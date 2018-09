Najvažnija borba Branka Cikatića: Uz sepsu, dijagnosticirana mu je i druga teška bolest, liječnici kažu da ne očekujemo čuda, ali on se već jednom izvukao iz ovakve situacije!

Kćer Branka Cikatića pokrenula je crowdfunding kampanju za pomoć u rehabilitaciji borilačke legende. Više o kampanji možete saznati OVDJE.

Nakon što je Ivana Davidovski Cikatić (42), u kolovozu u razgovoru za 'Slobodnu' široj javnosti otkrila da se njezin suprug Branko Cikatić (64), borio za život u KBC-u Split, gdje je završio zbog plućne embolije, te naknadno dobio i sepsu, stigle su nove loše vijesti.

Hrvatskom tigru, nažalost, liječnici su dijagnosticirali i Parkinsonovu bolest.

Uz suprugu, najveća podrška su mu djeca – kćerka Lucija (19) i sin Bruno (15), te starija kćerka Maja (32) iz njegovog prvog braka.

- Bilo mi je jako teško - kaže nam jučer Lucija s kojom smo razgovarali u njihovu domu – obiteljskoj kući u Solinu, u kojoj je Hrvatski tigar odrastao.

Vidjevši koliki teret njezina majka svakodnevno nosi na svojim leđima u borbi za Brankov oporavak, Lucija je preko stranice gogetfunding.com pokrenula prikupljanje sredstava za očevu rehabilitaciju koja će nužno uslijediti.

Obitelj ne dopušta da se objavi fotografija koja bi otkrila kako sada, nakon više mjeseci provedenih u bolničkom krevetu, izgleda poznati Solinjanin koji u Japanu ima status sportskog božanstva još od kada je 1993. godine, s 38 godina, tamo osvojio turnir K1. Prethodno je Cikatić 80-ih i 90-ih godina osvojio višestruke titule svjetskog i europskog prvaka u tajlandskom boksu i kick boxingu, a njemački časopis Karate Budo Magazine 1989. godine dodijelio mu je nagradu Zlatna rukavica i proglasio ga najpopularnijim borcem na svijetu, popularnijim od Jean-Claudea van Dammea i Chucka Norrisa.

Samo uspijevamo doznati da je neprepoznatljiv. Organizam mu je oslabio i dosta je smršavio.

- Treba mu mir. Komunicira samo s obitelji, jer ga sve brzo umori – kaže njegova supruga.

Zbog toga obitelj ne želi otkriti u kojoj bolnici (izvan Splitsko-dalmatinske županije) se Branko trenutno nalazi, odnosno u koju je prebačen iz KBC-a Split.

- Nakon Odjela intenzivne njege, na Odjelu fizioterapije splitske bolnice su ga čak uspjeli dignuti na noge tako da su ga fizioterapeuti držali. Tada mi je izgledalo da njegovo stanje ide nabolje i da će tako nastaviti na produženom bolničkom liječenju i rehabilitaciji u drugoj bolničkoj ustanovi u kojoj se sada nalazi. No, problem je što se on ne može riješiti bakterije, pod antibioticima je i do prije sedam dana je stalno imao temperaturu. U tom stanju, dok ima infekciju i dekubitus, iako mu je rana puno manja nego kad je bio u splitskoj bolnici, ne može ga se podizati i raditi na njegovoj rehabilitaciji. Sada je primarno da se riješi bakterije i mu se rana polako zatvori – kaže nam Cikatićeva supruga.

Zatim stiša glas kao da ne vjeruje u ono što izgovara: "Liječnici kažu da u njegovom stanju ne može doći do velikog poboljšanja."

No, odmah nastavlja da se Branko već jednom izvukao iz takve situacije, kad je u bolnici u Zagrebu dobio otpornu bakteriju i sepsu, i kada mu također nisu davali dobre šanse, već su govorili da će biti sretan ako od sporta bude mogao igrati tenis, a on se ubrzo vratio borilačkim treninzima.

- Dosta smo zbunjeni i još ne znamo što nas očekuje kada ga otpuste iz bolnice, jer ga tamo ne mogu vječno držati i bit će mu potrebna 24-satna njega. Četiri mjeseca leži i zapravo je nepokretan. Jedan dan bude bolje, drugi dan lošije, ali nas uvijek prepozna. Kad mu dođemo u posjet onda ga malo podignemo da sjedi, oko njega postavimo jastuke, jer inače pada. Bole ga ruke, šake, sve... Puno toga se nakupilo – iskrena je Ivana Cikatić i naglašava:

- Napravit ću sve da ga dovedemo u stanje u kojem će barem moći sjediti u kolicima.

Lucija otkriva da ih je otac uvijek učio da nema plakanja u teškim situacijama.

Lucija, inače, nije krenula u sportske vode, već u one modne, pa je prije godinu dana bila izabrana za drugu pratilju na izboru za najboljeg modela Hrvatske. No, zato njezin brat Bruno (15) želi krenuti očevim stopama što se tiče borilačkih sportova, pa je prije sedam mjeseci upisao olimpijski sport boks koji trenira četiri do pet puta tjedno po dva i pol sata u klubu "Marjan".

Boban: Naravno da ćemo se odazvati - Dobro sam upoznat sa zdravstvenim stanjem Branka Cikatića, velikog sportaša i čovjeka čiji je sportski duh obilježio našu Splitsko-dalmatinsku županiju i Republiku Hrvatsku. Nažalost, on je sada u teškoj situaciji. Njegova supruga Ivana je prije nekoliko dana uputila zamolbu za financijsku pomoć i naravno da ćemo se odazvati. Vodimo računa o onima koji su obilježili ove prostore – kazao je župan Blaženko Boban.

Već je reagirao Grad Solin, koji je uplatio pet tisuća kuna pomoći.

Sredstva koja će ići za rehabilitaciju Branka Cikatića mogu se uplatiti na račune s podacima:

(devizni račun) Lucija Cikatić

IBAN: HR7324020063209054273

SWIFT: ESBCHR22 Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Jadranski trg 3A

1000 Rijeka.

ili na tekući račun Lucije Cikatić, Kneza Trpimira 26, Solin HR1424020063102908332 u Erste banci.

U Središnjem državnom uredu za šport kažu: Učinit ćemo sve što je u skladu s našim mogućnostima i zakonskim okvirima kako bismo podržali svaku inicijativu i akciju kojom se u ovoj teškoj životnoj situaciji može pomoći našem proslavljenom športašu.