Suludi Instagram trend zavladao je i kod nas: evo koju ponižavajuću tajnu krije velika većina luksuznih profila domaćih cura

Iako je velikoj većini stanovnika u Hrvatskoj sasvim očito i jasno kao dan da si većina jedva punoljetnih djevojaka nikako ne može priuštiti luksuzne brendove kozmetike i kupovati isključivo "high end" marke odjeće, broj profila na Instagramu koji svjedoče upravo tom fenomenu - raste.



Ono što je počelo kao društvena platforma na kojoj korisnici s pratiteljima dijele omiljene fotografije s putovanja ili nekih svakodnevnih situacija pretvara se lagano u mrežu markica, iskrivljenih "selfieja" i natjecanja "tko ima više i bolje". Jer jedino tako broj pratitelja raste, a influenceri se rađaju.





No što se krije u pozadini cijele stvari? Je li moguće da su baš sve te djevojke i mladići jednostavno djeca sretnih i prebogatih roditelja ili je u pitanju nešto drugo?



Magazin BOF objavio je, a domaći modni portal Buro 24/7 prenio osvrt na odnos profita industrije luksuza i Instagrama. A rezultati istraživanja toliko su porazni da bi čak bilo sasvim u redu mrežu, barem na neko vrijeme, ugasiti.



Bjesomučno "scrollanje" profilima ljudi koji oblikuju današnje društvo počelo je uzimati maha, a brzinski pogled na iste otkriva što se danas, zapravo, cijeni:

- zanosna vanjština

- luksuz

Lista bi mogla biti i poduža kada bismo ju krenuli secirati, ali svodi se, uglavnom, na gore nabrojano. Dok je druga stavka tako očito rezervirana tek za šačicu ljudi, ne dajte se zavarati - ni ova prva nije besplatna. Rijetki su, naime, oni koji su dobili na genetskoj lutriji, a češće se radi o tome da suluda potreba za zadovoljenjem nametnutih standarda vrši toliki pritisak na umove mladih ljudi da oni veliku većinu svog slobodnog vremena provode - uljepšavajući se.





Što rezultira time da kod kuće teroriziraju roditelje odlascima u beauty salone, troše na ekstenzije za kosu, tretmane, pa čak i estetske operacije kojima će dosegnuti zadovoljavajući izgled kako bi njihova "fotka" bila dovoljno dobra.



Jasno je da na taj način profitira jedino industrija luksuza. No ništa ne ukazuje na to da će trend suludo skupih marki nestati s Instagrama, dapače. Luca Solca, analitičar specijaliziran za industriju luksuza , u članku navodi da je kultura "selfieja" i želje da svi budemo važni u očima javnosti učinila nevjerojatan "boost" za dizajnerske brendove.





Egzotične lokacije, ekskluzivni restorani, VIP ulaznice i dizajnerske torbice - sve spada u isti koš, a vodi se pod "luksuz", toliko željen i tražen i kod nas. Ne radi se o nečemu od čega je hrvatsko društvo cijepljeno, upravo suprotno. Malograđanština i kompleksi mogu u kombinaciji poprimiti fatalne posljedice na čitave zajednice, a danas toga kao da nismo svjesni.



Najtragičnije u cijeloj situaciji je to da se uslijed cijele ove priče pojavio još jedan "trend". Djevojke koje, eto, nisu djeca roditelja poduzetnika (90% njih u Hrvatskoj) traže načine kako se "ubaciti" u mrežu, a kako je malo vjerojatno da svojom prosječnom plaćom kupuju Chanel torbe, "posežu" za "sugar daddyjima".



"Sugar daddy" je stariji muškarac koji ima sve što mladim djevojkama koje pokušavaju postati Instagram zvijezde treba, a to je, dakako, novac. U susjednoj Srbiji ovaj je trend uzeo maha, profili djevojaka koje se pojavljuju u javnosti samo u "outfitu" od nekoliko desetaka tisuća kuna, rapidno rastu. Velika većina njih dolazi iz "radničkih obitelji", no imaju bogatog sponzora.



Kako se radi o djevojkama od 14 do 19 godina, a nekad i o onima u ranim dvadesetima, komentari koji se pojavljuju ispod takvih fotografija odaju o čemu se uistinu radi. "Fotkaj i dedu", pišu pratitelji, ni ne sluteći koliko smo time, kao društvo, dotakli dno.