Zanima vas kako ste riješili ogledne zadatke za elitnu skupinu super inteligentnih? Evo rješenja Mensinog testa

Jeste li jučer upalili štopericu da odbrojava 15 minuta i krenuli rješavati 12 zadataka oglednog Mensina testa koji su pripremili Vinko Čarija, Siniša Hrga i Luka Pavičić, članovi dalmatinske podružnice Hrvatske Mense, a koji test smo objavili u "Slobodnoj"?

Zanima vas kako vam 'rade klikeri'? Riješite ovaj test Mense i zagrijte se za pravo testiranje koje se sutra održava u Splitu

Za sve one koji su se iživcirali jer im je vrijeme istjecalo brže nego što su dolazili do rješenja zadataka, kao i za one koji su hladne glave u zadanom roku riješili cijeli test, danas donosimo rješenja koja nam je proslijedila Hrvatska Mensa.

Iz te udruge osoba visokog stupnja inteligencije, odnosno onih kojima je IQ veći od 131, a kojoj udruzi je cilj prepoznavanje i promoviranje inteligencije, te pružanje poticajno-intelektualnog okruženja svojim članovima, poručuju:

- Nadamo se da ste se zabavili te da su vam se zadaci svidjeli. Ako ste u zadanom vremenu riješili više od osam oglednih zadataka, predlažemo da se okušate na službenom testu i saznate koliki je vaš stvarni IQ.

Zato vidimo se u subotu na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, gdje se testovi polažu od 10 sati, a prijave se primaju od 9.30 do 12 sati. I ne zaboravite ponijeti šolde i osobni dokument.