prvog hrvatskog muzeja osjeta koji su oduševili više od sto tisuća ljudi u Pragu i Bukureštu

Kako vonja splitska peškarija? Možete li pronaći izlaz iz labirinta ogledala i odgonetnuti koje mirise donosi bura? A postati viši od Dina Rađe? Ili pokušati održati ravnotežu u Spinning Vortex tunelu s kojim životna trenerica Ana Bučević nema ama baš nikakve veze...

Zabavno testiranje svojih osjetila Splićani i putnici namjernici u njihov grad mogu iskusiti u Muzeju osjeta (engl. Museum of senses) u City centeru One, prvom zabavnom interpretacijskom centru u Hrvatskoj, čije su prethodnike njegovi osnivači i vlasnici, dva Hrvata i jedan Slovenac, prije godinu dana otvorili u Pragu i Bukureštu. I požnjeli golem uspjeh – 100.000 posjetitelja u svakom od spomenutih europskih gradova obišlo je njihove muzeje, u manje od godinu dana na Tripadvisoru pozicionirali su se na šestom mjestu između 333 muzeja u Pragu, a u Bukureštu na sedmom među njih 60.

- Isto očekujemo i u Splitu, tu smo uložili puno više, napravili korak dalje. Nakon Praga i Bukurešta malo smo promijenili koncept, glavna tema su osjeti, ali kroz nju provlačimo i lokalne podteme – priča nam Dejan Grbić, Slovenac s hrvatskom adresom i nekadašnji menadžer u jednoj velikoj korporaciji, dok proučavamo interaktivne instalacije, za sada jedinstvenog postava u Hrvatskoj, koji predstavlja spoj igre, edukacije, znanosti i kulture.

Tema osjeta vrlo je kompleksna, a u Splitu su osnivači njihovih muzeja u fokus stavili one osnovne (najpoznatije) pomoću kojih upoznavamo i doživljavamo svijet - vid, sluh, njuh, balans i opip. Posjetitelji već na samom startu obilaska muzeja, a mi smo to učinili i prije večerašnjeg službenog otvaranja, dobiju osnovne informacije o ljudskim osjetima i konceptu izložbe podijeljene u pet različitih zona tematski vezanih za podneblje, Split i Dalmaciju.

U prvoj zoni vida, obilježenoj zelenom bojom, očekuje ih, između ostaloga, 3D akvarij anamorfnog umjetnika Filipa Mrvelja, muzejska inačica čuvene splitske ulice Pusti me proć, disco soba, Peristil na kojemu rimski vojnici mačem tjeraju goluba i Rađina soba iluzija u kojoj će mnogi rado 'zapeti' - zapravo košarkaški teren na kojemu vas dočekuje proslavljeni splitski košarkaš, a vi se pitate je li se to on smanjio ili ste vi postali div.

- U zoni sluha posjetitelje će zasigurno zaintrigirati svjetlosna harfa. Dodirom svjetlosnih zraka vaši će impulsi biti preneseni u računalo, a iz njega će se, kroz zvučnike, prostorijom razlijegati zvuk koji ste sami skladali – objašnjava Tea Prga Kovačević, voditeljica splitskog Muzeja osjeta, ukazujući i na interaktivne klupice koje sviraju na dodir. Pa dalje nabraja...

- U zoni njuha moći će omirisati lavandu, ali i vonj splitskih toplica, plijesan, stari ruzinavi brod, pseću kakicu, bačvu...

Ima li i Karepovca?

- Ne, ali samo nek' izađu ispred Cityja – uz smiješak će Tea, demonstrirajući nam kako funkcioniraju smrdilice s potpisom hrvatskih produkt dizajnera – čim ih ponjušite u ogledalu vidite svoje namršteno lice i potom otkrijete što ste pomirisali. Kako je Dalmacija specifična po svojim vjetrovima (buri, maestralu, jugu...), koji, ovisno odakle pušu, sa sobom donose i raznolike mirise, u Muzeju osjeta posjetiteljima je na zanimljiv način ponuđeno odgonetnuti vezu između pojedinog vjetra i mirisa, bilo da je riječ o mediteranskom bilju, moru i soli ili, primjerice, vonju plaže.

