'Leži nepokretan u bolnici, stanje je teško... Treba nam pomoć': kći splitske sportske legende uputila apel javnosti u najtežim danima za obitelj

Svakog dana Lucija Cikatić (18) odlazi u KBC Split - Križine, na odjel gdje leži njezin otac Branko Cikatić (64), legenda borilačkih sportova i osvajač mnogih europskih i svjetskih medalja u tajlandskom boksu i kick boxingu, čovjek čije je ime i dalje vrlo poznato u Aziji, posebice u Japanu gdje je odrađivao mnoge mečeve tijekom profesionalne karijere u kojoj će najviše ostati zapamćen kao prvi pobjednik turnira K-1 Grand Prix, koji je osvojio u Japanu 20. travnja 1993. godine, piše Jutarnji list.

Iza Branka Cikatića (64), naime, ostali su mnogi teški mečevi, kako sportski tako i životni, a nedavno je morao odraditi još jedan, i to u splitskoj bolnici u koju je primljen u svibnju. Situacija je bila vrlo kritična te se proslavljeni borac, koji je u svojoj eri pokoravao konkurente pod nadimkom Hrvatski tigar, u jednome trenutku i borio za život. Liječnici su tada bili posumnjali na najgore, ali Tigar se nije dao. U najtežem meču života, koji traje već punih pet mjeseci, pomažu mu i uz njega su supruga Ivana Davidovski Cikatić te kći Lucija, koja je pokrenula i fundraising kampanju ne bi li pomogla ocu u rehabilitaciji nakon dugotrajnog ležanja u bolnici. Branko Cikatić je umalo umro: liječnici su se mjesecima borili za njegov život, u jednom trenutku su sumnjali na najgore, ali Tigar se nije dao

No kako je sve počelo, kakva je to teška bolest Tigra odvela u bolnicu na toliko dugo vremena?

- Branka je gušilo i Hitna pomoć ga je iz našeg doma u Solinu odvela u bolnicu na Križinama gdje mu je utvrđena plućna embolija. U KBC-u je zatim došlo do komplikacija jer je dobio bolničku bakteriju i uslijedila je sepsa. U jednom trenutku mu liječnici nisu davali nikakve šanse. Mjesec i pol dana ležao je na intenzivnoj njezi i izvukao se. Sada je dobro. Zadnja dva tjedna je na odjelu fizioterapije gdje su ga digli na noge i brzo se oporavlja - ispričala je njegova supruga Ivana Davidovski Cikatić (43) Slobodnoj Dalmaciji početkom kolovoza.

Bivša sportašica

Ona je nedavno izabrana i za potpredsjednicu Hrvatskog saveza tajlandskog boksa, odnosno muay thaija koji bi trebao postati olimpijski sport i debitirati na OI u Parizu 2024. godine. Uz supruga i tajlandski boks je pune 24 godine, od svoje devetnaeste. Kada su se upoznali, Tigar je imao 39 godina te je bio na vrhuncu svoje karijere. Ivana, bivša trkačica na duge pruge, u to je vrijeme hodala modnim pistama, a njezina je modna agencija bila pokraj zaštitarske agencije i tako je srela čovjeka svog života.

- Kad sam upoznala Branka, prvo nisam ni znala tko je on. Onda su mi svi govorili da je on opasan, a ja sam vidjela da je normalan. Bio je veliki džentlmen. Kad smo izlazili ljubio mi je ruku i kupovao mi ruže. Baš pravi muškarac - ispričala je jednom prilikom Ivana.

Cikatić je legenda borilačkih sportova te je i dalje cijenjen i poštovan u tim krugovima. To ne čudi, s obzirom na to da mu je njemački časopis Karate Budo Magazine 1989. dodijelio nagradu Zlatna rukavica i proglasio ga najpopularnijim borcem na svijetu. Spomenimo kako su tom prilikom iza Hrvatskog tigra ostali velikani kao što su Jean-Claude van Damme i Chuck Norris.

