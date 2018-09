Izbačena Vanja iz 'Života na vagi': U nekim trenucima nisu bili humani; Bivši pobjednik Krolo: To je nekorektno!

- Predosjećala sam da će me izbaciti. S jedne strane im zamjeram, ali s druge i ne. Ne zamjeram jer su mi dali vjetar u leđa, ohrabrili me za dalje. No, zamjeram im što ipak nisu bili tim, nisu u nekim trenucima bili humani – iskreno će Varaždinka Vanja Žikić (28), prva eleminirana sudionica aktualne sezone RTL-ovog "Života na vagi" koju su članovi njezina Crvenog tima izbacili iz daljnjeg nadmetanja bez obzira na činjenicu što je najmanje kilograma izgubio Zadranin Miro Bajlo.

Nakon što se isplakala i pročitala samoj sebi dano obećanje uoči ulaska u show u kojemu je navela kako joj je drago što je na snimanju upoznala divne ljude, Vanja nije krila razočarenje zbog ispadanja u ranoj fazi natjecanja.

Osjetila je, ne krije to, negativnu vibraciju ostalih članova svojega tima i definitivno smatra nekorektnim što su joj ukinuli šansu za daljnje nadmetanje, ali je njihov potez nije pokolebalo u naporima oko smanjivanja tjelesne težine.

- Dali su mi samo snagu da još jače zagrizem. Vježbam dva puta dnevno, pazim na prehranu i vjerujem u red, rad i disciplinu – veli djevojka koja je u show ušla teška 140 kilograma.

U svojoj intimnoj ispovijesti priznala je kako je odmalena bila bucka, ali i kako je, ušavši u pubertet, postala depresivna, jer je još u osnovnoj školi naučila slušati uvrede na račun svoje debljine. Zasigurno joj nije bilo nimalo lako ni javno priznati kako joj roditelji nikad nisu bili podrška u skidanju viška kilograma.

Svih ovih godina nedostajalo joj je motivacije da se uhvati ukoštac s debljinom, premda su je kilogrami sputavali u svakodnevnom životu, a zbog prekomjerne tjelesne težine nije se mogla ni zaposliti kao frizerka što bi umnogome pomoglo njezinim nezaposlenim roditeljima. Ipak u kući je osjetila podršku.

Njezin trener Mario Mlinarić imao je samo jednu želju u prvom eliminacijskom krugu – da upravo Vanja ne bude izbačena što se, na njezinu veliku žalost, nije ostvarilo. Savjetuje li s njim i nakon napuštanja "Života na vagi"?

- Pravila formata nalažu da se s trenerom za vrijeme snimanja ne čujemo, pogotovo ne u vidu vježbanja. Ali vjerujem da ćemo nakon završetka showa ostati u kontaktu. On je doista divan čovjek i veliki motivator – hvali svojega trenera Vanja ističući kako je usprkos ispadanju ostala disciplinirana i nastavila gubiti kilograme.

No, koliko ih je u međuvremenu izgubila ipak ne želi otkrivati...

- Saznat ćete u završnici. Moj cilj je svakako doći na dvoznamenkastu cifru do finala. Zamislila sam kako bi bilo super kada bih imala 95 kilograma, ali vidjet ćemo – priželjkuje Vanja.

Oštar natjecateljski duh u aktualnoj sezoni showa nije promakao njegovu prvom pobjedniku, Splićaninu Ivanu Kroli, kojemu je žao zbog Vanjina ispadanja.

- To je bilo nekorektno... U našoj sezoni, u mom Crvenom timu, za Plavi ne znam, nismo se previše dogovarali. Gledali smo koliko se tko trudio na treningu, koliko je pazio na prehranu, tko je koliko kilograma izgubio i na osnovu tih kriterija smo izbacivali kandidate. Pogotovo u početku showa...

Nisu nas zanimali ti nekakvi izazovi, gledali smo tko se trudi, a tko ne, kako se hrani... To je bilo presudno – govori Ivan.

- Možda je ostalim članovima tima Vanja u izazovima bila nekakav teret... Svi se na početku fokusiraju na njih, ono u stilu nadmeće se tim protiv tima, idemo osvojiti ovo ili ono.

Po meni to sigurno nije pošteno, ali opet, ne znam kako to poimaju kandidati u ovoj sezoni. Čini mi se da je aktualni show malo drugačiji od prethodnih, više je tenzija, nekako su svi nabrijani. Mi smo se, usprkos koncepcijskoj podjeli na Crveni i Plavi tim, nekako više držali skupa, a sadašnji kandidati su baš podijeljeni. Svi umiru za svoj tim. Ali dobro, neka ih – uz smiješak će Ivan Krolo.