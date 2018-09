Tim i Julien snimili gay pornić na Pagu: Sve je krenulo od sastanka s jednim urednikom hrvatskih novina...

Planetarno popularna serija "Igra prijestolja" snimana je u Dubrovniku i Splitu, film "Winnetou" u kanjonu rijeke Zrmanje i Cetine, "Mamma Mia" na Visu, serija "The Terror" na Pagu, a "The Islander" na dalmatinskim otocima. To su samo neki projekti velikih produkcijskih kuća koje su odabrale upravo Hrvatsku kao kulisu svojih filmova i serija.

No jeste li znali da je Hrvatska postala zanimljiva i za porno industriju? U travnju je, naime, na otoku Pagu snimljen pornofilm "Izađite iz ormara" pod redateljskom palicom dvojice Nijemaca iz Berlina, 26-godišnjeg Juliana Blesha i 33-godišnjeg Tima Blessa.



- Ovo je treći put da posjećujemo vašu predivnu zemlju, a odluka o snimanju filma u Hrvatskoj došla je sasvim slučajno. Sve je počelo sa sastankom urednika jednih hrvatskih novina kojeg je zaintrigiralo naše snimanje pornouradaka. U travnju smo snimili film "Izađite iz ormara" zato što su ljudi ovdje zatvorenog uma i tužno je da uvijek možeš pronaći nekoga tko ne prihvaća gay zajednicu, govori Julian, dodajući kako su oni samo dvojica ljudi koji se vole, ništa više i ništa manje.



"Izađite iz ormara" je savršeno ime njihovog prvog filma snimljenog u Hrvatskoj, objašnjavaju, jer LGBT zajednica mora stajati čvrsto i probuditi svijest u drugima da je biti homoseksualac normalna stvar.



Snimanje pornouradaka njihov je hobi i od toga ne žive, jer imaju normalne građanske poslove. Tim radi kao medicinski brat u bolnici, a Julian je prodavač, ali isto želi postati medicinski brat.



- Volimo provoditi vrijeme goli u prirodi, uhvatiti sunce i osjetiti prirodu. Zajedno putujemo, istražujemo Europu i doživljavamo seksualna iskustva. Nekad smo takve susrete snimali, ali samo za nas. No sve se promijenilo amaterskim snimanjem u Barceloni, nakon čega se zbog dobrih slika rodila ideja o bavljenju pornografijom. Pomislili smo zašto ne spojiti korisne i zabavne stvari - objašnjava Tim, dodajući da su uz pomoć prijatelja iz Danske u roku od dva tjedna pokrenuli svoju pornostranicu "Blesh porn" i počeli snimati materijal.



Ipak, napominju da stranicu "Blesh porn" nisu pokrenuli zbog zarade već zbog zabave i zbližavanja ljudi.



- Ne možeš postati abnormalno bogat u ovom poslu jer je jednostavno previše besplatnog materijala po cijelom internetu. Sretni smo kada dobijemo novac kako bismo podmirili tehničke troškove, putovanje i plaću "modela". To nam je više hobi, a ne ozbiljan posao - kaže Julian.



Tim i Julian upoznali su se 2012. godine preko internetske gay stranice. Prvo su željeli imati samo seks, ali su nakon nekog vremena shvatili da između njih ima više od toga. Brzo su se našli u indijskom restoranu, boca vina na stolu i romantična atmosfera učinili su svoje, ali kažu da je do početka veze prošlo još šest mjeseci.



- Jednostavno, zaljubili smo se i od 2013. godine smo u vezi, kaže Tim, koji je s Julianom već posjetio Zadar, Split, Šibenik, Rovinj i Crikvenicu.



Julian i Tim u svojim uracima imaju seksualne odnose i s drugim ljudima, ali samo kada su zajedno. Objašnjavaju da to njihovu vezu čini otvorenijom i čvršćom, a seksualni život zanimljivijim. Ističu da im je na prvom mjestu siguran seks.



- Redovito idemo na preglede i kontroliramo se radi nas, ali i drugih ljudi. Nije samo riječ o HIV-u, već i o ostalim spolnim bolestima koje se mogu prenijeti tijekom odnosa. To nije samo "gay stvar", bilo tko može dobiti ili prenijeti bakteriju ili virus. To je život! Poanta je da moramo biti oprezni sa svojim tijelom, biti čisti i smanjiti rizik koliko god možemo - napominje zaljubljeni par.

U većini slučajeva ne uzimaju Viagru jer vjeruju u prirodnu erekciju, ali ako imaju veliki projekt pred sobom, zna se dogoditi da uzmu malu dozu sličnih medicinskih preparata kako bi osigurali dobar nastup.



Jeste li se zbog svoje seksualne orijentacije ikada susreli s predrasudama?



- U Hrvatskoj nikada nismo imali problema, ali internet je pun "ludih" ljudi. Ako se netko želi s nekim posvaditi, učinit će to po svaku cijenu. Biti gay ili baviti se pornografijom samo je jedan od razloga kojim opravdaju svoje napade. Nekad uđemo u konstruktivan razgovor s ozbiljnim i zanimljivim ljudima koji žele razumjeti što to danas znači biti gay. Uvijek je to smiješno jer na kraju shvate da mi ipak nismo toliko različiti - zaključuju Tim i Julian.