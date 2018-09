Prije je sankcionirala policajce ako bi skrenuli s onu stranu zakona, a danas je njihova glasnogovornica, ovo je njena priča...

Dan policije i blagdan sv. Mihovila, njezina zaštitnika, koji su u subotu 29. kolovoza, i koje je Policijska uprava splitsko-dalmatinska svečano obilježila u četvrtak, savršen je povod za intervju s Antonelom Lolić (43), glasnogovornicom te institucije.

Sa svoje tri kolegice iz Odjela za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću, na čijem je čelu, ona svakoga dana novinare i građane izvještava o važnim događajima koja su u nadležnosti policije, i ne radi se uvijek o kaznenim djelima.

Lolić nam prvo otkriva da je u njezinih šest godina na tom radnom mjestu ovo prvi veliki intervju s njom, izuzev razgovora za jedan lokalni internetski portal.

Znači, ona je jedina naoružana glasnogovornica u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Jedva smo je čekali pitati je li prije te funkcije, na koju je izabrana na internom policijskom natječaju, hvatala opasne kriminalce i bila na tajnim zadacima.

No, onda nam otkriva da je bila - policijska disciplinska sutkinja. Radila je u Odjelu prvostupanjskog disciplinskog sudovanja u Splitu, koje je nadležno za četiri dalmatinske županije, što je nama novinarima još zanimljivije.

Jer deset godina je kažnjavala "plavce" za koje bi utvrdila da je u njihovom ponašanju bilo elemenata kaznenog djela ili da nisu savjesno obavljali svoju dužnost. To nas pomalo podsjeća na policijsku unutarnju kontrolu iz američkih kriminalističkih filmova.

Kako ste postali policijska sutkinja?

- Život vas ponekad odvede tamo gdje niste očekivali. Tako sam se s diplomom pravnog fakulteta i položenim pravosudnim ispitom javila na natječaj za koji sam ispunjavala sve uvjete.

Jeste li bila stroga sutkinja?

- To treba pitati policajce kojima sam vodila postupke. Disciplinski sud radi u vijeću od tri suca i ne mogu reći da sam se isticala po strogoći.

Razlozi za otkaz policajcu su...

- Ako u njegovu ponašanju ima elemenata kaznenog djela počinjenog s namjerom, jer normalno je da je to nespojivo s policijskom službom. No, disciplinski sud je prvenstveno korektivno tijelo unutar velikog sustava MUP-a, a koje sankcionira ponašanja koja se ne toleriraju za policijske službenike.

Zato otkazi nisu vrlo česti, jer se ta kazna izriče samo za najteža djela. Može se izreći i uvjetan prestanak radnog odnosa, što znači da policijski službenik ne smije počiniti novu povredu, mogu se izreći novčane kazne, od kojih najveća može biti da se "plavcu" šest mjeseci oduzima 20 posto plaće, zatim premještaj na drugo radno mjesto, zabrana napredovanja...

Kasnije je postala ovlašteni policijski službenik, što među ostalim znači da "duži" odoru i službeni pištolj. Odlazi na redovne policijske provjere, među kojim je kontrola oružja, kontrola rukovanja oružjem...

- Iako je taj dio s oružjem interesantan, na to gledam samo kao na svoju obvezu - ističe Lolić.

Kaže da su poslovi disciplinske sutkinje i glasnogovornice dijametralno suprotni. Nadalje, veli da joj je prvi posao u policijskom sustavu dao veliko znanje o zakonskim propisima kojima se uređuje rad policije, dok na sadašnjoj funkciji aktivnije sudjeluje u radu te institucije na drukčiji način.

- Posao policijske glasnogovornice je puno kreativniji i dinamičniji, te je nepredvidljiv. Također, ušla sam u svijet koji se ni u policiji ne pruža mnogima. Specifično je jer ste unutar sustava, ali morate funkcionirati s ljudima izvan sustava, uvijek vodeći računa da prezentirate rad vaše institucije i da je ono kako se ponašate zapravo lice splitske policije.

Koje je karakteristike potrebno imati za taj posao?

- Ljudi kažu da moraš biti komunikativan, no pričati mnogo ne znači pričati kvalitetno. S druge strane, kao pravnik imam naučene pravničke okvire i možda teže iz njih izlazim.

Koje su posebnosti vašeg posla?

- To što mogu upoznati ljudi koje inače ne bih upoznala, a to su novinari. Shvatila sam da njih nosi potreba i želja da u vrlo kratkom vremenu saznaju točnu informaciju. Kad to razumijete, onda ćete napraviti sve da im to omogućite. Onda i oni shvaćaju da ćete im dati onoliko informacija koliko možete i nisam doživjela da su novinari imali nerazumijevanja za moj posao.



Iznenadite li se kad novinar zna nešto o policiji što ni vi niste znali?

- Nikad se ne iznenadim do kojih sve informacija dolaze, jer iskusni novinar ima veliki broj kontakata i zna procijeniti koji izvor mu je vjerodostojan, a koji nije. Onda je na njemu da to provjeri kod predstavnika institucije.

Novinari svakog dana u 10 sati dobiju informacije o najvažnijim događajima u prethodna 24 sata na području Splitsko-dalmatinske županije.

- Dok na poslu pišem policijski bilten često slušam U2, Coldplay, Gibonnija, ali i Ninu Badrić, koja je romantična duša – otkriva nam glasnogovornica splitske policije.

Stalno se usavršava za javne nastupe, radi čega jednom do dva puta godišnje ide na seminare koje organizira MUP. Bliske osobe joj neće uvijek iskreno reći kako je zvučala u eteru, ali zato su na tim seminarima stručne osobe koje su gledale njezine snimke i analizirale ih, a sve da bi joj pomogle u daljnjem usavršavanju.

- Ne volim se slušati na radiju ni gledati na televiziji, jer sam strašno kritična. Kada sam počinjala prije šest godina, to mi je bilo najstresnije u ovom poslu. Najveća greška koju možete napraviti kad stanete pred kameru je da razmišljate koliko će vas ljudi večeras gledati u Dnevniku i da ćete biti podložni kritici. Jer onda vas to momentalno blokira.

Ako smatram da ne zvučim dobro, novinari i kamermani mi izlaze u susret da ponovo snimimo izjavu.

Kako biste opisali novinare s kojima svakodnevno surađujete?

- Novinari imaju razvijenu empatiju i znaju izraziti svoj stav oko određenih događaja. Što duže radim ovaj posao i što više upoznajem ljude iza kamere i one koji drže mikrofon, shvaćam koliko osjećaju tugu zbog ružnih događaja, te da suosjećaju s nastradalim i oštećenima, posebno kad se radi o ugroženim skupinama kao što su žene i maloljetnici.

Kad vidite da nasuprot vas ne stoji samo novinar kojeg zanima što je policija napravila već osoba koja suosjeća, onda znate da će to unijeti i u svoj prilog i izvještaj.