'Gušto sam glumit Bricu, a evo čime smo Smoji dizali živce!': jedan od rijetkih živih aktera 'Našeg malog mista' otvorio nam je dušu o svemu

Rođen je na isti dan i u istoj godini kad i slavna Marilyn Monroe, glumio je u brojnim predstavama, toliko puta bio dubrovački Knez, bio je i Brico u "Našem malom mistu“, otac je Perice i Mara, poznatih dubrovačkih i hrvatskih glumaca.

A s obzirom da ga fizička i psihička snaga još uvijek dobro služe, doajen hrvatskoga glumišta Miše Martinović posve mirno i ugodno provodi umirovljeničke dane u svojoj kući u dubrovačkoj povijesnoj jezgri.

Dubrovački glumac je jedan od rijetkih živih aktera antologijske serije koju ovih dana mnogi s ponovnim veseljem prate. Stoga je to bila prilika da 92-godišnjeg Miša posjetimo u njegovu domu i zajedno s njim se prisjetimo snimanja legendarne priče o malome dalmatinskom mistu.

Kako ste došli u seriju „Naše malo misto“?

- Pozvao me Danijel Marušić. Oženio sam se, dobio Pericu, Perica je imala dvije-tri godine i bio sam pozvan u Zagreb, gdje sam se na koncu i uputio. Televizije još nije bilo, a na Radio Zagrebu je bilo jedno šest-sedam režisera koji su za Radio Zagreb radili dramske tekstove.

Tih tekstova je sedmično bilo dva-tri, a mislim da sam na radiju tada snimio jedno par stotina uloga, mene su užasno koristili ovi tamo na radiju. Marušić je jednog dana došao k meni i rekao: „Slušaj, pojavila se televizija!“ Najprije se pojavila na Velesajmu pa smo išli na Velesajam gledati to čudo, poslije je bilo televizija u izlozima butiga pa su ljudi gledali.

Ljudi bi se okupili da vide to „čudo“ od televizije! Nakon toga, dolazi meni Marušić i govori mi: „U Jurišićevoj 4, gore na vrhu zgrade ima jedna dvorana i tu ću ja za televiziju pokušati napraviti Vojnovićev „Suton!“.

Igrao sam ja i glumci HNK Zagreb. Bile su dvije kamere, nije bilo vrpce, nije bilo snimanja, išlo se uživo! E sad možete misliti koliko smo mi to sve bili izvježbali! Morao si paziti kako se krećeš da ne uđeš u kadar i uprskaš stvar.

To smo precizirali, stavili smo oznake na pod tako da točno znamo gdje tko stoji, a možete misliti što je bilo u glavi ovima za kamerama! To je bila prva takva televizijska izvedba u Zagrebu! Nigdje nikada to nije spomenuto, pa ni kad su razgovarali o povijesti televizije!

I kako se to nastavilo?

- Nakon toga mi je najavio da s Miljenkom Smojom priprema „Naše malo misto“ i rekao mi je: „Doći ćeš igrati!“ Snimalo se u Dalmaciji, na Hvaru, Braču i Splitu.

To je bilo prvi put da se poslije Beograda i njihovih glumaca-komedijaša odjednom pojavila humoristična serija iz Hrvatske. Sjećam se, snimili smo tri-četiri epizode i odlučili smo odmoriti pa nastaviti. U toj pauzi su me zvali iz Radija Beograda da dođem tamo i da s njihovim glumcima napravimo emisiju stare dubrovačke poezije.

Tako sam ja pošao u Beograd, bio sam jedno mjesec dana tamo, radio sam s njima, svi njihovi glumci su bili vrhunski! Ljuba Tadić – ajme meni! Odveo me u njihovo društvo i sva njihova inteligencija je bila protiv komunizma.

Ljuba Tadića sam zvao „Srbenda“, a on je mene zvao „Hrvatina“ (smijeh). Bili smo veliki prijatelji, on je zaista veliki glumac!

Kako je bilo snimati „Naše malo misto“?

