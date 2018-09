Sanja Doležal svakodnevno peče domaći kruh 'za svoje selo', iako obožava eksperimentirati u kuhinji ovaj 'prosti ručak' njezino je najdraže jesensko jelo

"Kuhanje je IN", rubrika IN magazina Nove TV, ove jeseni za gledatelje priprema zanimljiv novitet. Naime, 55-godišnjoj Sanji Doležal koja svakog radnog dana na male ekrane donosi razne recepte, kulinarske savjete i trikove, pridružit će se i gosti iz javnog života i to jednom tjedno.

U povodu toga porazgovarali smo s pjevačicom i voditeljicom, koja je za čitatelje "Reflektora" "Slobodne Dalmacije" otkrila koju bi slavnu ličnost voljela ugostiti u svojoj TV kuhinji, ali i tajnu svog mladolikog izgleda.

Kako ste zasad zadovoljni reakcijama na svoju rubriku? Javljaju li vam se gledatelji s komentarima?

- Jako sam zadovoljna angažmanom i općenito idejom da se prezentiraju jednostavna jela koja svaka domaćica kuha na svoj način. Puno je dobrih komentara, a najdraže mi je kada ljudi kažu i pišu da su isprobali recepte. Ima i savjeta, naravno, mnoge sam usvojila.

Igra s loncima

Kada ste otkrili svoju ljubav prema kuhanju? Od koga ste dobili najvrjednije kulinarske savjete?

- Voljela sam se kao mala igrati u kuhinji s loncima i zdjelicama, vjerojatno zato jer je mama puno vremena provodila tamo. Uz mamu sam počela kuhati, jednostavne priloge, a kasnije, kad sam otišla od kuće, prvi izvor i pomoć je bila mama.

Znala sam i na turnejama ulaziti u kuhinje, pitati kuhare za neki recept. Volim jesti, pa je bilo logično da kuham i sama. Uz to, već godinama skupljam kuharice, imam ih više od sedamdeset. Volim ih tu i tamo prelistati i isprobati nešto novo.



Emisija IN magazin označila je vaš povratak na male ekrane, možete li se prisjetiti svojih prvih voditeljskih angažmana? Kako je tekao prelazak iz glazbenog svijeta u onaj televizijski?

- Na televiziji sam od 1980. godine, uglavnom zbog glazbe. 1992. sam radila humoristički serijal "Jel me netko tražio", pa neke emisije za branitelje... Zatim talk show, zabavni show "7. noć", jutarnji program.... Puno je toga bilo, sigurno petnaestak projekata.



Ove jeseni u "Kuhanje je IN" stižu i gosti iz javnog života. Koje ćete zadatke staviti pred njih?

- Jako se veselim što će od ove sezone jednom tjedno sa mnom kuhati i mnogi znani ljudi, mnogo mojih prijatelja. Publika misli da pjevači i glumci, sportaši ne kuhaju... Moram priznati da su mnogi od njih briljantni kuhari, pravi chefovi. Neki od njih će mene nešto naučiti, neki podijeliti s nama svoj najdraži recept, a neke ću i ja podučavati.

Koje biste inozemne zvijezde voljeli ugostiti?

- Gordon Ramsay... Britanski chef kojeg obožavam. Bila bi mi čast biti u istoj prostoriji s njim, a kamoli nešto kuhati.

Osim na televiziji, publika vas može pratiti i na Radio Mrežnici. Kako izgleda jedan vaš tipičan dan u radijskom studiju?

- Već sam nekoliko puta rekla da mi je rad na radiju bio veliki izazov. Nikad to prije nisam radila. Radio i TV su potpuno različiti formati, pa mi je trebalo neko vrijeme da se priviknem. Još učim, ali imam super ekipu koja mi pomaže.

U kojim biste se još formatima voljeli okušati?

- Ne znam, ima ih puno... Ponekad mi padne na um neka ideja, pomislim da je briljantna, ali već drugi dan krenem sumnjati. Imam par ideja, vidjet ćemo.

Varivo od buče

Naše čitatelje vjerojatno zanima i kako uspijevate održati mladolik izgled, u čemu je vaša tajna? Koliku ulogu u tomu igra sama prehrana?

- Genetika, prehrana i vježba. Točno tim redom. Od svega toga, najmanje vodim računa o vježbi, ali sad ću sigurno. A što se prehrane tiče - uglavnom povrće (od mojih kumica) ili iz mog vrta, domaće meso (piceki iz mog sela). Kruh pečem sama, ali ga uglavnom darujem, a ja jedem malo ugljikohidrata.



Možete li izdvojiti neki jesenski recept koji volite pripremati?

- Varivo od buče, jelo mog djetinjstva... Obožavam i ne mogu odoljeti.



Daju li vam ponekad i djeca savjete ili možda kritike kada je u pitanju "Kuhanje je IN"? Znaju li vam predložiti neko jelo koje biste mogli pripremiti?

- Kći je vegetarijanka, zbog nje sam prije nekoliko godina otkrila mnoge namirnice o kojima nisam imala pojma. I sada redovno u rubrici "Kuhanje je IN" kuham i vegetarijanski, pa i veganski. Ipak, još se nisam odlučila odreći mesa.