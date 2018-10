Sale za pireve uskoro će biti beskorisne, majonezu nitko neće stavljati u sendviče: evo koje su sve industrije milenijalci 'ubili', donosimo listu proizvoda na izdisaju

Da se navike i ponašanja ljudi mijenjaju s vremenima, jasno je kao dan, no još je očitija promjena u proizvodima koje koristimo.

Kad ste zadnji put kupili jednokratnu britvicu? Ili tvrdi sapun za skidanje mrlja?

"Starinske" žilete zamijenili su praktični aparatići za uklanjanje dlačica, a tekući odstranjivači mrlja preplavili su police supermarketa. Neki proizvodi više jednostavno nemaju primjenu, i koliko god straije generacije tupile da je bilo bolje "onako prije" - u većini slučajeva ispada da ipak nije.

Milenijalci, tinejdžeri rođeni početkom 21. stoljeća, ali i mladi ljudi koji su zadnjih godina ušli u dvadesete i rane tridesete, značajno su svojim načinom života promijenili tržište proizvoda, a toliko su "moćni" da su neke industrije došle u opasnost od propadanja, prenosi Business Insider.

A evo i lista industrija koje su na izdisaju:

1. Industrija vjenčanja

Dok su kod nas sale za pireve zauzete mjesecima unaprijed, na Zapadu, čini se, trend tradicionalnih vjenčanja posustaje. Američka web stranica za vjenčanja, The Knot, prenosi kako su prethodne godine parovi masovno odustajali od ogromnih sala i birali nekonvencionalne prostore poput farmi ili seoskih imanja.

I u svim ostalim stavkama, vjenčanja ("vani") postaju sve ležernija. Novi trendovi nastupaju s činjenicom da se parovi sve češće odlučuju kasnije ući u brak, a uz to i sami financiraju vjenčanje - stoga nisu vezani tradicionalnim pravilima ni novcem svojih roditelja.

"Prije deset godina mladenke i mladoženje su se oslanjali isključivo na prihode svojih roditelja koji su im financirali vjenčanje. Danas, ohrabreni činjenicom da sami plaćaju pir, rade što žele i htjeli bi da to bude pokazatelj onoga što jesu", ispričala je jedna planerica vjenčanja.

2. Žileti

Trend kod mnogih muškaraca ispod 45. godine, onaj nošenja ležerne brade od nekoliko dana, ili pak duge "hipsterske" brade, utjecao je značajno na industriju žileta. Brend Gillette prošle je godine imao pravu intervenciju začetu od vodećih u tvrtci - snizili su cijene i do 12%, a isto tako lansirali i brojne vrste trimmera za održavanje brade, sve kako bi opstali u jeku ovoga trenda, prenosi CNN.

Ako je vjerovati podacima koje je tvrtka pustila u javnost, broj brijanja prosječnog muškarca u jednom mjesecu pao je s 3,7 na 3,2 puta u zadnjih deset godina. Kao rezultat, prodaja u industriji žileta pala je za 5,1% ove godine, i to samo do lipnja, u usporedbi na prošlu godinu.

3. Igračke

Industrija igračaka usko je povezana sa stopom fertiliteta, a ona je dosegla svoje najniže vrijednosti početkom 2016. - stopa rađanja među ženama između 15. i 44. godine došla je na porazna 62 rođenja na uzorku od njih 10000. A to je stvorilo prilične probleme industrijama koje ciljaju na bebe i djecu.

Najveća tvrtka za igračke u Americi, Toys R Us, najavila je nedavno bankrot, do kojega ipak, još uvijek, nije došlo. No prodaja im je toliko drastično pala da su se požalili i na svojim službenim stranicama.

"Zadnjih godina, stopa fertiliteta većine država u Americi je pala ili stagnirala dok ostatak populacije stari", pišu kako gube ciljanu publiku.

4. Žitarice

Bizaran je razlog zbog kojeg milenijalci "prijavljuju" da odustaju od jedenja žitarica za doručak, a to je - pospremanje. Koliko god vam to čudno zvučalo, brojevi potvrđuju ovaj novi trend.

Gotovo 40% milenijalaca, naime, u istraživanju za tvrtku koja se bavi istraživanjem tržišta, Mintel, priznalo je kako su im žitarice "nezgodna" opcija za doručak budući da uključuju čišćenje za sobom, prenio je New York Times 2016.

Umjesto toga odlučuju se za varijante koje zahtjevaju minimalan trud u kasnijem pospremanju - fast food sendviče, pekare i jogurti najčešće su opcije. Trend je utjecao na to da je prodaja žitarica u Americi opala za 11% u zadnjih pet godina.

5. Jogurt

Milenijalci traže zanimljive opcije kada je hrana u pitanju, a "obični" jogurt bez voća, smanjenog udjela masti ili pak dodataka u obliku žitarica, više im nije zanimljiv.

Čak i donedavno popularni grčki tip jogurta ne privlači dovoljno kupaca, kao ni "light" varijanta. Smišljaju se novi načini proizvodnje, nešto što će kupce zainteresirati...

"U srpnju smo svojoj ponudi dodali novi jogurt s ultra filtriranim mlijekom koje odgovara onima koji paze na težinu, žele veći izvor proteina, manje šećera i jednostavne sastojke s dobrim okusom, a uz to je i 99% bez laktoze", izjavio je nedavno Jeff Harmening, izvršni član uprave tvrtke General Mills, pokušavajući privući veći broj kupaca.

6. Omekšivač za rublje

Mnogi milenijalci uopće ne znaju što je omekšivač za rublje.

Ako ne vjerujete, evo još brojeva. Prodaja tekućeg omekšivača za rublje pala je samo u Americi za 15% od 2007. do 2015., piše The Wall Street Journal.

7. Papirnate salvete

Mlađi kupci odlučuju se najčešće za papirnate ubruse, dok salvete gotovo više nitko ne koristi, ako je suditi prema članku Washington Posta iz 2016.

Istraživanje koje je proveo Mintel otkriva da su ubrusi modernim kupcima praktičniji, a da se za opciju salveta rijetko ili nikad odlučuju.

8. Tvrdi sapun

Od 2014. do 2015. prodaja tvrdog sapuna pala je za 2,2% u odnosu na ostale higijenske potrepštine za tuširanje i pranje ruku.

"Gotovo pola (48%) američkih kupaca vjeruje da su nakon korištenja tvrdog sapuna njihove ruke još uvijek prekrivene bakterijama, a to najčvršće vjeruju kupci od osamnaest do dvadeset i četiri godine starosti", prijavljuje Mintel.

9. Majoneza

Možda najnevjerojatniji podatakl na popisu industrija na izdisaju je ovaj popularni umak. Ako ste mislili da potrošnja majoneze iz dana u dan raste, iznenadit će vas nedavno provedeno istraživanje.

Navali na fast food unatoč, naime, prodaja ovog umaka opala je za 6,7% između 2012. i 2107., prenosi The Wall Street Journal. Istraživanje ipak, treba napomenuti, vrijedi samo za američko tržište koje je zadnjih godina preplavljeno svim mogućim vrstama umaka, začina i dodataka prehrani, pa je i ovaj "klasik" pao u drugi plan. Pitanje je, dakle, vremena kada će ista situacija uslijediti i kod nas.