- Sav narod je sudjelovao! Sjećam se, snimali smo baš na Hvaru onu vježbu vatrogasaca i to je tamo bilo puno naroda koji je sve to gledao. Spremao se jugo i najedanput su uplovile dvije koče. Došao meni jedan i odveo me do koće i govori mi: sad ćemo mi gradelat! Sve su bile srđele!

Vratio sam se na set i rekao im da nas zovu na tu koću, a Marušić govori meni: „Nemoj, molim te, prekinut ćeš mi snimanje!“ A Boris Dvornik je to čuo i govori: „Amo!“ I tako je prekinuto snimanje. Na kraju je došao i Marušić.

To je bila divota, zafrkancija… Došli su ovi sa seta i govore: „Pa di van je vino?!“ Digao se ovaj i pošao doma i vraća se s demižanom vina! Tu smo zalumpovali i nastavili smo snimati tek sutridan.

Je li se to često događalo?

- Morali smo stvarno odbijati pozive, jer nismo mogli od naroda snimati. A kad sam stigao u Beograd i kad bi išao ulicama iz hotela do Radio Beograda nisam mogao proći, a da nije bilo: „Stani burazere! Jao! Idemo piti!“. Nisi mogao ostati živ tamo, nismo znali da smo toliko poznati. To je bila popularnost!

Ušao bih tamo u restoran koji bi bio krcat, a konobari trče i govore: „Evo nama brice!“ Ma to je bio kazin!"

S kim vam je bilo najdraže?

- Lijepo je bilo! To su sve bili pravi glumci! Samo pogledajte lica koja su bila! Sve vrhunski glumci! Pravi komičari koji su mogli igrati komedije, a uvijek na granici. U tekst smo ubacivali naše riječi, a Smoje je koji put popi*dio! Trebao je napisati još tekstova za četiri epizode, a nije htio zato što smo njegovu stvar potpuno preokrenuli.

Kako sad gledate na seriju?

- Teško mi je gledati, koga god pogledaš – svi su mrtvi. Cijeli taj svijet koji je bio tamo – nema ih. Ostala je Milka, ova mala što je glumila, i ja. Kad gledam ta draga lica, svi smo bili prijatelji, glumili, radili, po Igrama i svukuda, nema ih više… Strašno!

Inače je interesantno, gledao sam ovu epizoda koja je bila prije dva tjedna i prvi put sam je zapravo pogledao, ostao sam bez riječi.

Što još pamtite sa snimanja?

- A što ne pamtim! Uvijek je bilo divno, to smo tako radili, vjerujte, punom parom, bili smo unutra kao jedan i moralo je to izići iz cijeloga tog teksta. Odnosi među svim tim facama tamo, cijelo „Malo misto“ je zapravo skup jedne zajednice koja progovara svojim jezikom. Sad može netko reći: to ste vi snimali, a bilo je vrijeme komunizma.

Bilo je, ali smo mi na jedan način prošli preko toga, pokazali da je svijet, taj mali svijet, ostao zapravo uvijek isti. Sve te velike perturbacije, svi su jedno drugoga spašavali. To je zapravo ljudsko u svemu tome, ono što bi trebalo biti. Svi su oni individualni fenomeni, svaki od njih, ali kad ih sve uzmeš zajedno, onda vidiš da je to jedna duša, da je to jedan mozak, jedno srce.

Je li vam se sviđala vaša uloga?

- Kako me nije gustala! Brico je kao čvrsti komunista, ali znam da je za vrijeme Kraljevine Jugoslavije bilo radničko društvo u kojemu su uglavnom bili naši dubrovački komunisti, ali to su vam bili komunisti, siromasi, ljudi koji traže svoj smisao života.

Gledate li i inače televiziju?

- Gledam, ali zapravo nemam što vidjeti na Hrvatskoj televiziji. Nažalost! To je jedan užasan program, manipuliranje strpljivosti gledatelja. Uzmite na primjer „Dobro jutro, Hrvatska“ pa samo pogledajte tko dolazi razgovarati o nekim problemima pa ćete vidjeti da tu nema zapravo ljudi, to su sve neki pikzibneri kojima treba da se prikažu na televiziji i tako postaju još jedna grupa ljudi koji pokušavaju nešto „pjevati“.

