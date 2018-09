Prvi svemirski turist leti 2023. godine, a na listi potencijalnih našao se i splitski poduzetnik: Rokovi za naš odlazak u svemir su odgođeni, što je razumljivo s obzirom na nesreću...

Tajna je otkrivena, prvi privatni putnik koji će 2023. godine preko kompanije Elona Muska "SpaceX" tijekom svemirskog leta obići Mjesec jest 42-godišnji japanski milijarder Yusaku Maezawa! Rečeno je to na druženju s novinarima, koje je pokazalo svu ozbiljnost Muskova životnog projekta, sna o realizaciji intergalaktičkih putovanja. Posebice na Mars, koje će jednom u budućnosti biti omogućeno i običnim ljudima. Za sada to sebi mogu priuštiti samo svjetski milijarderi kao što je Yusaku Maezawa, koji je najavio kako će mu društvo u supermoćnoj kombinaciji svemirskog broda i rakete praviti njegovi gosti, šest do osam umjetnika iz cijelog svijeta.

– Da, konačno to mogu objaviti, idem na Mjesec. Od djetinjstva ga promatram, razmišljam kako bih ga volio posjetiti. Uvijek je tu pred očima, kao svojevrsna inspiracija za cijelo čovječanstvo. To je razlog zbog kojeg nisam mogao ni želio propustiti ovakvu priliku. Ne idem sam, sa sobom ću povesti nekoliko umjetnika. S povratkom iz svemira oni će kroz umjetnički projekt dati svoje viđenje posjećenog prostranstva – s dječačkim je osmijehom najavio Maezawa ispunjenje sna, koje će ga, predviđanja su, koštati nekoliko desetaka milijuna dolara.

U tom naumu mu je sa svojom supervizijom pomogao Elon Musk, osnivač kompanije "SpaceX", inovator, vizionar i još jedan multimilijarder, koji je potvrdio kako će se u ovoj misiji koristiti raketa Big Falcon, predstavljena prije dvije godine. Bit će to miks napredne tehnologije, osobit i zbog činjenice što je ovaj svemirski izlet Zemljana zapravo i prvo približavanje Mjesecu nakon misije Apola 17, iz 1972. godine.

– Prvo privatno putovanje na Mjesec omogućit će se međuplanetarnim brodom, s 31 glavnim motorom. U prvoj će fazi moći prenositi do 150 tona u nisku Zemljinu orbitu, a u drugoj do sto putnika na intergalaktičko putovanje na Mars. Yusaku Maezawa i njegovi odabrani gosti idu na 384.400 kilometara udaljenu destinaciju. Trebat će im tri dana da dođu do Mjesečeve orbite, prijeđu na njegovu drugu stranu i krenu natrag na Zemlju. Ovo je zapravo velik korak jer otvara mogućnost svemirskih putovanja i za obične ljude. A jednom i stvaranja kolonija Zemljana na drugim planetima – naveo je osnivač kompanije "SpaceX" iz stožera u Hawthorneu u Kaliforniji.

Svijet je otišao korak dalje, posredstvom vizionara kao što je Musk ljudska tehnologija je toliko napredovala da će jednom imati mogućnost organiziranja kave ili odmora na nekom svemirskom odredištu. Uz Muska veliki je obol takvom razvoju dao još jedan vizionar – Richard Branson, pod čijim bi projektom u svemir trebao otputovati i splitski poslovni čovjek Juroslav Buljubašić.

Bransonova kompanija "Virgin Galactic" je tijekom lansiranja probnih raketa imala nezgodu u kojoj je kopilot poginuo, dok je pilot teško ranjen, što je i dovelo do kašnjenja letova za privatne osobe.

No projekt i dalje stoji, potvrđuje nam to Buljubašić, navodeći kako se Branson svake godine barem jednom javi ljudima s njegove liste budućih svemirskih letača. A na njoj se nalaze poznata imena, svjetski "celebovi", kao što su Justin Bieber, Britney Spears, Ashton Kutcher, Angelina Jolie...

– Rokovi za naš odlazak u svemir su na neko vrijeme odgođeni, što je i razumljivo s obzirom na tešku nesreću. Sada se opet provode testovi, sve se provjerava, a dodatna otegotna okolnost je i povlačenje nekih sponzora. Ali Richard je kao mačka, on je čovjek s devet života, vraća se opet, uvijek na scenu. I nakon što eliminira sve probleme, njegov naum, a time i naš odlazak u svemir, realizirat će se. To je nešto veliko, pa je za očekivati da ima i tehničkih problema i svakojakih nepredviđenih situacija – kaže Buljubašić.

Veli i kako Richard ne zaboravlja ljude koji su mu dali povjerenje, pa im se uz pismo uvijek ispriča zbog kašnjenja projekta. A obvezno im svake godine pošalje i dar. Buljubašić je tako primio knjigu i jaknu idealnu za brzu vožnju motociklom. Tu je i kožni novčanik za kriptovalute s oznakom kompanije "Virgin", s astronautskim znakovljem, kao podsjetnik da projekt živi dalje. Ali i pokazatelj Bransonove istančane duhovitosti.

Zanimljivo je i kako veliki poslovni ljudi počesto od djetinjstva gaje isti san – odlazak gore, visoko, među zvijezde. Japanski multimilijarder Yusaku Maezawa, inače osnivač japanske modne kompanije "ZoZotown", koji s oko tri milijarde dolara zauzima visoko mjesto na listi najbogatijih ljudi u Japanu i na Forbesovim svjetskim listama, o Mjesecu mašta od ranih nogu. Maezawa je lani za 110,5 milijuna dolara na aukciji u New Yorku kupio sliku Jean Michela Basquiata. Kolekcionar je raritetnih svjetskih umjetničkih djela, mecena kulturne scene, iznimni poslovni čovjek.

Elon Musk je također istančanog poslovnog njuha, osnivač je tvrtke "SpaceX", prve privatne kompanije za istraživanje i osvajanje svemira koja hrabro kroči k ostvarenju njegova sna, letu na Mars. A onda i realizaciji temelja za život na drugim planetima. Iznimni splitski poslovni čovjek Juroslav Buljubašić od djetinjstva također gleda gore, visoko u zvijezde, isto kao i kolege mu po biznisu. Je li to možda tajna za stvaranje iznimne karijere, pitamo Buljubašića.

– Drago mi je sam u društvu s takvim imenima. Ali ipak se ne mogu mjeriti s njihovim iznimnim karijerama i bogatstvom, jer oni dolaze iz zemalja koje su stoljećima u kapitalizmu. Nažalost, kod nas je teško napraviti tako uspješnu poduzetničku karijeru bez države iza sebe. I to je razlog što naši ljudi nisu uspjeli. No to nas ne sprječava da sanjamo o svemiru. Možda treba gledati daleko, visoko, možda tamo gdje drugi ne vide baš nešto.

Ali stoji i ovo, možda su neke od nas tako željnih svemirskih prostranstava jednom takli svemirci. Pa nas zato to tako nešto vuče gore, više, dalje u nepoznato. Da, vjerujem u život u svemiru. U postojanje i nekih drugih oblika života u tom nepreglednom prostoru. Statistički gledano, na tim milijardama planeta, mjeseca, zvijezda, svega, mora da postoji još netko. Nismo sami – veli Buljubašić.