Za sve su ideje i izvedbu eksponata zaslužni domaći umjetnici dizajneri, ljudi različitih struka, pa je voditeljica izložbe Rebeka Knajs Završki silno ponosna na tim koji je u rekordnom roku iznjedrio odlična rješenja.

- U Splitu nismo uspjeli pronaći zainteresirane partnere, ali je Muzej osjeta u potpunosti hrvatski proizvod, za čiju su realizaciju zaslužni mahom ljudi iz Zagreba i iz Pule. Naravno da bismo bili sretni da smo uspjeli angažirati i ovdašnje ljude, no to nam, nažalost, nije pošlo za rukom. Uvijek smo otvoreni za nove prijedloge, poboljšanja i, naravno, suradnje. Ako bilo tko ima ideje neka nam se slobodno javi... - ne gubi nadu Knajs Završki, ističući da su ovim konceptom stvoreni dobri i kvalitetni temelji za daljnju edukacijsku, znanstvenu, umjetničku, kulturnu i zabavnu nadogradnju.

Tako je moguće da će se u budućnosti u muzejskoj zoni opipa stvoriti atraktivniji eksponat od sada mnogima najuzbudljivijeg kreveta sa čavlima (tzv. bed of nails) na koji, u maniri jogija, liježu oduševljeni posjetitelji. Ili možda neki intrigantniji od Teslinih plazma kugli, čija je priča vezana uz munje koje se gledaju s Mosora.

- Sa svakim sljedećim muzejom pojavljivat će se novi eksponati, a i u postojećima će se mijenjati, nadograđivati. Može li se živjeti od muzeja?! Naravno da može... Znamo da u institucijama ovog tipa u državnom sektoru plaču, ali kad je riječ o privatnom sektoru stvari stoje malo drukčije. Naprosto svi radimo, svi smo puni ideja i svi tragamo za rješenjima koja će nam omogućiti njihovu materijalizaciju – zadovoljno će Rebeka Knajs Završki.



Nismo mogli naći prostor u centru grada

- Istina, trgovački centri su meke za ljude i zato smo za našu lokaciju izabrali City Centre One. No, isto tako smo u centru Splita pola godine tražili adekvatan prostor i nismo ga mogli naći, što zbog kvadrature, što zbog potrebne visine, jer nama trebaju četiri metra. I tako smo došli do Cityja. Malo ozbiljne zabave, a ne samo kino i kafići... – objašnjava Dejan Grbić razlog za pozicioniranje Muzeja osjeta na poznatoj splitskoj šoping adresi. Njemu i suvlasnicima namjera je širiti posao i u drugim europskim državama, ali ne preko franšize nego zahvaljujući vlastitim tvrtkama kako bi mogli bolje kontrolirati poslovanje i odnos djelatnika prema posjetiteljima. Njihovo im je, veli, zadovoljstvo na prvom mjestu.



Odrasli 80, djeca 50 kuna

Na izlasku iz interaktivnog muzeja posjetitelje dočekuje tzv. memory stolić, opet rad domaćih produkt dizajnera, na kojemu se, zahvaljujući opipu, mogu igrati i odrasli i djeca, kao i trgovina s osjetilnim i didaktičkim igračkama, gadgetima, puzzle igrama, brendiranim suvenirima...

- U muzeju je osmišljena i igraonica u kojoj se mogu koristiti svi proizvodi iz trgovine. U Pragu i Bukureštu roditelji se svakodnevno igraju s mozgalicama, isto očekujemo i u Splitu – kaže voditeljica muzeja čija ulaznica za odrasle iznosi 80 kn, a 50 kn za djecu. U pripremi su i povoljne kombinacije obiteljskih ulaznica i drugi prigodni paketi.