Mene ne zanima to da li oni uspijevaju ili ne uspijevaju, nego ako hoću gledati televiziju, onda ću gledati ono što je već napravljeno i što je vrhunsko.

Što onda volite gledati?

- Nema toga što ne volim gledati! Recimo, kad gledate veliku orkestralnu glazbu, pa čak i onu najsuvremeniju, vidite tu razliku, vidite gdje je pošla ta glazba u tom modernom dijelu. To je pitanje ukusa. Vidiš u Beču Novogodišnji koncert, to nije velika glazba, ali to je ona glazba koja daje pečat.

Kod nas u Dubrovniku imali smo divnih stvari, recimo naše Dubrovačke trubadure. To je bila jedna specifično dubrovačka klapska muzika, imali su onda po dva-tri solista. Možda nisam in corrente, ali ne razumijem ovo što se danas događa, kao što uopće ne razumijem ni ovo što se danas događa u kazalištu.

Jer, kao što vidite, iz kazališta je totalno izbačena riječ. Nema riječi, nema misli, ako se hoće nešto učiniti, onda se neko djelo raščini da bi se u dijelovima pokazalo nekakav politički atak na nešto i to je sve. Nema više kazališta! Grci su na svojim stadionima i arenama pokazivali svoju kulturu, sve one filozofije i grčku mitologiju, pa onda Rimljani isto tako.

Europa je to preuzela, Britanija je preuzela veliki dio, Nijemci isto, a da ne govorim o Francuzima, Španjolcima i Talijanima… Mi smo prihvaćali te stvari, neke smo nostrificirali, a i napravili nešto svoje. I onda kao da je najedanput u glavama ljudi zapuhao jedan vjetar i odnio dio pameti! Danas je politika, odnosno novac kroz koji prolazi politika diktator! Postavljaju se pitanja: jesi li ti zaradio toliko i toliko ili nisi i na koji način si zaradio?

Pratite li televizijske serije?

- Gledao sam dvije-tri turske serije i mogu vam reći da su oni radili vrhunske stvari i naša je televizija, u odnosu prema turskoj televiziji, kao nebo i zemlja. Gledam ovu seriju „Ko te šiša“ i glumci se jadni muče da pokažu neku smiješnost, neku laganost, to je mršavo i nema smisla…

Turci su, naprotiv, fenomenalni glumci, a glumice su ljepotice koje igraju fenomenalno! Sad ih već nema, sad je tu taj novi program koji je proklamirala televizija na velika zvona i to je bilo najavljeno da dolazi „čudo Božje“, a nema ništa ozbiljno!

A dokumentarci?

- Kako koji. Volim recimo pogledati dokumentarce u kojima se radi o moru ili podvodnom ribanju. Sjećam se, završile bi Dubrovačke ljetne igre, odnosno, završila zadnja predstava, motor je bio u moru, sutridan bi išli na Lopud! Svi smo tada imali godišnji odmor.

Štefi Bogdanović, ja i nas jedna klapa muškaraca bi bili u njegovoj kući tamo na Lopudu. Imali smo mreže i sve što je potrebno za podvodno ribanje. Cijeli bi dan bili na moru i na ribanju, hvatali bi i dijelili ribe!

Osim toga, nas je uvijek bilo jedno sedam-osam stalnih koji smo bili u toj kući i ujutro bi se rano išlo na ribanje. Cijeli dan bi bili na moru, cijeli dan pod vodom… Mreže bi potezali, to bi trajalo jedno dvadeset do mjesec dana. To bi bilo tijekom rujna, a poslije toga bi išli na brod, odveo bi Pericu i Mara pa bi išli u Grčku, Italiju, Španjolsku pa i u Pariz jedno osam dana. Poslije toga bi došla kazališna sezona, a sezone su bile možete se mislit' kakve!

Čega danas nedostaje na televiziji?

