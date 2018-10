Drama u 'Životu na vagi': kandidati se prejedali janjetinom, a treneru je konačno prekipjelo pa je dvama natjecateljicama poručio da mogu kući

Nakon prošlotjedne epizode "Života na vagi", u kojem je plavi tim morao izbaciti jednog od svojih troje članova koji su se našli ispod žute linije nakon vaganja, Alen je večeras svojim glasom presudio Mariju.

Mario je komentirao da mu imponira što su ga izbacili.

"Mislim da sam bolji od većine i da treba izbaciti najjaču kariku", rekao je, da bi Alen naknadno obrazložio svoju odluku.

"Mislim da ti je izjava malo previše bahata. Žao mi je zbog toga jer te nisam smatrao nekakvom karikom", objasnio je izbačenom "plavom" kandidatu.

Mario je u "Život na vagi" došao sa 165,5 kilograma, a odlazi kući sa 142,8 kilograma, što znači da je u showu izgubio 22,7 kilograma. Kolegama je obećao da će do finala doći do 95 kilograma pa je za odlučan stav dobio ovacije svoga tima. Potom je ganuo sve pročitavši svoje pismo, nije ni sam mogao obuzdati emocije.

Nakon izbacivanja Nina je komentirala kako je Mario nepravedno eliminiran te da su za tokrive dvije osobe. "Prva osoba je Petar zato što je prvi govorio da ćemo gledati ponajprije angažman, a druga osoba koja me stvarno začudila je Alen za kojeg smatram da je nekorektno glasao!", prozvala je Nina bez pardona svoje kolege natjecatelje.

Crveni je tim vrijeme koje su plavi trošili na dramu oko ispadnja, "potrošio" na komentiranje Irene.

"Moguće je da je Irena malo tužna jer je cijeli tim okrenut protiv nje", rekao je Domagoj, a ostali su komentirali kako se povlači sa strane jer shvaća da joj tim ne vjeruje kada kaže da ne povraća.

"Neki se ljudi osuđuju kada gube kile, a nitko se ne zna poslije ispričati. Mislim da se svačije kile trebaju gledati ravnopravno i što više skidamo kilograma - to smo jači", objasnila je prozvana Irena.

Bez podrške

Kad je stiglo vrijeme za trening, kandidati su se začudili što po običaju nisu došli treneri. Vrlo brzo su shvatili kako je ovo tjedan "bez podrške" i da trening moraju odraditi - sami.

Plavi tim odabrao je Ninu za trenericu, a Miro je preuzeo ulogu trenera crvenog tima.

Nakon prvog samostalno odrađenog treninga u kuću je natjecateljima u posjet došao Goran Peić, trener triatlona, koji je rekao da ima iznenađenje za Josipu i Magdalenu te otkrio da će ih naučiti plivati. Iako su djevojke u početku negodovale, naposljetku su se zaputile na bazen, gdje ih je dočekao i trener Mario objasnivši im da je ovo tjedan "bez podrške" te da će im on otežavati učenje.

Magdalena je otkrila Goranu da dosad nije plivala jer ju je bilo sram skinuti se u kupaći kostim, no Goran i Mario brzo su ih opustili; djevojke s za nekoliko sati proplivale i njihovoj sreći nije bilo kraja.

Dva janjeta na ražnju

Nakon veselja uslijedilo je još jedno ugodno iznenađenje. Kad su kandidati izašli iz kuće, dočekala su ih dva janjeta koja su se okretala na ražnju.

No prvotno oduševljenje kandidata vrlo je brzo splasnulo. U pismu im je objašnjeno kako ih sve čeka iskušenje - ekipa koja u 10 minuta pojede više mesa dobit će imunitet koji poništava dosadašnji.

Crveni je tim morao odlučiti tko od njih neće sudjelovati s obzirom na to da ih ima više nego u plavom timu, a odlučili su se za Irenu jer zbog problema sa želucem ne može puno pojesti.

Nakon gozbe timovi su dobili koverte s rezultatima prejedanja. Plavi je tim pojeo 22,9% janjeta, a crveni 32,1%. Crveni je tim morao odlučiti kome će dati osobni imunitet. Biba je rekla da bi rado Miri dala imunitet jer je "on njihov stup i vođa tima", s čime se složila i Josipa, a potom i svi ostali.

Treneri ljuti

Kad su pred kandidate stigli treneri Sanja i Mario, otkrili su im da će sudjelovati u humanitarnoj utrci Grawe noćni maraton – za akciju "Pokreni", gdje će 50 tisuća kuna ići za udrugu multipleskleroze Hrvatske. Timovi su morali odabrati po dvoje iz svakog tima koji će sudjelovati u maratonu, a svi su se oduševili idejom.

Nešto kasnije Sanja je otkrila svome timu kako je ljuta na njih što su izbacili Marija i da su loše taktizirali.

I Mario je bio ljut na svoj tim, naročito na Bibu i Josipu koje su prema njegovu mišljenju zabušavale pa ih je potjerao s treninga, no Biba je objasnila kako joj je u jednom trenutku pozlilo i nije mogla disati, a Josipa joj je priskočila u pomoć. No to nije promijenilo njegovo mišljenje. Nakon treninga Mario ih je pozvao na razgovor, no cure nisu željele sići s balkona pa im je rekao da sutra mogu ići kući.

Je li njihovo ponašanje uistinu zaslužilo odlazak, saznat ćemo uskoro.