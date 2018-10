'Ljudi, hvala vam, dođite u Sinj na roštilj!': pothvat grupe M.O.R.T. naišao na oduševljenje obožavatelja, evo što nam je o svom novom projektu ispričala sinjska četvorka

Još je samo tjedan dana preostalo do kraja Indiegogo kampanje kojom M.O.R.T. prikuplja sredstva za realizaciju svog prvog albuma na engleskom jeziku. Nakon "Vrhunskog dna", "Odjela za žešće" i "Tužne kocke", došlo je vrijeme za "Standing Runningman" kojim se sinjski punk-blueseri planiraju probiti na europsko, ali i svjetsko tržište.

Stranoj publici ova sinjska četvorka nije strana, iza njih stoji respektabilan broj inozemnih nastupa, pjesme na engleskom već su snimljene, a nakon kampanje očekuju ih još produkcija, miksanje i mastering. M.O.R.T.-ovci, odnosno Ivan Katić John (vokal), Bože Blajić Zvrk (gitara), Milan Mijač Mile (bubnjevi) i Jakov Maleš Kikos (bas) otkrili su nam kako napreduje kampanja, ali i nešto više detalja o samom albumu.

Za početak, kažite nam kako ste se odlučili na pokretanje indiegogo kampanje? Što vas je potaknulo na ovaj korak?

Kikos: Izdavače u Hrvatskoj nije zanimalo izdanje na engleskom jeziku, a love za snimiti produkcijski kvalitetno nismo imali.

John: Osim toga, volimo se igrati novim stvarima i ponešto naučit kroz igru.

Mile: Kampanja ispada kao vrhunski online dućan, možeš nabaviti sve što bend može ponuditi od tzv. mercha: majice, CD-ove, hudice, postere, role, razglednice, ploču novog albuma...

Zvrk: Testiramo pretpostavku da sirotinja nama uvijek pomaže. Nas sluša najviše sirotinja pa nas tako najbolje i čuje kad zovemo upomoć.

Iza vas su tri tjedna kampanje, kako ste zadovoljni rezultatima? Ide li sve po planu?

Kikos: Sami start je bio odličan, sad čekamo da ljudima dođe nova plaća. Nažalost je u Hrvatskoj takvo stanje da svi preživljavaju iz mjeseca u mjesec, pa se prema tom ritmu mora i ostalo organizirati.

John: Držimo fige i grizemo nokte po kućama.

Mile: I paničarimo po potrebi. Hehe.

Zvrk: Skupili smo pola, što je već dokaz testirane pretpostavke! Sirotinja pomaže!

Zanimljivo je da su sve pjesme za album već snimljene i čekaju ih produkcija, miksanje i mastering. Stvara li vam to pomalo i pritisak budući da već imate gotove "stvari"?

Kikos: Time smo skinuli pritisak sa sebe i počeli odmah raditi na novim stvarima. Miksanje i mastering ne radimo mi, samo damo neke okvirne smjernice. Malo nam je sve to pomaklo planove, mislili smo da već sada ide prvi engleski singl, ali nakon šta je Vojarna izgorila, trebalo nam je neko vrijeme da nađemo prostor u kojem možemo normalno raditi, a ne gledati na sat je li nam termin pri kraju.

John: Dosad smo miksanje radili neposredno nakon snimanja, a sad nam je vremenski odmak pomogao da dobro razmislimo i ne prenaglimo što se tiče nekih rješenja u miksu. Valjda je to dobro.

Mile: Malo je bilo čudno imati ispred sebe gotov, ali neobrađen materijal i truditi se ne slušati ga. Ali polako i polako je, bar kod mene, došao na playlistu i stvari su legle na svoje mjesto. Imamo jaaako zanimljiv album, vidit ćemo što će se dogoditi.

Zvrk: Nema pritiska, vrijeme i okolnosti u kojima nastaje diktiraju ritam ovog albuma. Trake su snimljene, ali album još nije gotov, čekamo još taj preljev energije od svih ljudi koji nas podržavaju ne samo novčano, al' kroz kampanju baš ljudi direktno oblikuju album. Dobiješ telefonski poziv da je čovjek radnik iz pečalbe poslao novac da se uplati, znači odvojio je sebi od usta da bi stvorio muziku. Takve geste stvaraju album.

Pobrinuli ste se da vaša ponuda bude raznolika pa ste tako, uz razne službene proizvode benda, u kampanju uključili i privatnu poduku sviranja bubnjeva kao i ulogu u spotu. Što se još zanimljivoga tu našlo i što je do sada najtraženije?

Kikos: Ponudu ćemo još proširiti, javljaju nam se prijatelji koji imaju obrte i koji nam žele pomoći. Evo Barber u Sinju, craft pivovara Silvertown iz Srebrenice, Ziggi role... Najtraženije je ono šta se i do sada najviše prodavalo po koncertima, znači majice benda. Očito imamo dobre dizajnere.

John: Možete ić' s nama u planinu, recimo. A možemo vas povest i na turneju.

Mile: Jao se onome 'ko uplati za lekciju bubnjeva, mada će biti jako zabavno.

Zvrk: Hah, možete i samo anonimno donirat, dobro djelo uvik pronađe svoj izvor.

Možete li nam malo predstaviti novi album? Osim jezika, hoće li se po još nečemu razlikovati od prehodnih?

Kikos: Kraći je, da može stati na ploču. I mislim da će se podijeliti lagana i žestoka strana otprilike. Po meni nema nekih klasičnih rock'n'roll stvari. Ili su balade ili su punk, pa umalo i metal.

John: Jednostavni, dragi, dobri rock'n'roll.

Mile: Dodao bih - definitivno najžešći dosad!

