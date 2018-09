Fotografije Šime Barešića oduzimaju dah, nije ni čudo što je u iznimno prestižnom izboru Svjetske meterološke organizacije

Jednom sam otišao na Paški most kako bih uslikao refule bure koja je puhala oko 200 kilometara na sat. Toliko sam se zamislio prilikom fotografiranja da me u jednom trenutku jačina bure podignula nekih pet centimetara od tla. U zadnji tren me spasio prijatelj Marin koji me "ćapa" za jaketu da doslovno ne odletim preko mosta, priča nam 25-godišnji Šime Barešić iz Draga, zaljubljenik u fotografiranje, koji je u slobodno vrijeme "lovac na oluje".

Među više od tisuću fotografija u konkurenciji iz cijelog svijeta, dvije Šimine uvrštene su među 74 najbolje na natječaju za kalendar Svjetske meteorološke organizacije (WMO) za 2019. godinu. Natječaj je raspisan na temu "Sunce, Zemlja i vrijeme", a među finalistima izbora čak 12 fotografija s hrvatskim motivima.

Ocjene publike

Dvanaest na kraju odabranih fotki (jedna za svaki mjesec i jedna naslovna) ući će u kalendar, a uz Šimine dvije fotografije u samu završnicu prošle su i fotke Romea Ibriševića (4), Mateja Štegara (Slovenca od čije dvije fotografije jedna ima motiv Rovinja), Sandra Punceta (1), Ane Ricov (1), Ivice Jureše (1), Danijela Palčića (1) i Mirne Vidić (1).

Šimine fotografije nastale su ove godine, na jednoj je panorama neba iznad Draga s nekoliko desetaka munja uhvaćenih u jednom kadru, a na drugoj je gigantski narančasti oblak iznad modrine Vranskog jezera. Drugi motiv iz Zadarske županije fotografirao je Danijel Palčić s otoka Paga, a na slici je uhvatio trenutak kad se veliki kišni oblak u obliku školjke prazni iznad južne strane otoka.

Na motivima drugih hrvatskih fotografa našli su se Mali Lošinj, Rastoke, Samobor, Rovinj, Karlovac, Rab, Bobovica i Lubenice, najčešće u kombinaciji začuđujuće rijetkih meteoroloških situacija i fenomenalnih prirodnih ljepota.

Posebnost natjecanja je u tome što o konačnom izboru fotografija za kalendar, uz međunarodni stručni ocjenjivački sud, sudjeluje i publika iz cijelog svijeta koja svoj glas favoritu može dati preko Facebook stranice Svjetske meteorološke organizacije. Hrvatski fotografi i ovim putem pozivaju sve građane da lajkom daju svoj glas za njihove uistinu fantastične radove.

- Ovo mi je prvi put da sam se prijavio na natječaj Svjetske meteorološke organizacije. Poslao sam svoje tri najdraže fotografije i šokirao sam se kada sam saznao da su moje dvije uvrštene među 74 najbolje jer prilikom prijave nisam imao velikih očekivanja. Rekao sam sam sebi: "Bit će što bude", govori Šime, dodajući kako će mu biti velika čast i priznanje ako se njegove fotografije nađu na kalendaru za 2019. godinu.

Obuka na Plitvicama

Šime je završio srednju medicinsku školu u Zadru i radi kao medicinski tehničar u Specijalnoj bolnici za ortopediju u Biogradu na Moru, a fotografija je njegova ljubav i hobi.

- Ljubav prema fotografiji razvila se sasvim slučajno. Prije dvije i pol godine naletio sam na udrugu Crometeo i tada nisam mogao ni slutiti da ću se baviti fotografijom. Prvo sam počeo registrirati zalaske mobitelom i slao sam ih na Facebook stranicu udruge, a oni su ih polako počeli objavljivati. Nakon nekih osam mjeseci nazvao me jedan od osnivača stranice Crometeo i pitao hoću li se pridružiti njihovu timu, a ja sam kao iz topa odgovorio "može, zašto ne", prisjeća se Šime svojih početaka, dodajući kako se s vremenom sve više zaljubljivao u meteorologiju.

Veliku zaslugu u njegovim počecima ima i kolega Marin Pittoni koji mu je nakon nekoliko ispijenih kava predložio da, ako je u mogućnosti, kupi fotografski aparat, a on će ga zauzvrat naučiti svemu što zna.

- Kupio sam aparat, a Marin me odveo na Plitvice, gdje smo proveli cijeli dan slikajući prirodu. Na licu mjesta mi je objašnjavao i učio me svemu što trebam znati. Nakon malo prakse, shvatio sam da me najviše intrigiraju vremenske neprilike poput munja, pijavice i kiše - objašnjava Marin koji redovito prati prognostičke izvještaje na svom području. U trenutku kada se nevrijeme približava, uzima torbu i kreće u akciju...

- Uvijek se smijemo kako svi bježe u kuću, a jedino mi idemo vanka. Povuče me taj adrenalin, a snimanje vremenskih neprilika je nešto što me ispunjava i gdje punim baterije - govori Šime, čije su se fotografije mogle vidjeti i u emisijama vremenske prognoze na RTL-u i HRT-u.

Objašnjava kako je za lovce na oluje vrlo bitno poznavati teren na koji se ide i njegovu dostupnost, ali i pratiti vremenske prilike.

- Treba znati kada će munje doći i kako nevrijeme putuje. Uvijek treba biti oprezan. Kada munje dođu blizu, na nekih 15 do 20 kilometara, bježim jer nikada ne znaš kada će i gdje opaliti - kaže Šime, priznajući kako ga je u početku bilo strah, ali sada uopće ne razmišlja više o tome, nego samo "škljoca".

Fotografski ovisnik

Koliko Šime obožava uhvatiti dobar kadar, govori i činjenica da se često znao dignuti u tri po noći kako bi otišao na idealnu lokaciju i uhvatio nevrijeme u pravom trenutku.

- Ne mogu vam objasniti kako se osjećam kada fotografiram. U tom trenutku ulazim u nekakav drugi svijet u kojem napunim bateriju brzinom munje. Mozak mi je "na paši" i radim ono što me ispunjava - objašnjava.

Vrlo često se znalo dogoditi da je Šime na poslu kada čuje da grmi u blizini i tada ga, kaže, prođu neobjašnjivi trnci.

- U tim trenucima poželim samo potrčati i uhvatiti munju, ali se onda sjetim zašto sam tu gdje jesam. Ja sam tu radi ljudi i moje je da im pružim pomoć kada god im je potrebna te me to nekako umiri. Znam pogledati kroz prozor jer dovoljno mi je da samo vidim jednu munju i mene već preplavi adrenalin. Zbog toga se pomalo osjećam kao fotografski ovisnik...