'Gaće navuka do ispod pauze, po sinjski!': popularni voditelj do suza nasmijao pratitelje fotografijama s krizme, reakcije su sjetne i urnebesne

"Za sve trendsetere prijedlog: Krizma matching look 1985. Bijele majice LaDosta, Crne hlače na crtu, Crne koleđice, Bijele adidas čarape obavezne!" - napisao je Mario Petreković na Instagramu, objavivši sebe i brata u odjevnom izdanju tipičnom za crkvene (pa i pionirske) svečanosti, kojeg se dobro sjećaju svi koji su obredima pristupali tijekom 80-ih.

Voditelj je fotografijom probudio more nostalgije, dakako, ali i silno zabavio svoje pratiteljice.

"A koji si ti, lijevi ili desni?" - pitala je jedna.

"To je nagradno pitanje" - uzvratio je Petreković.

"Hi, hi, hi lijevi, odale su te čarapice" - detektirala ga je.

Pratitelje je, zbog kuta snimanja, osobito dojmila dužina nogu bratskog para Petreković, pa je jedan ustvrdio da je "Mario bio viši onda nego sada", s čim se komičar složio.

"Nije...samo je posve gaće navuka, "do ispo pauze", po sinjski. Navlakuša jedna slika, popravi mi dan!" - detektirala je sinjska "čilerica".

Istinske modne zaljubljenice u prizoru nisu vidjele samo razlog za smijeh, nego i za oduševljenje.

"Wauuuu koje cipele...super", "Cipelice su ti mrak!" - podvukle su.

"Najbolja slika ikad!" - složili su se svi.