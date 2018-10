U Cetinskoj krajini na stotine je pasa koji nikad nisu bili pušteni s lanca: u akciju kreće udruga za pomoć ljubimcima i ponijet će Bonovo ime

Nakon smrti izgladnjelog psa Bona u Sinju i Cetinskoj krajini je pokrenuta inicijativa da se osnuje Udruga za pomoć kućnim ljubimcima koja će se zvati "Bono".

- Nadam se da će inicijativa zaživjeti jer je Bono to zaslužio. Ne želimo da ga se zaboravi, njegovo mučenje i naposlijetku smrt od gladi ne smije biti uzaludno - kaže nam jedna sinjska volonterka.

Policiji je detalje cijelog mučnog slučaja ispričala i Melita Sablić Romac, volonterka koja je nakon dojave otišla po psa kojeg je ophodar ceste zamijetio u Otišiću pokraj Vrlike. Jeo je zemlju i granje, pokušavajući preživjeti. Policija navodi da je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Doznajemo i da je policija na području Splitsko- dalmatinske županije u proteklih nekoliko godina, uključujući i devet mjeseci ove godine, prijavljeno 13 kaznenih djela zlostavljanja životinja i većina počinitelja je pronađena.

Počinitelji se tretiraju prema članku 2015. Kaznenog zakona u kojem zakonu stoji da tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli, ili je izlaže nepotrebnim patnjama, kaznit će je kaznom zatvora do jedne godine... Tko iz nehaja uskratom hrane ili vode ili na drugi način izloži životinju tegobnom stanju kroz dulje vrijeme, kaznit će kaznom zatvora do šest mjeseci.

'Iskrcan iz auta'

Pas Bono je pronađen u Otišiću, jako slabo nastanjenom mjestašcu koje administrativno pripada gradu Vrlici. Jure Plazonić, gradonačelnik tog gradića u Zagori, nam kaže:

- Takvo postupanje prema psu je za svaku osudu, fotografije psa su me duboko uznemirile. Međutim ne vjerujem da je pas iz Otišića ili Vrlike. Psa je, moja je pretpostavka, netko izgladnjivao izvan našega grada i onda ga samo izbacio iz auta na osami u Otišiću.

Mi poštujemo Zakon o zaštiti životinja, naš komunalni redar je jako aktivan po tom pitanju. Imamo na našem području 372 mikročipirana psa. Svi koji su imali pse, a nisu ih čipirali, bili su uopozoreni da će im biti ispisane novčane kazne i dobili su rok u kojem su morali ispoštovati odredbe novog Zakona - kaže Plazonić.

Iz Ministarstva poljoprivrede nam navode da je Veterinarska inspekcija izvršila nadzor i pokrenula postupak u kojem će utvrditi kako je i zbog čega uginuo napušteni pas.

- Podnijet će se kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja, s obzirom na to da pas nije bio označen, pa se ne može utvrditi njegov vlasnik. Svi psi u RH moraju biti označeni, a Ministarstvo poljoprivrede vodi registar označenih pasa. Na području Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini registrirano je 16.470 pasa, a prvi put označenih pasa bilo je 2218, dok na

području Grada Sinja imamo registrirano 811 pasa, a od toga je prvi put označeno 220 pasa - kažu u Ministarstvu, koje smo pitali koliko slučajeva zanemarivanja i zlostavljanja bilježe njihovi inspektori.

Novi Zakon to brani

- Ministarstvo poljoprivrede svakodnevno zaprima prijave o zanemarivanju životinja, a po primitku prijave, Veterinarska inspekcija obavlja nadzor u najbržem mogućem roku. U posljednjih godinu dana Veterinarska inspekcija obavila je 754 nadzora vezano za dobrobit životinja te je po utvrđenim nepravilnostima izdala ukupno 273 rješenja, 92 optužna prijedloga i 3 kaznene prijave. Za zanemarivanje životinja (zdravlje, smještaj, ishrana i njega) propisana je kazna od 15.000 kn do 30.000 kn za fizičku osobu - kažu nam u Ministarstvu.

Volonteri nam napominju da u Cetinskoj krajini imaju na stotine pasa koji su cijelo vrijeme vezani, te možda niti jednom u životu nisu bili pušteni s lanca. Novi Zakon to brani, ali za pse i dalje nema promjene. Do 31. prosinca 2018. krajnji je rok, napominju Prijatelji životinja, do kojega u županijama trebaju početi s radom koordinacijske radne skupine koje će za isti stol posjesti predstavnike lokalnih zajednica, inspekcija, policije i udruga za zaštitu životinja, a radit će na primjeni Zakonom propisanih mjera za smanjenje broja napuštenih životinja na svojemu području.

S istim ciljem propisan je i rok do 30. lipnja 2018. dokad su jedinice lokalne samouprave dužne provesti kontrolu mikročipiranja svih pasa u svojoj lokalnoj zajednici.

Komunalni redari, navode "Prijatelji životinja", ovim Zakonom imaju bolje definirane svoje ovlasti za koje su nadležni još od 2013., a prihod od novčanih kazni koje naplate ide jedinicama lokalne samouprave za zbrinjavanje napuštenih životinja.

Obaveza registriranja svih uzgoja životinja za prodaju te objave broja mikročipa psa i broja mikročipa majke psa pri oglašavanju pasa u svrhu prodaje omogućit će transparentnost uzgajivača životinja i utjecati na smanjenje crnoga tržišta i tzv. štancera kojih su puni oglasnici.

- Zakon je u pojedinim aspektima odličan, ali ga se jedinice lokalne samouprave slabo ili uopće ne pridržavaju. Istina, ima općina i gradova koji postupaju po novom zakonu, ali problem su oni koji ignoriraju jasne odredbe tog akta. Čekamo da se ministar i potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić očituje. Primjerice, mi zovemo komunalnog redara, ali on se ne javlja na telefon - kaže nam jedna dalmatinska volonterka.