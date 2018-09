U Splitu nisu ludi za uličnim sviračima, ali uz njega plaču i obožavaju ga: violinist Leta na 'boku' HNK opčinio je mnoge, dugokosi momak uspio bi i na svjetskim pozornicama

Dva do tri puta tjedno sviram na ulici i to mi ne osigurava egzistenciju, međutim spajam to sviranje s još nekim aktivnostima. Tako nastupam s nekim splitskim bendovima, a statirao sam i u nekim filmovima i serijama. Čak sam dobio i manju ulogu u Igri prijestolja', gdje sam bio Khaleesin tjelesni čuvar

– Violina je direktan medij za srce i najbrže od svih instrumenata otvara ta vrata emocija u svima nama. I da se ponovno rodim, opet bih izabrao violinu kao svoj instrument – kazuje nam 32-godišnji Ratko Letilović Leta iz Splita.

On već dvije godine, pogotovo u toplijim mjesecima, svira i "dira u srce" kako Splićane i Splićanke, tako i turiste, koji redovito zastaju u prolazu ispod Hrvatskog narodnog kazališta. Sve kako bi slušali Ratkovu glazbu koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Na violinu se "navukao" još u najranijem djetinjstvu, kada ju je sa sedam ili osam godina počeo svirati. Zanimalo nas je kako se uopće odlučio za violinu i što je odredilo njegov glazbeni put.

– Prvo mi je stariji brat, negdje s 13 godina, rekao majci da bi on svirao gitaru i onda ga je majka išla upisati u Glazbenu školu "Josip Hatze". No, kako je on već bio "star" za gitaru – tako su rekli u glazbenoj školi – ponudili su mu da uči svirati saksofon, ali se to njemu nije svidjelo.

Na kraju je sam sebe naučio svirati gitaru, a u tom svom učenju naučio sam je svirati i ja. Kada je došlo moje vrijeme za glazbenu školu, majka me odvela na testiranje u glazbenu školu i ispalo je da sam iznimno nadaren za glazbu.

Nismo imali gdje staviti klavir

Budući da smo u tom razdoblju života živjeli u stanu s bakom i djedom, a da je mojoj majci bila želja da sviram klavir, našli smo se pred nepremostivim problemom. Nismo jednostavno imali gdje staviti klavir, na kojemu bih ja vježbao.

Tada je majka predložila violinu i prihvatio sam tu mogućnost. Ni dandanas mi nije žao što sam tako odlučio – kazao nam je Ratko.

I tako je Leta počeo pohađati Osnovnu glazbenu školu. Njezinim završetkom upisao je Srednju glazbenu školu i Opću gimnaziju, no nije se tu dugo zadržao.

– Bilo je jako puno obaveza, a ja sam htio ipak imati malo vremena za sebe. Stoga sam se ispisao i upisao Turističku školu, a nakon toga upisao sam i završio fakultet sociologije – rekao je.

Na ulicu je kao svirač izišao negdje 2012. ili 2013. godine.

– Prvo sam krenuo s gitarom i u prolazu HNK-a sam svirao i pjevao. Prolaznici su me već bili i dobro prihvatili kao svirača i pjevača i zaista mi je jedno vrijeme bilo puno srce, da ljudi rado prihvaćaju moje sviranje i pjevanje i da ja mogu pjevati pjesme s kojima se mogu poistovjetiti.

Pitate zašto sam se odlučio za sviranje na ulici? Glazba mi je oduvijek više od svega bila u srcu. Ona je nešto prirodno, nešto kroz što najlakše izražavam sebe, ali se nisam na neki konvencionalan način uključio u tzv. ST binu.

Izlazak na ulicu

Ja sam našao svoj izlazak iz glazbene čahure kroz taj izlazak na ulicu. Bio sam svjestan da javnost u našem gradu i na ovim našim prostorima nema najpozitivniju sliku o uličnim sviračima, ali smogao sam snage. Svugdje u zapadnoj Europi ulično sviranje je dio kulturne ponude gradova i smatra se nečim najnormalnijim, i moja je želja da zaživi i u našem gradu – pojasnio je Ratko.

Naravno, trema je u počecima postojala.

– Osjećao sam tremu, lagao bih kada bih rekao da nisam. No, u srcu mi je bilo jasno da to radim iz pravih razloga, da radim ono što osjećam iznutra. Moj cilj je da svojim sviranjem razvedrim život ljudima, koji su sve više zaokupljeni svojim brigama i koji su sve više otuđeni.

Da im tako, u toj žurbi današnjeg načina života, barem na trenutak pružim jednu minutu u kojoj mogu biti u doticaju sami sa sobom i svojim srcem. Kada vidim da sam u tome uspio i kada dobijem povratnu informaciju onih koji su me slušali, onda znam da je moj dan bio uspješan – kazao je.

Prije dvije godine Ratko je u svojim uličnim nastupima gitaru zamijenio violinom i reklo bi se sasvim slučajno.

– Odlučio sam posjetiti Irsku jer osjećam jaku povezanost s tom zemljom i njihovom kulturom. Išao sam turistički, a kad je ponestalo novca, odlučio sam da bih mogao malo dulje ostati i svirati na ulici i tako financirati malo dulji boravak. Violinu sam ponio jer mi je lakše bilo ponijeti nju nego gitaru, manja je.

