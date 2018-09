'Sramota je uzimati ljudima novac za to': splitska pjevačica koja ima samo jedan hit pokrenula raspravu na društvenim mrežama, sve zbog jednog popularnog kafića

Koliko ste spremni platiti savršenu Instagram fotografiju? Angažirati fotografa, obući se u nekoliko tisuća kuna vrijednu odjeću, kupiti neki proizvod samo kako bi vam pravio društvo u objavi i time podigao "rejting" na ovoj društvenoj mreži? Zvuči suludo, ali razmislite malo koliko vas je koštala posljednja objava.

Kavu koju pijete, koktel, haljinu ili frizuru kojom ste se odlučili pohvaliti svojim pratiteljima na mreži, sve ste to platili, a objava bez toga - ne bi ni nastala. Jasno da nije izravno uvjetovano (ne radi se frizura zbog selfija, ili?), ali bez jedno bez drugoga - ne bi ni prošlo.

No jeste li spremni uz to sve platiti i lokaciju? Okruženje je definitivno jedna od važnijih stavki koje treba zadovoljiti prilikom lova na dobru fotografiju, a to su očito svatili i vlasnici takvih "traženih" prostora.

Jer kada imate kafić s terasom u Rovinju, a pogled s nje puca na grad i tirkizno more, logično je da će se vaši posjetitelji poželjeti u tom okruženju fotografirati. A još je jasnije da ćete onda vi, kao vlasnici, u tome prepoznati savršenu priliku za dodatnu zaradu.

Ovaj smo grad, jasno, uzeli samo kao primjer - praksa je ista u mnogima diljem Istre i Dalmacije, a po svemu sudeći, nisu prvi ni u svijetu, a ni regiji. "Selfie" na terasi naplaćuje se, ne možete doći, "fotkati" se i otići.

Žestoku raspravu potaknula je na ovu temu pjevačica poznata po jednom jedinom hitu, "Odnijela te votka", Kristina Vukas. Splićanka se uputila na Weekend media festival u Rovinju, no umjesto da se s ostatkom urbane ekipe tamo zabavlja, ona je - oboljela.

No poželjela je svoj boravak u prelijepoj Istri obilježiti, a kad već nije bila sposobna na duge obilaske gradske jezgre, odabrala je mjesto na kojem se morate fotografirati, inače vam dođe na to da niste ni bili. Ipak, naišla je tamo na neugodno iznenađenje i to je opisala u objavi...

"Koja uspomena! Išla sam ne Weekend media festival, razbolila se u subotu i provela ju u krevetu. Jedna vrlo draga osoba je došla po mene iz Zagreba da me odvede doma te smo stali prije puta na ručak gdje smo naišli na ovo popularno mjesto na kojem se svi slikaju. Saznali smo da se slikanje na ovoj "trendi lokaciji" naplaćuje pa smo zaključili da je budući business... što vi mislite? Inače, ne dajte se smesti - ovdje nemam šminku, tamam sam skinula vestu koju sam nosila na 21 stupanj kako bih bolje ispala na slici i tren iza toga sam popila tabletu koja snižava temperaturu. Nije sve na Instagramu pravi sjaj", napisala je Kristina svojim pratiteljima.

Ne znamo što je točno zapeklo sljedbu popularne Splićanke, spominjanje "businessa" ili "bezobrazluk" vlasnika kafića, ali stali su se javljati jedan za drugim...

"Fokus je na moru, zato se slika naplaćuje, nije na tebi, pogled je ono što se prodaje. Mi u kafiću imamo mesto za slikanje već 3 godine, jeste da nije skupo ( cc 5e ) ali ljudi se svaki dan slikaju jer im je zanimljivo", odgovorili su joj vlasnici jednog drugog kafića iz regije s istom praksom.

"A more je privatno vlasništvo pa se može naplaćivati slikanje istog? Sramota uzimati ljudima novac za to i još nalaziti opravdanja", uzvratili su ogorčeni pratitelji potom.

"Ajd onda ovako da Vam pojasnimo - ja dođem na tvoju terasu sjednem i hoću se slikati jer imaš lijep pogled na more, pa dođe Đoka, Mika, Peja....pa njih tisuću, i tebi je to ok ? Kažem ti imamo mjesto u kafiću gdje naplaćujemo slikanje, nitko se nikada nije bunio", odgovorili su isti vlasnici.

Javila se ovaj put sama Kristina, koja u svemu i dalje "gura" biznis i ne vidi ništa loše u svemu...

"Ako mene pitate za mišljenje smatram da je to donekle u redu. Dakle, ne naplaćuje se pogled na more nego cjelokupna lokacija. Mislim da se može u nedogled raspravljati o tome što je okay, a što nije okay, ali na kraju dana nitko nas ne tjera da nešto kupimo. Naša je slobodna volja. Ali to je nebitno. Ono što je mene zanimalo je da li to može biti nova usluga današnjice s obzirom na to da određeni ljudi žive od zanimljivih fotografija na društvenim mrežama? I može li se tu još dodati, recimo, usluga fotografa? Što mislite o tome? Ha?", zanima domaću pjevačicu.

Koliko god njen poslovni prijedlog bio atraktivan, a vlasnicima zazvučao privlačno, upozoravaju ostali pratitelji na drugu stranu medalje. Stol rezerviran za "selfije" ukida kompletno primarnu svrhu kafića, a time dovodi u pitanje i fotografiranje na ostalim mjestima u tom objektu.

Skanjivati se zabilježiti kamerom neki svoj trenutak, bez uplitanja u nečiju intimu, u najmanju je ruku udarac na slobodu ponašanja. No pogled je jedinstven, a biznis je biznis, pa ništa nije neočekivano...