Lera i Rino priredili su neviđenu proslavu vjenčanja u Splitu, a o svojoj vezi otkrivaju: Najljepši trenutak bio je kad smo se u igrici držali za ruke i gledali zvijezde...

To nije bila proslava vjenčanja kao što su mnoga druga.

Jer splitski mladenci Lera (23), djevojački Vuković, i Rino Padovan (25) nisu sanjali da njihov pir bude u poznatom restoranu kao što su "Boban" ili "Grašo", ili u nekoj luksuznoj sali. Već su ga organizirali u gamerskom klubu koji posjećuju najmanje tri do četiri puta tjedno.

Tamo su u ponedjeljak od 20 sati okupili 40-ak uzvanika, uglavnom svojih prijatelja gamera, dok su obveze prema roditeljima i drugim starijim članovima obitelji obavili prije vjenčanja u matičara, održanog nekoliko sati ranije.

Tijekom večeri nisu se nizala jela standardna za takve prilike, kao što su pašticada, rižoti, pečena janjetina... Već je svaki uzvanik od pizza majstora u gamerskom klubu naručio pizzu po svom izboru, a stiglo je i brdo sendviča s tunom iz omiljenog im sendvič bara.

Kad smo došli na proslavu, nitko nije plesao u vlakiću, niti se itko penjao na stol da bi pjevao pjesme Mladena Grdovića. Uvjeravaju nas da je tako ostalo do kraja. Do četiri sata ujutro slušao se samo rock i metal (mladenka, naime, sluša black metal), te su uzvanici povremeno igrali igre iz Massive Multiplayer Online Role Playing Game žanra (MMORPG).

Bila je to proslava vjenčanja gamerskog para, a Jerko Zanteta, glavni menadžer igraonice "Clan Gaming", tvrdi da je to bilo prvi put da se na takvom tipu lokacije održalo pirovanje.

Šok i nevjerica

Jedini koji su te večeri izvisili bili su pojedini splitski gameri koji nisu bili pozvani na svečani događaj. Jer vrata Clan Gaminga tada su im bila zatvorena. To je za njih bio šok i bili su u nevjerici, jer se to dogodilo prvi put od kada je taj gamerski klub prije godinu dana otvoren u blizini policijske uprave i Županijskog suda.

Da se veselica povodom najsretnijeg dana u životu organizira u igraonici bila je najveća želja mladenke, koja kaže da je na tom mjestu upoznala "najbolju ekipu ikada", tamo je slavila Božić i Novu godinu...

Leri i Rinu uslijedilo je standardno pitanje: Kako ste se upoznali?

- Bilo je to na krovu jedne zgrade na Skalicama, gdje se održavao party – priča Lera.

Mladenci uglas ističu da je to bila ljubav na prvi pogled.

- Te večeri smo razgovarali o igrama. Dogovorili smo piće i počeli smo zajedno igrati "World of Warcraft" – priča mladoženja.

Ipak se radi o romantičnom događaju, stoga pitamo mladenku koji su joj najljepši trenuci s njezinim odabranikom.

- Bilo je to kad smo se držali za ruke u igri "World of Warcraft", a ja bi bila u svome stanu, on u svome, gledali bi u nebo i pričali preko Skypea.

Film preko Skypea

I Rino se prisjetio posebnih trenutaka...

- Preko Skypea bismo zajedno gledali film, tako da bi ga svatko kod sebe doma pustio u isto vrijeme.

- Svaku noć smo zajedno igrali igrice i onda sam se radi toga preselila u njega. I bilo nam je zabavno – dodaje mladenka.

Brak je uslijedio nakon šest godina veze. Zaručio ju je bez puno drame.

- Kod kuće sam je pitao: Lera, oš se ženiti? I ona je pristala – priča Rino.

Inače, Rino se bavi marketingom i trenutno traži novi projekt na kojem će raditi. Lera o sebi kaže da je studentica pete godine povijesti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Splitu. Bavi se crtanjem, a njezini radovi se, napominje, temelje na stripovima i japanskim crtanim filmovima. Dodaje da se bavila modelingom, te je u Clan Gamingu vodila kvizove.

Nakon faksa ne planira ići u nastavničke vode.

- Nastavit ću se baviti crtanjem i dizajniranjem, jer me to najviše zanima. To mi je ostvarenje životnog sna.

No, koliko sati dnevno igra igre?

- To ovisi o obvezama na fakultetu i koliko imam slobodnog vremena, nekada je to sat, dva, a nekada osam sati. Znala sam nakon predavanja na fakultetu trčati igrati s ekipom. Zbog igara sam znala noćima ne spavati – veli mladenka.

Glavni likovi naše štorije osvajaju lokalne turnire, no na globalna natjecanja ne idu, jer tamo odlaze samo profesionalci koji se isključivo bave igranjem igrica.

O odlasku na medeni mjesec, kažu, još nisu razmišljali, ali sigurno je, naglašavaju, da tada neće igrati računalne igre.