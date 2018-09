Dirljiva životna priča poznate splitske kreatorice: pobijedila depresiju i karcinom, a popust na odjeću daje svim članovima Torcide

Jedna od najdugovječnijih splitskih modnih dizajnerica, Gordana Radić, poznata i kao "Van Goghe", u svojim zlatnim šezdesetima proživljava novu mladost. Znamo, bon ton ne odobrava da se damama ovako eksplicitno ističe dob, no sad činimo iznimku jer rečeni podatak nije nebitan za kontekst.

Dakle, povod ovoj priči je povratak legendarne "Van Goghe" na modnu scenu Splita, i to nakon što je dobila važnu životnu bitku: pobijedila je karcinom. A osim što se nakon potencijalno smrtonosne bolesti opet modno osovila, našla je i osebujan hobi zbog koje su je već prozvali "splitska Brigitte Bardot". No, krenimo redom...

- Da, prije nekoliko godina ustanovljen mi je karcinom štitne žlijezde, na pragu šezdesete. To su, znate, godine kad se čovjek već malo štufa obaveza i stresa, i htio bi se više odmarati i uživati. E, mene je baš tada zadesio šok; primijetila sam da se puno umaram, da mi je štitnjača povećana, i da me češće nego inače boli glava. Izvadila sam krv, i hormonske pretrage bile su alarmantne. Onda me naš krasni zdravstveni sustav zapisao na listu čekanja dugu šest mjeseci za ultrazvuk, pa onda još deset mjeseci na čekanje za punkciju! Nevjerojatno...

Dakako, platila sam obje pretrage privatno, te saznala da imam pet-šest čvorića, od kojih su tri kancerogena, a jedan je metastazirao na limfne čvorove. Trebalo je hitno pristupiti operaciji, ali ja se – poučena iskustvom prethodno obavljenih pretraga – nisam niti htjela zapisati za nju ovdje, nego sam se za pomoć obratila prijateljima u inozemstvu. Znate, to je ona najvažnija, životna kartica: imati prijatelje koji su vam u kritičnom trenutku voljni pomoći – prisjeća se stresnih trenutaka Radić, kojoj su dakle dragi prijatelji promptno poslali avionsku kartu za Tel Aviv i platili operaciju u prestižnoj specijaliziranoj klinici "Ramat Aviv Medical Center".

- Dijagnostika kod doktora Ante Punde u Splitu bila je ispravna; potvrdile su to opetovane istovjetne pretrage u Izraelu. Imala sam sreće da je operacija napravljena pravodobno, jer je jedan kancerogeni čvorić već "pobjegao" u limfu. Ipak, kad je sve uspješno prošlo, poklopio me val tuge i depresije što me to uopće snašlo. Uvijek čovjek postavlja ono isto pitanje: zašto baš ja? - iskreno će doajenka među splitskim dizajnericama, te možda čak najstarija još uvijek aktivna, budući da je Božena Martinčević u modnoj mirovini.

E, tada se rad opet pokazao kao izvrsna terapija. Gordana Radić je nakon operacije napravila studijsko putovanje po pitoresknom talijanskom jugu, te uz Positano i Capri posjetila i francuski Saint Tropez, e da bi se puna dojmova i elana vratila u grad podno Marjana.

No, prije no što je svoju novu kolekciju nadahnutu bojama i igrom Jadranskog mora izložila u butigici u gradskom središtu, neko se vrijeme pozabavila svojim – leglom.

- U trenucima kad su me pretrage i loši nalazi ubijali u pojam, društvo i zaborav nudile su mi – mačke. Nabavila sam nekoliko skupocjenih perzijskih mačaka, njih četiri, i odlučila od te grupice složiti šampionsko leglo. Znate, po formalnoj struci sam inženjerka biologije, i uzbudljiv mi je taj izazov spajanja genotipa i fenotipa. No, posljednju riječ uvijek ima dragi Bog – podvlači Gordana, inače niz godina aktivna i na desno orijentiranoj političkoj sceni, gdje je svojedobno dosegla i visoke funkcije. No, stresno bavljenje visokom politikom stavila je u hibernaciju, a aktivno se posvetila hranjenju i uljepšavanju Tizijana, Yvette, Leone i Antoschke.

- To su moja blistava dječica, hranim ih kao male kraljeve, šijem za ženke krinoline kao Coco Chanel, a za mužjačiće kravate i frakiće. Na izložbe ih vodim u kavezima ukrašenim volanima i vrpcama pa smo uvijek, gdje god došli, prava senzacija. Tico (Tiziano) voli jesti bobice jednu po jednu, a ja mu ugađam jer već ima status europskog šampiona, kao i raznobojne oči poput pokojnog Davida Bowieja. Yvette, zvana još i Coco, najviše ljubi goveđu ružu, a Leona luduje za lososom u kombinaciji s aloe verom. Jedino moj riđi Rus, mladi Antoschka, još uvijek jede samo raznovrsnu, kupovnu mačju hranu – o svojim "bebama" veli Gordana koja, otkad je u potpunosti ozdravila, ima dovoljno elana i za njih, i za butigu. Dakako, i osmišljavanje uvijek novih i unikatnih kreacija.

- Split modno ne treba zaostajati za Saint Tropezom, niti Caprijem, a moja moda je varijacija na njihov odjevni stil ali s ove, naše najljepše strane Jadrana! Zaštitne boje moga brenda "Stella Maris" su tirkiz s bijelim, te detaljima od zlata – vedro će naša sugovornica, na čijim vješalicama caruje svila.

- Ranije sam puno energije trošila na bavljenje politikom, a sada sam svojevrsni modni domoljub. Državi plaćam uredno porez, a domaćim kupcima po principu zakonski prihvatljivog modela pozitivne diskriminacije dajem veliki popust na haljine za sve prigode. I još nešto: članicama i članovima Torcide dajem dodatni popust! Inače, i moj najljepši mačak, Tiziano, zvani Tico, također je hajdučki bijel – zaneseno će osebujna splitska dizajnerica i povratnica na modnu scenu te uzgajivačica šampionskih mačaka, legendarna Gordana Radić.