'Evo koji su najbolji mirisi na svijetu, a svatko ih može priuštiti': novi dekan Fakulteta političkih znanosti naprosto obožava parfeme i zna sve o njima, ove izdvaja kao najbolje

Kada bi Yatagan bio ploča, bio bi "A Kiss in the Dreamhouse" Siouxsie and the Bansheesa. Kada bi Drakula morao nositi parfem nosio bi Black Aoud. Guerlainov L'Heure Bleue ekvivalent je "Idiotu" Dostojevskog ili Caravaggiovu Davidu. Govorimo, naravno, o parfemima koji u interpretaciji prof. dr. sc. Zorana Kurelića, novog dekana zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti, prelaze granice "običnih" mirisa i ovako kako ih percipira ulaze u prostor svojevrsne novovjeke "high culture".

Profesor Kurelić, ugledni hrvatski politolog, izvrstan poznavatelj domaćih i inozemnih političkih prilika, novinarima je uvijek na usluzi bilo kada je riječ o političkim fenomenima, bilo o najpoznatijoj hrvatskoj studentici predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović koja privodi kraju doktorat na studiju Politologije na FPZ-u, koji vodi upravo on. Da su parfemi, kako sam kaže, njegov hobi (a zapravo o njima može ispričati puno više od "samo" hobista) dobro znaju njegovi najbliži.

Kada smo ga zamolili da ponešto o toj strasti podijeli i s našim čitateljima, a složit ćete se, nije baš uobičajeno da sveučilišni profesor, filozof, politolog, znanstvenik poput njega ima daha naveliko elaborirati i ovakve "neznanstvene" teme, kratko nam je SMS-om odgovorio: "Zašto ne?".



Najprije logično pitanje koje nas sve zanima: kako i kada je počelo "druženje" vas i parfemskih miomirisa?

– Sjećam se ranih fascinacija mirisom, pogotovo notom pačulija koja je bila hippy nota kasnih šezdesetih i ranih sedamdesetih. To su bila ulja koja su nosili mladići i djevojke, uglavnom turisti koji su dolazili na Rab. Mnogo godina poslije saznao sam da je to pačuli. I danas volim različite pačulije, od zemljanih do slatkih.

Kada ste kupili svoj prvi parfem i koji je to bio? Koristite li ga i danas? Postoji li, pak, neki vaš parfemski "kolačić madeleine" koji evocira na određeni događaj?

– Ne znam koji je bio prvi parfem koji sam kupio, ali prvi koji sam nosio, i to redovito, bio je Pierre Cardin Pour Monsieur, miris koji je lansiran 1972. godine i koji je bio jako popularan u sedamdesetima. Moj otac dobio ga je na poklon, ali kako on nije nosio kolonjske vode već samo after shave losione PC je ostao meni. To je bio moj najdraži i glavni miris sve do devedesetih. Sad ga je nemoguće kupiti u Europi, a američka varijanta koja se prodaje potpuno je reformulirana i jedva podsjeća na miris iz sedamdesetih.

Imam jedan stari tester iz osamdesetih koji miriše kao što je PC mirisao nekad. On mi odmah otvara uspomene iz mladosti, ali to čine i mnogi drugi mirisi. Monsieur Lanvin je prvi miris koji sam nosio kad sam počeo predavati. To je bio moj miris za predavanja, dok sam bio asistent. Više se ne proizvodi i sve što mi je ostalo je jedan stari dezodorans. Čim pomirišem čep sjetim se stare dvorane A na Fakultetu političkih znanosti, onako kako je izgledala prije renoviranja.

Kako se razvijala ta ljubav između vas i parfema – kada ste zapravo bili sigurni da ste nedvojbeno "parfemofil" a kada su parfemi postali dio vašeg znanstvenog interesa?

– Parfemi su postali moj hobi prije deset godina pod utjecajem odlične knjige Luke Turina Perfumes, The Guide, koji mi je poklonila moja tadašnja partnerica. Turin je prvorazredan pisac vrhunskog stila i nevjerojatnog smisla za humor. On je stvorio čitavu paradigmu uživanja u parfemima za tisuće ljudi, koju su prvo pratili njegov blog a poslije čitali knjige. Prikazao je parfeme ne prvenstveno kao industriju, već kao umjetnost primijenjene kemije i promovirao velike nosove i parfumere kao umjetnike.