Zvrk: Ovaj album postaje neka vrsta društvenog podviga.

Već ste otkrili i njegov naziv...

Kikos: Da, naziv albuma je "Standing Runningman". Svi se trudimo, a opet sve stoji u mjestu. Bit će bolje, al nikako da dođe to sutra.

John: Trči! Trči! A di to trčiš?

Mile: Meni je i dalje čudno ime albuma.

Zvrk: Veslaj, goni, istraj na dobro.

Kako ste zapravo odlučili snimiti album na engleskom jeziku? Je li takav plan postojao od početka ili je došao spontano?

Kikos: Mi smo počeli s tekstovima na engleskom, čak su neke pjesme i svirane po nastupima 2005. i još par godina. Ali smo shvatili da to neće proći u Hrvatskoj. Kao niti prvo ime benda "Shotgun". Nakon snimanja "Tužne kocke" na probama smo vrtili te neke stare stvari i onda nam je palo napamet da bismo mogli to snimiti, barem da imamo za sebe, a i da radimo nešto drugačije, da se ne zasitimo. I onda smo, naravno, napravili više manje sve nove pjesme, možda smo dvije ili tri uzeli od tih starih.

John: Htjeli, ne htjeli, engleski nam je drugi jezik i pruža nam neke nove načine izražavanja, a i razmišljanja pa se onda gušt i poigrat s njim.

Mile: Sićam se ko da je bilo sinoć; vratimo se sa gotovim albumom "Odjel za žešće" iz Mostara (2014.), na prvoj probi krene napad: "Ajmo ovu, ajmo onu... Jel se sićaš ove, one... Nismo ovu svirali već 10 godina". Gledam što se upravo događa, ko tu mene z.... Kad ono, imamo jako doobar demo. Dvije godine poslije ista situacija samo smo iz Mostara donili "Tužnu kocku"; opet haos, dernek, novi/stari rifovi... totalni haos. Tako da, hoću reći: imali smo kad vremena to uraditi!

Zvrk: Pronađe te neka kazeta sa Dylanovim albumom "Blonde on Blonde", poslušaš milijun puta pažljivo istražujući tekstove, par godina kasnije jamiš LSD s najboljim frendom i crncem koji ne govori hrvatski i eto ti engleskog albuma.

Kakva su očekivanja od novog albuma?

Kikos: Nadam se da će nas van hrvatskog govornog područja publika bolje razumjeti i prihvatiti. Upiju ljudi energiju svakako, ali teško da će kod kuće upaliti na Youtubeu ako ne razumiju tekst.

John: Nadamo se da će nas odvesti na izlete u neka geografska (a i ne samo geografska) područja gdje do sada nismo bili.

Mile: On the road again... I sve ostale radosti koje glazba donosi!

Zvrk: Dao nam Bog zdravlja, a ostalo kako bude.

U kojim biste sve zemljama voljeli nastupiti, odnosno kako bi izgledala vaša idealna turneja?

Kikos: Idealna turneja je da nema previše vožnje među gradovima, po 2 - 3 sata dnevno. Tako da ne mora biti puno država uključeno, već da se osjećamo dobro i da možemo dati sve od sebe. Ja bih osobno malo prema istoku, mislim da su ljudi otvoreniji i da lakše prihvaćaju ono što nije njihovo. Mada je prema zapadu sve to puno bolje organizirano i lakše je napraviti turneju.

John: Volio bih nastupat u svakoj zemlji na planetu i okolici.

Mile: Kikos je to lipo napisao, a John zaključio. Bilo gdje, bilo kad.

Zvrk: Imamo korijenje, al nismo stabla i još ima prekrasnih mista i ljudi koje vrijedi upoznati. Irska, a najviše bi volio otkrit underground HC i metal scenu u Peruu. Ako takvo što postoji, mora da je tvrdo.

Iza vas već stoje inozemni nastupi, među njima i onaj na Sound City festivalu u Liverpoolu, rodnom gradu Beatlesa. Kako ste zadovoljni tim iskustvom i reakcijama tamošnje publike?

Kikos: Publike nije bilo nešto puno, svirali smo popodne između 2 i 3 sata. Ali svi koji su bili, oduševljeni su, svrstani smo među dvadeset zapaženih bendova na festivalu (od blizu 400 bendova). Tako da nam to sada znači kad ugovaramo svirke po zapadnoj Europi.

John: Dobro je. Bili smo im malo egzotični i tvrdi ko šaka u drob.:) Gledali su nas velikin očima.

Mile: Liverpool je show, festival je totalno ludilo. Pregršt pozornica, tonu bendova, performansa, ljudi i super energija. Ma na kraju se uvijek svede na onu: Uvijek je super kad je dobra energija. Uvijek u rukavu čuvamo dozu ludosti za posebne potrebe.

Zvrk: Voze sve naopako od nas.

Vašu kampanju podržali su i kolege poput Davora Gopca i benda Kawasaki 3P. Znači li to da se glazbenici na našoj sceni ne gledaju kao konkurenciju već se međusobno podržavaju?

Kikos: Svi se podržavamo od prvog trena, ispočetka je to bilo više – manje generacijski, s bendovima koji su bili jednako popularni, a onda s vremenom upoznaš sve i vidiš da su svi samo ljudi koji rade ono šta vole najbolje šta znaju.

John: Sve je to jedna zajednička borba. Ljudi, hvala vam svima na podršci! Dođite nam malo u Sinj na roštilj i nogomet!:)

Mile: Dobra naša braća i sestre, hvala im od srca i do sljedećeg druženja.

Zvrk: Solidarnost je samo još jedna riječ za ljubav. Volimo i podržavamo i mi naše kolege, držite se!