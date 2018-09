Sjećate se atraktivne 'zadarske Monice Bellucci'? Politički se bori protiv nezaposlenosti mladih, ali pratitelje oduševljeva njen 'mačji hod'

Saru Knežević iskusno oko našeg fotoreportera zapazilo je na zadarskim ulicama, gdje je plijenila pažnju svojom atraktivnom pojavom i elegantnim, ženstvenim stylingom kojeg su, kao zaštitni znak, obilježile crvene štikle.

Kao anonimna Zadranka našla je mjesto u našim izvještajima o modnim trendovima koji dominiraju na gradskim ulicama, da bi se vrlo brzo saznalo da gospođica Knežević i nije tako nepoznata u zadarskom javnom životu.

Gospođa u rozom dala je sve da je primijete, ali mnogi su se okretali za ovom šinjorinom u crvenim štiklama: gradom je šetala kao Monica Belucci u filmu 'Malena'

Zubarska tehničarka zaposlena u ljekarni, naime, prošle je godine bila i finalistica izbora za Miss Universe Hrvatske, no njezine su ambicije očito bile ozbiljnije od bavljenja modnim pistama pa se aktivirala kao članica Savjeta mladih grada Zadra.

"Cilj nam je da budemo most između Zavoda za zapošljavanje i mladih nezaposlenih ljudi. Nadamo se da će se naš trud i rad isplatiti, te da ćemo svim mladim kolegama olakšati put do zaposlenja" - napisala je, naime, na svom profilu na Facebooku, najavljujući projekt "Iskustvom do posla", koji bi mladima trebao omogućiti stjecanje vještina prije završetka školovanja.

Za društveno korisni angažman Sara Knežević nije pobrala osobiti broj lajkova, znatno agilnije pratitelji su reagirali na objavu videa od prije neki dan, u kojem je pokazala kako je poslovna elegancija i dalje stil kojim suvereno vlada, ali i da nije zaboravila manekenski "catwalk".

Sarini pratitelji lajkovima su ispratili i njezine ovoljetne objave iz Knina, s proslave 23. obljetnice Oluje, gdje se slikala s Davorom Bernardićem, kao i predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović.

A da ima i navijačko srce svjedoče njezina druženja s Lukom Modrićem i izbornikom Zlatkom Dalićem.