Sportsko božanstvo

Veliki turnir K-1 Grand Prix u Japanu Branko Cikatić je osvojio 1993. godine, sa 38 godina, a do iste titule u Tokiju je prošle godine uspješno vodio Antonia Plazibata, također Solinjanina, iz splitskog kluba Ameno. U Zemlji izlazećeg Sunca Branko Cikatić i dalje nosi status sportskog božanstva, a u Hrvatskoj nove sportske nade odgaja od 90-ih kada je osnovao Hrvatski savez tajlandskog boksa, gdje je donedavno bio i glavni trener reprezentacije. Osim u profesionalnom sportu, Cikatić se okušao i kao glumac u Hollywoodu. Glumio je u filmu “Skyscraper” s Anne Nicole Smith, no nije se dugo zadržao u glumačkim vodama jer taj život, kako je znao govoriti, nije bio za njega.

Branku Cikatiću zdravstveno se stanje nije znatno poboljšalo otkako je u svibnju primljen u bolnicu, a njegova je kći Lucija (18), u želji da pomogne ocu u liječenju i rehabilitaciji, pokrenula fundraising kampanju na gogetfunding.com servisu. Sportaš koji je tijekom karijere osvojio višestruke titule svjetskog i europskog prvaka u tajlandskom boksu i kick boxingu, što ga je svrstavalo u red najpoznatijih onodobnih svjetskih boraca, i dalje ima fanove i prijatelje diljem svijeta koji mu žele pomoći da se oporavi i vrati svojoj obitelji te normalnom životu.

- Došla sam na tu ideju jer je tata u dosta teškom stanju. Skoro nije preživio u petom mjesecu. Sada je još u bolnici, a jednom kada izađe trebat će nam sredstva za njegovu fizioterapiju i rehabilitaciju. Trebat će provesti puno vremena u toplicama kako bi se potpuno oporavio, a mi ne možemo to iznijeti sami - rekla nam je Lucija koja je kampanju pokrenula prije nekoliko dana.

Otada je Cikatića podržalo 13 backera, odnosno korisnika koji su za njegovo liječenje uplatili ukupno četiristo eura, a Lucija je uvjerena kako će Tigra podržati još mnogi ljudi koje je upoznao tijekom svojih sportskih dana i koji su cijenili njegove boksačke vrline i nastupe. O kampanju tek moraju pisati i mnogi profesionalizirani borilački mediji, koji će zasigurno podržati Cikatićev put u ozdravljenje u najvažnijem meču njegova života.

“Ovo je od tvojih prijatelja iz Pridea, brzo ozdravi”, napisao je jedan korisnik koji je podržao kampanju i uplatio iznos za ozdravljenje Hrvatskog tigra.

“Želim brz oporavak legendarnom šampionu”, napisao je drugi korisnik koji je također podržao kampanju.

“Jadan čovjek, Bog ga blagoslovio! Idemo mu pomoći, momci, molim vas”, zamolio je korisnik jednog borilačkog internetskog foruma pratitelje te stranice.

“Ipak se radi o čovjeku koji je dvaput nokautirao legendarnog K-1 borca Ernesta Hoosta”, napomenuo je.

Ne komuniciraju

Od Lucije Cikatić doznali smo još detalja o njegovu današnjem stanju.

- On leži nepokretan u bolnici. Ne može hodati, no komunicira s nama i razumije nas. Njegovo teško stanje je rezultat sepse, bakterije i plućne embolije. U bolnici čine sve što mogu i što je u njihovoj moći, no ta je bakterija i dalje u njegovu organizmu i pokazuje se rezistentna na sve lijekove. Dobio je i dekubitus od dugotrajnog ležanja - pojasnila je Lucija stanje svojeg oca i borilačkog asa kojemu brojni ljubitelji sporta i prijatelji žele pomoći.

- Javilo se puno Japanaca, zatim ljudi iz K-1 grupacije, pa razni borci i pojedinci. Svi se raspituju, žele pomoći u ozdravljenju mog oca. Ja sam na njega jako ponosna, kao i na sve što je napravio u svijetu i u svojem životu. Sada se dobro nosi i sa svojom bolešću koju će također pobijediti, jer znamo da je on odličan borac - završila je Lucija Cikatić, kći Hrvatskog tigra Branka Cikatića, koja je iz ljubavi prema ocu pokrenula fundraising kampanju za financiranje njegove rehabilitacije kada iziđe iz bolnice.