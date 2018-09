'Na sjever idem s jetrvom i diverom!' priznala nam je splitska baka, žestoka navijačica Hajduka; Na obiteljskim tribinama sve gori, a 7-godišnji Fabjan očajava: Živčan sam zbog sudaca!

Otkako je prije godinu dana ulaz 'U' postao dječji ulaz, odnosno otkako je dio južne tribine namijenjen obiteljima, neki očevi se bune jer im djeca više ne dopuštaju da utakmice najdražeg kluba prate sa "sjevera".

"Nevolja" za očeve još je i veća, jer djeca obično inzistiraju da se dođe ranije kako bi se i prije utakmice poigrali s vršnjacima - ovakva iskustva prepričavaju nam Ema Ković i Katarina Krolo iz marketinga Hajduka.

Pred utakmice na Poljudu klince i klinceze dočekuju lutak Rico i animatorica koja im organizira igre i najbolju zabavu. I sami smo se uvjerili kako su najmlađi navijači, ali i navijačice Hajduka, tamo već sklopili nova prijateljstva.

Na obiteljskoj tribini selfi sa kćerkama Martom (4) i Nikom (7) snima otac Predrag, inače Hvaranin koji živi u Splitu. Djevojčice nose Hajdukove majice, drže bijele balone, a ponosni otac fotografiju šalje supruzi Sanji koja kod kuće čuva njihova sedmomjesečnog sinčića.

Braco zamotan u šal

- Mami smo poslali naš selfi, a ona je nama udarila kontru i poslala fotografiju njihova maloga brace zamotanog u šal Hajduka – kazuje nam Predrag, te s ponosom pokazuje snimku sina na mobitelu i nastavlja:

- Ovisno o slobodnom vremenu, ovdje smo gotovo na svakoj utakmici, jer je ovdje sigurnije za djevojčice. Radije sam na obiteljskoj tribini sa kćerkama nego bez njih na "sjeveru“. One imaju potpunu navijačku opremu. I sin će s nama na Hajduka, već za nekoliko mjeseci, čim navrši godinu dana.

Marta, kao i svako dijete njezina uzrasta, vrpolji se na stolici i ponekad umjesto utakmice gleda drugu djecu na tribinama i traži gdje su joj prijateljice. Da na obiteljskoj tribini nikada nije dosadno - ni djeci ni roditeljima, potvrđuje i naš sljedeći primjer.



Fabjan (7) iz Splita, koji je dobio ime po Fabjanu Kaliterni, suosnivaču Hajduka, 20 minuta prije kraja utakmice pita majku Anu kad će ići doma, a do malo prije je bio među najstrastvenijim navijačima. Objašnjava nam odakle takva promjena:

- Živčan sam jer suci nepošteno sude. To me strašno ljuti. Ne mogu to više gledati i zato sam rekao da hoću ići doma.

Najdraži igrač mu je, veli, Mađar Gyurcsó, no najbolji igrač u subotu mu je bio Mijo Caktaš, a kad odraste, htio bi igrati za Barcu.

Trudnica stigla iz Staroga Grada

Uz njega su na tribini i njegov brat Marko (9) i sestra Mia (5), a jedno im fali najstarije sestra Hana (11).

Davida Mrđena (4,5 g) roditelji Nikola i Franka radi utakmice su doveli s Brača. No, otac Nikola kaže da njegov sin najviše voli lutka Rica, te kada Torcida pjeva pjesmu "Zbog jedne ljubavi".

Na obiteljskoj tribini je i Katarina koja je u šestome mjesecu trudnoće i koja je s obitelji došla iz Staroga Grada na Hvaru. Tu su, naime, njezina malena kćerka Leonarda, zatim Katarinina sestra sa suprugom i njihovom sedmomjesečnom bebom i sinom Antoniom, dok je suprug naše sugovornice gdje drugdje nego na - "sjeveru".

- Sada smo došli u Split samo radi Hajduka. I ja sam odlazila na "sjever“ sve dok nisam saznala da sam trudna – kaže nam Katarina. Na tribinama se našla i jedna baka, 66-godišnja Marija Mešin. Sa sinom Oliverom je dovela svoje malene unuke Niku i Lanu Mariju. Dodaje da je tog dana uskočila umjesto svoje snahe, kako bi pomogla čuvati svoje unučice, a inače ide na sjevernu tribinu.

- Zadnji put sam na „sjeveru“ bila s jetrvom i djeverom, a prije toga sa sinom – priča nam vitalna baka Marija. Rijetki su oni očevi koji priznaju da od svojih malenih "nasljednika“ još nisu uspjeli napraviti zagrižene navijače „bilih". Ali zato na tome rade. Među njima je i Damir iz Kaštela koji na obiteljsku tribinu na Poljudu redovito dovodi svog Ivana (8), kojemu su za sada na tatinu žalost ipak od baluna draži plivanje i atletika.

Na Poljud iz Češke

Na obiteljskoj tribini na Poljudu bilo je 45 dječaka iz Češke koji su u Dalmaciju došli igrati nogometni turnir, 20 mladih Švicaraca koje je u naše krajeve dovelo školsko putovanje, desetak naših mladih odbojkašica… Gotovo svih 1350 mjesta na ulazu 'U' bilo je popunjeno.