Pripremio sam repertoar za Irsku i čim sam počeo svirati, shvatio sam da puno više izražavam ono što osjećam preko violine u odnosu na gitaru – govori Ratko.

Boravak i sviranje u Irskoj pokazali su se kao pun pogodak.

– Bio sam mjesec dana i Irci su super reagirali na moju glazbu. Čak sam u gradu Sligo nastupao u nekim pubovima. Kako sam se povezao s lokalnim stanovništvom, pozivali su me na druženja gdje bih im svirao – opisao je Ratko svoju avanturu na Zelenom otoku.

Nakon kratkog boravka u Irskoj vratio se u svoj Split, te pun elana i želje za dobrom svirkom nastavio nastupati na ulici.

Runjićev opus je nešto najgenijalnije

– Punim srcem počinjem na ulici svirati violinu, gitara je prošlost. Najviše izvodim glazbu nekog svog vlastitog glazbenog stila koji sam razvio nakon glazbene škole. Naravno, volim i klasiku, no nju ne sviram.

A ako već zasviram neke klasične stvari, onda je na repertoaru Bach jer obožavam barok. Najčešće izvodim "mišancu" svega, od evergreena do manje poznatih stvari koje mi znače, odnosno koje me povezuju s nekim određenim trenucima u životu.

Moram reći da u posljednje vrijeme jako volim svirati Olivera i Runjića. Runjićev opus je nešto najgenijalnije što je došlo s ovih naših prostora. Runjićeva glazba je na svjetskoj razini i želim što više svojim sviranjem upoznati strance s tim genijalnim skladateljem.

Kada izvodim Runjićeve stvari, često mi prilaze stranci koji zastanu da poslušaju moju izvedbu, pa me pitaju koji je to skladatelj i koja je glazba. Ja im kažem, oni zapišu – otkriva nam Ratko Letilović.

Svoj daljnji glazbeni put Ratko upravo želi i povezati s Runjićevim glazbenim opusom.

– Već imam jednog vrlo mladog i talentiranog suradnika, mladog klavijaturista, zove se Nikola Celić, s kojim želim napraviti klavirsko-violinski aranžman za Runjićeve stvari. Nadam se da ćemo u tome uspjeti i da će ljudi moći čuti u našoj izvedbi stvari proslavljenog Splićanina – dodaje Ratko.

Tamo gdje u gradu ima najviše "putnika namjernika" koji slušaju uličnu glazbu, tamo svira Ratko Letilović. Zna se okupiti i po nekoliko desetaka ljudi.

– Znalo je biti dosta ljudi na tim mojim uličnim nastupima, u prolazu kazališta. Neki bi plesali, neki bi se veselili, neki bi plakali, a neki bi samo pozorno slušali glazbu. No, svima je zajedničko da su zadovoljni i opušteni. I to mi daje još veći žar da izrazim ono što želim. Za mene nema većeg zadovoljstva od onoga kada mi priđe netko, a takvih ima puno, i kaže mi da ga je glazba "takla" i uljepšala mu dan. Ma to vam je bit svega. Vidjeti oko sebe zadovoljne i nasmiješene ljude – kazuje Ratko.

Zanimalo nas je može li se živjeti od ulične svirke ili je to ipak onako više za svoju dušu.

– Tjedno dva do tri puta sviram na ulici i to mi ne osigurava egzistenciju, međutim spajam to sviranje s još nekim aktivnostima. Tako nastupam s nekim splitskim bendovima, a statirao sam i u nekim filmovima i serijama. Čak sam dobio i manju ulogu u "Igri prijestolja", gdje sam bio Khaleesin tjelesni čuvar. To ulično sviranje stvara mi i kontakte.

Tako sam imao podosta ponuda da sviram u restoranima, klubovima, na vjenčanjima i rođendanima, a čak sam imao ponudu da snimim filmsku glazbu. Vidjet ću što i kako dalje. Htio bih napraviti bilo što što bi ljude potaknulo da budu bolji, prema sebi, prema onima oko sebe. Kada nemam što pružiti okolini, kada nisam emocionalno inspiriran, ne izlazim na ulicu, jer osjećam da varam ljude, a to ne želim – pojasnio je Ratko.

Za kraj smo Ratka upitali što misli sa sociologijom, koju je studirao i završio. Gdje je ona u njegovim planovima?

– Sociologije nema nigdje u planovima. Ona me uopće ne zanima. Sve što me u životu zanima jest biti što bliže sebi, spoznavati sebe što bolje iz dana u dan, pomagati ljudima na neki način. A glazba je trenutačno jedan od medija kroz koji to radim – zaključuje razgovor Ratko Letilović.

Tko zna, možda Ratka dotakne prst sudbine pa od svog uličnog sviranja napravi svjetsku karijeru. Danas je nepoznat, a sutra, tko zna gdje ga njegova violina može vinuti, u koje visine i na koje svjetske pozornice.

Jer on to svojim sviranjem zasigurno zaslužuje, samo treba dobiti pravu priliku ili se naći u pravo vrijeme na pravom mjestu. Možda u skorije vrijeme neki glazbeni mogul turistički posjeti Split i čuje Ratka. Vjerujem kako ne bi ostao ravnodušan na tu "violinu iz duše".