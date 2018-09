U nas ne može, u Španjolskoj jedva dočekali: svijet profitira od genijalne ideje Zadranke, koja je spojila sigurnost pješaka i vrhunsku reklamu

Prilog o 'zebri dalmatinki' uočila je nacionalna španjolska televizija te je dan nakon HRT-a prenijela vijest o kreativnoj ideji. Već u kolovozu u gradu A Coruña u regiji Galicija osvanula je neobična zebra sa šarama koje asociraju na životinju po kojoj je regija u svijetu poznata, na kravu

Tek mrtvo slovo na papiru, to je u Hrvatskoj i dalje jedna marketinško-turistički zanimljiva ideja Sandre Babac, vlasnice ekološkoga poljoprivrednoga gospodarstva Damjanić-Babac u Poljicima kod Zadra.

S druge strane, u španjolskoj Galiciji ta ista njezina ideja živi, realizirana je u samo nekoliko mjeseci i u trenu je postala dio njihova turističko-marketinškog plana.

Riječ je o jednom neklasičnom pješačkom prijelazu, točnije "zebri dalmatinki", kako ju je Sandra nazvala kada je odlučila potaknuti gradske vlasti da u Zadru postave prvu zebru s karakterističnim uzorkom dalmatinskog psa. Njezin je prijedlog bio da bude oslikana preko Ulice Zadarskog mira 1358. koju brojni turisti svakodnevno prelaze s ostataka rimskog Foruma prema rivi.

- Ideja da to bude zebra s uzorkom dalmatinskog psa pala mi je na pamet jer se radi o visoko cijenjenoj i u svijetu poznatoj pasmini koja svoje podrijetlo vuče upravo iz Dalmacije, a mi to uopće ne koristimo niti to kažemo gostima koji dođu u Hrvatsku.

Zašto svaki grad u Dalmaciji ne bi imao barem jednu "zebru dalmatinku", što bi turistima bilo jako zanimljivo i atraktivno? - kazala je Sandra novinaru Slobodne Dalmacije ovoga proljeća, kao i to da bi kod svake "zebre dalmatinke" trebalo postaviti i edukativno-informativnu ploču o samoj povijesti dalmatinaca kako bi se educiralo turiste.

U javnost je s tim prijedlogom izašla 24. travnja u jednim dnevnim novinama, a nekoliko dana poslije priču su prenijeli i drugi hrvatski mediji, među ostalim i Hrvatska radiotelevizija.

Njihov je prilog uočila nacionalna španjolska televizija te je dan nakon HRT-a prenijela vijest o kreativnoj ideji. Već u kolovozu u gradu A Coruña u regiji Galicija osvanula je neobična zebra sa šarama koje asociraju na životinju po kojoj je regija u svijetu poznata, na kravu.

Pješački prijelaz oslikan je prema Sandrinoj ideji, na inicijativu OPG-a Casa Grande de Xanceda, naravno uz odobrenje grada, a pored njega postavljena je i ploča na kojoj piše: Paso de vaca @xanceda (kravlji put). Atraktivno, izbrendirano, nešto po čemu će turist svakako zapamtiti ovo mjesto i ono po čemu je karakteristično!

Što se pak Hrvatske tiče, Sandra je naišla na podršku iz Grada Zadra, no više instance zasad očito ne mogu podržati ovaj projekt.

“Predstavljena rješenja nisu u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji i opremi na cestama (Narodne novine br. 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11) pa se kao takva ne mogu primijeniti na cestama u Republici Hrvatskoj”, istaknuli su u dopisu iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na upit iz Grada Zadra, točnije Robertina Dujele, pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša. Ideju je odbacilo i Ministarstvo unutarnjih poslova, a nakon toga, 26. lipnja, dopis je poslan i Ministarstvu turizma na koji još uvijek nije stigao odgovor.

- Preko zebre s kravljim šarama ljudi u Španjolskoj uredno prolaze, automobili s jednakim oprezom paze na pješake, kao da je riječ o klasičnoj zebri. Zašto se i mi ne vodimo primjerima slične prakse u svijetu, pa napravimo iznimku u situacijama kao što je ova sa "zebrom dalmatinkom"?

Ako drugi mogu, a dio su EU-a, na tragu toga bismo i mi ovdje trebali vidjeti što poduzeti da se stvore svi preduvjeti za realizaciju ideje, i to na obostranu korist. Ne želim povjerovati da nitko od nadležnih nije okrenuo nekoliko brojeva telefona, napisao nekoliko mailova i provjerio što su drugi poduzeli da dođu do realizacije svojih izvanserijskih zebri.

Dok mi razmišljamo i birokratski hladno u startu zaustavljamo inovativno, drugi rade. Svaka čast Galiciji, našu su ideju primijenili kod sebe i profitirali - kazala nam je Sandra Babac.

Zašto se kod nas ne može, a u Španjolskoj može, stvarno nije jasno. Uostalom, mi već u Zagrebu i imamo neklasičan pješački prijelaz koji asocira na zebrine šare, a nalazi se ispred Zoološkog vrta. Zašto su onda šare dalmatinskog psa u Zadru problem?

Rješenje je jednostavno, kreativno, privlači pažnju turista, educira ih o Dalmaciji i o pasmini koja podrijetlo vuče iz ovih krajeva. Vrijeme je da ljudi diljem svijeta to i doznaju, a ne da ih povezuju samo s Disneyjevim filmom.