Znanstveni interes javio se odmah kad sam shvatio de je u raspravu o mirisima uključena rasprava o rodu i pitanje što bi bila razlika između muškog i ženskog mirisa, te kako se ona uspostavlja. Imao sam materijala čak i istraživanja za dva ozbiljna rada, ali nisam ih napisao upravo zato da ne pokvarim hobi. Hoću li ih napisati u budućnosti ne znam. Nešto od toga ispričao sam na TEDx-u u Zagrebu.

Kolegici novinarki rekli ste kako danas imate poprilično veliku kolekciju parfema, i da nijedan ne kupite do smrti sigurno ste "pokriveni". Koliko trenutačno imate parfema i kada ste ih imali najviše?

– Nemam ih previše i dugo nisam ništa novo kupio. Negdje oko 70, recimo. Prije desetak godina imao sam koji više. To je ono što nosim, ali imam stotine testera mirisa koje ne nosim ali koji su remek-djela, koja poželim pomirisati nekoliko puta godišnje. To se prvenstveno odnosi na ženske mirise koji i jesu najopakije kreacije u povijesti parfumerije.

Zašto "najopakije"? Koje biste izdvojili kao baš opake?

– Zato što nema muških izvorno. Ne proizvode se. Ako baš pitate za te "opake" to su Guerlain Jicky, Guerlain L'Heure Bleue, Guerlain Mitsouko, Guerlain Vol de Nuit, Caron Tabac Blond, Caron Narcisse Noir, Chanel No. 5, Lanvin Arpege, Jean Patou Joy, Dana Tabu, Piguet Bandit, Gres Cabochard, Van Cleef & Arples First, Thierry Mugler Angel i mnogi drugi.

Koji je najskuplji parfem koji imate, a koji ste najskuplji ikada imali?

– Nemam pojma koji je miris najskuplji. Divota parfemske umjetnosti je da su neki od najboljih parfema u povijesti dostupni gotovo svakome. Picassa mogu kupiti samo milijarderi, ali Habit Rouge može kupiti ogroman broj građana. Svatko može mirisati kao kraljica ili kralj. Jednom prilikom za vrijeme javnog predavanja poslao sam papiriće namirisane različitim parfemima, i zamolio publiku da procjeni koji su skupi mirisi a koji jeftini. Većina je Halstonov Z14 ocijenila skupim, a radi se o mirisu koji se može kupiti za 30 dolara.

A koji su vam najomiljeniji i zašto?

– Moji omiljeni parfemi su Caron Yatagan, Knize Ten, Guerlain Habit Rouge, Dior Fahrenheit, Penhaligon Endymion, Le Dandy Parfum D'Orsay, da spomenem par muških. Najdraži su mi iz najrazličitijih razloga. Neki zato što vjerujem da mi donose sreću, neki zato što se osjećam sigurnije i smirenije kad ih nosim. Svi odreda zato što su krasno komponirani i odlično mirišu.

Jeste li ikada "potegnuli" u neki daleki kraj svijeta kako biste nabavili koji egzotični primjerak?

– Nisam, ali sam kupovao mirise u New Yorku. Pogotovo jeftine klasike.

Znate li koliko vrijedi vaša aktualna kolekcija parfema?

– Ne vrijedi mnogo novčano jer imam samo nekoliko parfema koji se više ne proizvode, ali meni vrijedi neprocjenjivo jer je to kolekcija mojih životnih uspomena.

Koji su to parfemi iz vaše zbirke koji se više ne proizvode?

– Imam nekoliko parfema koji su reformulirani i koji su znatno lošiji u novim verzijama. Habit Rouge, Yatagan, Fahrenheit, Carven Vetiver, Sercations Magnifiques, na primjer, ali i neke koji su povučeni kao Signoricci, Lancome Miracle Homme ili Ferre Homme.

Je li točno da su svi pravi parfemi skupi i da na parfemima ne treba štedjeti?

