'Varaj bez stresa, ali sa stilom?': je li Maja Šuput ovim citatom otkrila poslovni plan? Pjevačica lansirala proizvode sa svojim logom, nevjerojatno su slični kineskome 'škartu'

Maja Šuput listi je svojih poslova odnedavno pridodala još jedan. Pjevačica se bacila u biznis, "projekt neviđen kod nas", kako ga je sama opisala - Maja, naime, odsad prodaje proizvode sa svojim logom.



Glavna "pirska" pjevačica u Hrvatskoj, zabavljačica i rekreativna "Instagramuša" pokrenula je tako online shop u suradnji sa svojim zaručnikom, Nenadom Tatarinovim. Brend nosi ime "Majushka", a iako popis predmeta koji su trenutno u asortimanu nije pretjerano bogat, ni pjevačica ni zaručnik nisu demantirali da bi se "pazar" mogao proširiti.





Zasad su svojim kupcima ponudili karaoke mikrofone, rokovnike, šilterice i natikače, a cjelokupna ponuda jednostavno vrišti "Maja"; rozi, zlatni i blještavi proizvodi savršeno se uklapaju u stil vrckave Zagrepčanke. Kako kažu iz firme koju je par i službeno upisao u sudski registar u Zagrebu, radi se o "proizvodima kojima Maja svima želi približiti svoju ljubav prema lijepome, trendovima, modi, glazbi, prema svemu što nju čini sretnom".



"Kao proizvod koji jednostavno morate imati ili obavezno pokloniti, odnosno bez kojeg ne idete na zabavu ili u goste, predstavljamo Vam Majushka mikrofon! Dolazi u 3 boje i u potpunosti je sve što Maja je. Glasan, shiny i veseo!!, opisuju na službenoj stranici svoje mikrofone.





No kako ne ide sve u životu prema planu i programu, nije trebalo dugo da na društvenim mrežama ovaj potez naiđe na negodovanje. Majini mikrofoni, koji se prodaju po cijeni od čak 365 kuna, neobično su slični onima sa stranice Alibaba, gdje ih je moguće naručiti za 5 američkih dolara, cca. 31 kunu.



Je li pjevačica uvjerena da njeno ime "pojačava" cijenu za tristotinjak kuna ili je pak njen karaoke aparatić poseban, procijenite sami. Dovoljno je usporediti tipke i opcije koje "nudi" jeftinija opcija da bismo došli do zaključka da je riječ o nevjerojatnoj sličnosti. Materijal: metal, bluetooth opcija, wireless, baš kao i Šuputičin. "Kineski škart", piše se na veliko po društvenim mrežama, misleći, dakako, na obje varijante modela.



Ipak, ako ste se baš odlučili kupiti ovaj "party" alat, imajte na umu da jeftinija opcija sa sobom ne donosi Majin optimizam i ljubav prema lijepome. No ako vam je do pjesme i karaoka samih, možete komotno preživjeti i bez naljepnice "Majushka".



Što se pak ostalih predmeta na prodaji tiče, na istoj stranici za online kupovinu možete kupiti i paket od 500 zlatnih rokovnika za svega nekoliko dolara. Bez masno otisnutih slova "Maja Šuput u dnu" - ako se odlučite za ovu opciju, iskeširat ćete 150 kuna za komad, uz to dobiti i posvetu "Voli te Maja".



Šilterice su možda i najbezbolnija (za džep) opcija u čitavoj ponudi. Po cijeni od 80 kuna možete kupiti jednu od njih s natpisima poput "Maja do jaja", "Lopove" i "Ilegalno", a u opisu ove posljednje Maja je možda otkrila i svoj poslovni plan...



"S ovom kapom hodaj uspravno, a ljuljaj cijeli svijet. Legalno s kapom, ilegalno sa srcem. Varaj bez stresa, ali sa stilom. Naravno. i slušaj moju pjesmu dok ju nosiš", stoji u opisu kape koju nudi.



Vara li Šuput svoje obožavatelje bez stresa, ali sa stilom, ili su u pitanju ipak posebno dizajnirani predmeti, s dodatnim opcijama i čime sve ne, razglaba se već danima na društvenim mrežama. Sve je više pitanja, a Maja odgovore, još uvijek, dala nije. Moguće da širi asortiman, jednom kada se otkriju čari kineske online trgovine, opcije se samo množe.