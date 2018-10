'Ne diraj životinje, naći ćemo te!' Mučitelji, pazite se, opaki momci iz Levijatana odsad čuvaju bespomoćne po Dalmaciji; Prozivaju ih za agresivnost, evo kako odgovaraju na optužbe

U trenutku dok ovo čitate, u ruralnim krajevima Dalmatinske zagore barem deset pasa dijeli mučnu sudbinu nalik onoj psa Stipe-Bona iz Otišića. Podatke ne iznosimo olako, ne, njih nam podastiru ljudi iz Fondacije "Pokreta Levijatan", koji se na dosad neviđeni, progresivniji način bore protiv zlostavljača životinja.

U žižu javnosti su došli u ovom mučnom slučaju i na sebe usput privukli kritike nekih od domaćih zaštitara. Ustoličili su se Beogradu prije tri godine, a nedavno su postali jači za 46 naših volontera, od toga njih pet iz Dalmacije, koji će uskoro imati punopravno hrvatsko "Levijatan" predstavništvo.

U akcije spašavanja odlaze uglavnom muškarci, a članovima postaju oni koji su u svojim mjestima, na ulicama, stekli poštovanje okoline. Kada se susretnu s mučiteljima ne bilježe njihov otpor, a poslije toga ni recidiva. Tu je stvar vrlo jasna. Njihovo je geslo "Ne diraj životinje, naći ćemo te". Mučiteljima životinja iz cijele regije, sada i Hrvatske, u kojoj su već imali nekoliko akcija spašavanja, poručuju:

- Nekada ste sijali strah, ali sada je strah došao po vas! Mislim da poruka ima puno smisla ako se dobro prouči. Poslije nje, vjerujte nam, nemamo recidiva kod mučitelja. Šaljemo je zlostavljačima životinja u Srbiji, Hrvatskoj, u ostalim zemljama regije u kojima ćemo otvarati "Levijatanova" predstavništva.

Jesmo li agresivni? Radimo u okviru zakona, naš je nastup vrlo odlučan prema zlostavljačima i vrlo zaštitnički prema svima slabijima koji trpe nasilje. A životinje to jesu. Imamo odličnu suradnju s policijom u Srbiji, pravni tim na čelu s našom odvjetnicom koja sve sporove dobiva. Svakim nas je danom sve više – veli nam Beograđanin Pavle Bihaly, prvi čovjek "Levijatana".

U akcije idu muški članovi

"Levijatan" je započeo sa skupinom od 20 momaka, kako kaže Pavle, ljudi koji su materijalno osigurani. Time automatski nezavisnima od donatora, što i uzima kao razlog optužbama nekih dalmatinskih zaštitara vezanih uz slučaj psa Stipe. U svoje redove primaju žene, no one imaju uloge uglavnom u administraciji, u humanitarnim i marketinškim akcijama, pravnoj aktivnosti.

U članstvu im se nalaze ljudi raznoraznih profesija od veterinara, financijaša, web developera, marketinških stručnjaka… I stalno su na dispoziciji.

- Drukčiji smo, u akcije idu muški članovi koji su prethodno bili prepoznati u svojim sredinama. Naš se glas na takav način širi daleko. Ne bih želio nikoga podcjenjivati, ali da se o ovom pitanju okupila grupa studenata s Ekonomskog fakulteta, nitko nas ne bi fermao dva posto.

A ovako, s momcima koji su stekli poštovanje, jakim dečkima i sportašima, tu je već lakše. U odabiru članstva nije bitna visina, težina, snaga. Samo srce. I želja da zaustavimo onog koji muči slabije, tuče ih, baca, masakrira, kao u slučaju psa Stipe. To je jezivi slučaj. Srcem se postaje punopravni član "Levijatana". No za majicu i pune boje se čeka od šest mjeseci do godinu dana. Sada nas je 96 – veli.

Kako funkcioniraju? U slučaju zaprimljene informacije, primjerice, o bordelu sa psima u Beogradu u kojem su perverznjaci od ljudi životinje koristili za seksualne užitke, odmah su mu javno objavili adresu i potakli policiju na akciju.

Seksualne farme sa životinjama

Kaže kako nema informacija da u Hrvatskoj postoje takve kuće, no ima ih u BiH. Jedna od dojava ih je upozorila na seksualne farme s domaćim životinjama u Batajnici, u Srbiji. Dok su se organizirali, kuća u kojoj se sve to odvijalo naprasno je ispražnjena.

- I to govori o našem radu. Ako imamo dokaz o mučenju životinje, dolazimo na vrata zlostavljača, s time nemamo nikakvih problema. Za naše radnje u Srbiji imamo svu pomoć policije, jer ona neće stajati na stranu zlostavljača. Postupak potom ide u pravni sustav, a tu je i naš jaki tim koji sve to bez problema dobiva na sudu.

Kada nam netko kaže odakle nam pravo za uplitanje kada to nije naša ingerencija, mi postavljamo protupitanje, a čija je onda. I tu prestaje svako natezanje. Imamo, kao i policija, liste s prijestupnicima, raspitujemo se o njima, pratimo ih. To vam je kao s pedofilima, treba ih obilježiti i držati cijelog života pod kontrolom – kaže Pavle, navodeći kako su se iz početka zbog marketinškog trika slikali s fantomkama.

Kaže da imaju odličnu potporu ljudi, cijene ih zbog transparentnosti, učinkovitosti, rada u Fondaciji jedinstvenoj u Europi koja je samo od lani spasila više od 100 životinja - najtežih slučajeva. Sada kreću u regiju, dobili su i hrvatske snage. A kao spona s matičnom kućom nalazi im se Zagrepčanka Jasminka Herceg, članica Upravnog odbora "Levijatana", zadužena za humanitarne akcije, marketing, koordinaciju…