- Istine! Pogledajte vijesti i recite mi jesu li to vijesti koje nešto znače i koje se obrazlažu na način koji treba ili se od takvih vijesti prave baloni neistine?! Izvlači se ovo ili ono, rekao ovaj ili onaj… Ali kako se može riješiti problem? Može li se riješiti, imamo li kapacitete da to riješimo? Ne, samo se čuje kritika! Ovaj se svađa s onim, a onaj s onim, onaj ne govori s onim, SDP se raspada, u HDZ-u isti vrag, samo kritiziraju, a nemaš neke ljude koji nešto imaju u sebi i koji mogu povesti narod, koji mogu nešto napraviti od ove zemlje.

Ova je zemlja divna! Ali, ljudi moji, iz ove zemlje odlaze ljudi vanka! A zašto?! Neka im dadu polja u Slavoniji, neka im izgrade kuću tamo, a ne stan u Zagrebu! Trpaju ljude u Zagreb pa su i preko Save napravili cijeli Novi grad, stanova od pedeset kadrova da ljudi ne mogu jedno s drugim spavati, a kamoli imati petero djece! A neke voditelje treba poslati u pučku školu, osim jedne voditeljice koja govori pravilan jezik!

Svi ovi drugi igraju se nekim „zagrepčanizmima“, nitko ne govori pravilno hrvatski. Poslije emisije dođe gospođa koja im kaže kako treba akcentuirati, ali to je sve šprdnja, to ne može tako. Ne može se doći na televiziju ako ne znaš govoriti! Nema na engleskoj televiziji nijednoga koji ne zna govoriti, nema Francuza, Talijana koji precizno ne govori na svojoj televiziji, a u nas… Ja sam osjetljiv na te stvari!

Kako provodite umirovljeničke dane?

- Slušajte, u zadnje doba sam sebi postavio jedan zadatak i to sam dogovorio s Marom, svojim sinom, koji je bio za to te akcentuirao sva djela Marina Držića. Ona nikada do sada nisu bila akcentuirana. Ja sam se ovo ljeto angažirao i završio sam s tim, trebalo mi je skoro cijelo ljeto. Čak sam akcentuirao i Držićevu „Hekubu“. Inače, doktor Branko Gavella postavio ju je 1959. na Grazu, a ja sam igrao Agamemnona.

Nedavno sam cijelog Vojnovića izakcentuirao tako da su to dva stvaralaštva koja prvi put imaju kompletnu akcentuaciju i to do sada nitko nije napravio. To je trebalo konačno akcentuirati ako se uopće više ikada pojavi Držić na Dubrovačkim ljetnim igrama, a počinjem sumnjati u to.

Zašto?

- Zato što nemaju uopće znanje što znači Držić za Dubrovnik, a pogotovo za Dubrovačke ljetne igre. Jer, Dubrovačke ljetne igre u moje vrijeme bile su svjetski festival, igralo se na otvorenom prostoru. Mi smo u Dubrovniku prvi koji smo izišli na otvoreni prostor i Dubrovačke ljetne igre su, što se tiče dramskog programa, prve započele s tom praksom. Dubrovnik nam je pružio odlične prilike za sve te izvedbe, tu je bilo pozornica koliko god hoćete! Naš grad je zapravo pozornica i ne iskoristiti ga bi za nas, koji smo se bavili tim poslom, bio zločin.

Kao što vidite, danas uglavnom prevladavaju koncerti, doduše, nema više svih onih velikih Rusa koji su dolazili u Dubrovnik davati koncerte. Nije bilo najvećih, ali glazba na Igrama je bila vrhunska glazba ili je nije ni bilo! A sad pogledajte samoupravu HNK-a u Zagrebu, pogledajte intendanta pa odmah znate gdje ste! To je sve antiteatar, a antiteatar ne postoji jer teatar u sebi ima svoje „anti“, njemu ne treba pokazivati da nije teatar, to se pokazuje na izvedbi. Danas, nažalost, nemamo teatar, nego imamo antiteatar! Ni jezik u teatru nije važan, nego sad vidiš glumce koji moraju padati po zemlji i vući se, a što to znači?

S kim se najviše družite?

- S Marinom Držićem i Ivom Vojnovićem (smijeh).

A što sad namjeravate raditi?

- A ne znam više što bih radio! Ništa, čekat ću smrt. (smijeh)