Dalmatinci na Mensinom testu: Na internetu sam guglala 'menzu', kao studentsku prehranu, a izbacilo mi je Mensu! I odlučila sam probati

– IQ samo znači koliki imate potencijal, odnosno koliko vam je brz "procesor" koji imate u glavi, no ako nemate dovoljno RAM-a, sve vam je nizašta. Sada je pitanje hoćete li razviti taj svoj potencijal. Tako među članovima Mense ima i visoko obrazovanih i niže obrazovanih, ima onih koji su zaposleni, koji imaju svoje firme, te nezaposlenih. Inteligencija može biti blagoslov ili prokletstvo, sve ovisi o tome kako će to iskoristiti – kaže nam Mario Derossi, predsjednik dalmatinske podružnice Hrvatske Mense, s kojim smo razgovarali u subotu na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, gdje je navedena udruga visoko inteligentnih osoba održavala testiranje inteligencije.



Sve to jako dobro zna 14-godišnji gimnazijalac iz Trogira, inače najmlađi od 50-ak osoba koje su u subotu polagale test.

– Pamet i inteligencija dvije su različite stvari. Inteligencija je logičko razmišljanje, a pamet je znanje koje posjeduješ. Mensin test nije pravi pokazatelj, jer postoji više vrsta inteligencije: emocionalna, likovna, kulturna... Onaj tko bolje riješi Mensin test sigurno ima bolje logičko razmišljanje, ali to ne znači da će biti uspješniji u životu. Također, to logičko razmišljanje može nam pomoći da s boljim uspjehom završimo neku školu, ali neće nam pomoći da se, na primjer, obogatimo, jer za to je potreban trud i rad.

Trogirski gimnazijalac nastavlja da je zadnje dvije godine rješavao testove koje bi našao na internetu. Zadnji je dovršavao upravo na FESB-u, prije razgovora s nama.

– Tražio sam ih svugdje, gdje god su bili besplatno dostupni. Ne mogu prebrojiti koliko sam ih riješio. No, svaki je test drugačiji i teško mi je bilo odrediti koji mi je kvocijent inteligencije, pa sam došao ovdje – rekao nam je taj 14-godišnjak koji najviše voli matematiku i fiziku, te dodaje da bi išao u matematičku gimnaziju da postoji u njegovu gradu.

Kako u hrvatskim školama nema dovoljno sati informatike, a taj Trogiranin, kako nam je rekao, nakon gimnazije želi studirati informatički inženjering, kod kuće sam uči programiranje i ističe:

– Moramo sami raditi da bismo nešto postigli.

Tu je i 26-godišnja Jelena iz Splita, inženjerka građevinarstva koja se može pohvaliti da radi u struci.

– Sada se nisam pripremala, a zadnje Mensine online testove rješavala sam prije nekoliko godina. Ne smatram da sve znam, ali imam dobru logiku zaključivanja i uvijek su mi bile drage matematika, fizika i logika. Mislim da ovaj test nije baš stopostotno točan pokazatelj kvocijenta inteligencije. Kad stigne kuverta s rezultatom, ne planiram ga staviti u okvir i objesiti na zid, nego ću rezultat reći momku i kuvertu pospremiti u svoju arhivu.

Uz inženjere i buduće programere koji vole matematiku i fiziku, tu je i 24-godišnja studentica filozofije i povijesti umjetnosti.

– U filozofiji je nužno logičko razmišljanje, pa mislim su mi šanse podjednake kao onima prirodoslovne i tehničke struke. Postoji više vrsta inteligencije, od sportske, umjetničke, kreativne, analitičke, te apstraktne, koja se ovdje testira. Tako da ovaj test nije pokazatelj sveukupne inteligencije – kaže nam i dodaje da ne poznaje nikoga tko je bio na takvom testiranju. Otkriva zašto je došla polagati ovaj test:

– Na internetu sam guglala "menzu", kao studentsku prehranu, a izbacilo mi je Mensu. I zainteresirala sam se – kaže splitska studentica i dodaje:

– Ne bih rekla da sam pametnija od drugih ljudi iz moje okoline, ali u danom se trenutku znam bolje koncentrirati i analitički razmišljati, zbog čega mogu više toga riješiti. Naime, tada se mogu samo baviti samo time i isključiti sve drugo – zaključila je.