– To nije točno. Postoje vrhunski parfemi koji su dostupni. Ulovite Guerlain na sniženju od 30 posto i po normalnoj cijeni doći ćete do prvorazrednog mirisa.

Na predavanju "O rodnom karakteru parfema" na TEDx Talku prije nekoliko godina rekli ste kako parfem rodno pripada ženama i da je parfem u našoj civilizaciji uvijek ženski, ali da ga, naravno, koriste i muškarci. Gubi li se danas razlika između muških i ženskih parfema i je li kategorija "uniseks" danas izraženija nego u proteklih 150-ak godina otkad su se moderni parfemi pojavili?

– Izvorno su parfeme nosile samo žene. I danas muškarci prvenstveno nose after shave losione i dezodoranse. Suvremene koncepcije roda i promišljanje rodnih odnosa odrazilo se i na shvaćanje parfema ali to je duga priča. Neki vrhunski brendovi ne određuju jesu li parfemi muški ili ženski, ali parfemska industrija je zadržala tu razliku kao temeljnu i presudnu za prodaju parfema i ona je vidljiva čim uđete u parfumeriju.

Marylin Monroe je rekla kako u krevetu umjesto spavaćice nosi par kapi Chanel No. 5, Sean Connery je "nosio" jedan od prvih parfema uopće, Guerlainov Jicky, koji je zapravo načinjen kao ženski miris. Jesu li nekad parfemi imali bolje promotore? Koji parfem danas uopće simbolizira naše doba?

– Nema suvremenog parfema koji bi se mogao uspoređivati s Chanelom No. 5. Angel je kad se pojavio bio revolucionaran i danas je klasik, ali nikad nije određivao nikakvo doba. Proliferacija nišnih parfemskih brendova je ono što obilježava naše vrijeme i mogućnost da preko interneta dođemo lako i brzo do novih parfema.

Čini se da ste kritični prema onome što se danas od parfema "nosi". Što vas smeta? Kako vam se sviđaju današnji parfemi koje nemilice "štanca" svaka zvijezda i zvjezdica koja drži do sebe?

– Nosi se svašta, ali između smrada neopranih ljudi u tramvaju i mirisa jeftinih parfema, uvijek preferiram jeftine parfeme.

Tek kad osobu upoznam onda joj mogu izabrati miris Obično svaki parfem ne pristaje svima, barem nas tako iskustvo uči. Što biste savjetovali nama "laicima" – kako izabrati idealan parfem? Postoji li nekakav "trik"? – Ne. Svatko sam odabire ono što mu se sviđa. Nema pravila i "trikova". Možete li preporučiti određeni parfem, recimo, mladoj ženi/mladiću ili gospođi/gospodinu u zrelim godinama? – Ne mogu, jer nikad ne znam što kupiti nekome za poklon dok osobu ne upoznam, a onda pogodim po osjećaju.

Intrigacija redateljem Davidom Lynchom Da se malo odmaknemo od "parfemske" teme, zanimljivo je da vas znanstveno intrigira i redateljski opus Davida Lyncha. Spajate ga, kažete, s pojmom radikalnog zla kod Hannah Arendt, koji je bit totalitarizma. Drugi je pojam koji vežete uz njegove filmove elektricitet. Je li Lynch vizionar – koliko je njegov filmski imaginarij pretkazanje današnje atmosfere življenja? – Lynch je jedan od najvećih živućih umjetnika koji stvaraju u SAD-u. On je po samorazumijevanju medij koji lovi i procesuira ideje. Jedna od ideja koja ga opsjeda je ideja povezanosti sadizma i zla. Zlo je na određeni način proizvedena energija i zato se isprepliće u njegovu opusu s idejom elektriciteta. Radikalno zlo kod Arendt je središnji problem knjige o totalitarizmu. Ja interpretiram jedan Lynchov tekst kao da je tekst o totalitarizmu i pokušavam dovesti u odnos dvije nesumjerljive koncepcije zla. Rad još nije objavljen. Koji su vaši favoriti među Lynchovim uradcima? – Blue Velvet, Mulholland Drive, The Elephant Man.